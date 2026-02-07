【アンケート調査】電気代が最も高いと感じる季節は「冬」が53.2％で最多、「夏」も43.2％と上位

株式会社LOHASTYLE

季節の変化に伴い電気代がどの程度変わるのか、不安に感じている人も多いでしょう。冷暖房の使用が増える夏や冬は、特に電気代が高くなりやすい傾向です。

そこで、電気・ガス・インターネットの開通窓口「電気ガス開始受付センター」を運営している株式会社LOHASTYLEが、暮らしを豊かにするお役立ち情報メディア「LIVIKA(https://livika.jp/)」にて、季節ごとの電気代に関する調査を行いました。

アンケート詳細はこちら：https://livika.jp/70002/

【調査概要】

調査対象：全国の男女

調査方法：インターネット調査

調査実施者：LIVIKA編集部（自社調査）

調査期間：2026/01/16～2026/01/16

回答者数：111人

【調査内容】

【調査サマリー】

- 最も電気代が高いと感じる季節はいつですか？- 季節ごとの電気代を把握していますか？- 電気代が高くなる原因として最も影響が大きいと思うものはなんですか？- 電気代が高い季節は、家電の使い方を変えていますか？- 季節の変わり目に、電気代への不安を感じますか？最も電気代が高いと感じる季節は「冬」「夏」が上位を占める

アンケート結果では、冬に電気代が最も高いと感じる人が53.2％で最多でした。次いで夏が43.2％となり、冷暖房を使う季節に電気代の負担を感じやすいことがうかがえます。

一方で、季節差を感じない人や秋と回答した人は少数にとどまり、「春」と回答したのは0％でした。

約9割が季節ごとの電気代を把握していると回答

季節ごとの電気代を「大体把握している」と答えた人が67.6％と最も多くなり、「把握している」は22.5％でした。多くの人は電気代を感覚的に把握している傾向がうかがえます。

電気代が高くなる原因のうち最も影響が大きいと思うものは冷暖房機器の使用が約9割を占める

電気代が高くなる原因として挙げられたのは「暖房・こたつの使用」が51.4％で最多でした。次いで「冷房・扇風機の使用」が45％と、多くの人が冷暖房を主な要因と考えています。「その他の家電」や「在宅時間の増加」はごくわずかで、電気代は季節家電の使用によって左右されやすいようです。

約半数が電気代の高い季節に家電の使い方を「少し変えている」と回答



電気代が高い季節の家電の使い方については、「少し変えている」（50.5％）と「積極的に変えている」（9.0％）を合わせて59.5％となり、約6割が何らかの見直しをしている結果でした。一方で「あまり変えていない」（36.0％）と「全く変えていない」（4.5％）も合わせて40.5％となり、家電の使い方には世帯差が見られました。

季節の変わり目は電気代への不安が強い

季節の変わり目に電気代への不安を「強く感じる」と答えた人が50.5％、「少し感じる」も40.5％となり、多くの人が季節の変わり目に電気代の不安を抱いていることがうかがえます。一方で、「あまり感じない」と答えた人は9％と少数でした。

【調査まとめ】

ライフライン一括手続きサービス「でんきガス.net」

- 冬と夏に電気代が高いと感じる人は合わせて96.4％- 大多数が季節ごとの電気代を感覚的にでも「把握している」- 電気代が高くなる原因は「冷房」と「暖房」の使用- 電気代は気になりつつも、季節によって家電の使い方は大きく変えない- 約9割が季節の変わり目に電気代への不安を感じている

でんきガス.net（https://livika.jp/denkigas-net/）は、引っ越しや電力会社の切り替えに伴う電気・ガスの開通手続きをサポートするサービスです。

専門のスタッフが状況やお住まいの地域に合わせて利用可能な電力・ガス会社を提案し、手続きまで一括で対応します。

電気やガスの開通窓口「電気ガス開始受付センター」

電気ガス開始受付センターは、でんきガス.netのサービスを案内・受付する窓口です。電話やWebを通じて、電気・ガスの開通申し込みを承っています。

手続きが手間・連絡先探しが面倒・電話が繋がらないといった負担を減らし、引っ越し時のライフライン手続きをスムーズに進めたい方に利用しやすい条件が整っています。

また、電気は最短即日開通が可能なため、できるだけ早く電気の開通を希望する場合にも便利です。

受付時間は8：00～20：45（土日・祝日も対応、Webは24時間受付）、営業時間外など夜間の受付は翌朝以降に順次折り返し連絡を行います。

開通の手続き電話番号：0120-911-653

Web受付：https://livika.jp/denki/all/

LIVIKA（https://livika.jp/）は"暮らしを豊かにする、快適な情報を"をコンセプトに、暮らしにまつわる情報を分かりやすくまとめているメディアです。ジャンルは「電気・ガス・インターネット」などのインフラから、引っ越し時に役立つ「役所・公共の手続き」など多岐にわたって展開しています。

新しい暮らしには、「不安」や「迷い」「知りたいこと」「知るべきこと」がつきもの。

LIVIKAで検索すれば「新生活」にまつわる情報は全て揃う。

そんなメディアを目指し、引っ越しが「面倒くさいもの」から「わくわくするもの」に変わる情報をお届けしていきます。

