【鎌倉バレンタイン】ペア来店で1杯無料！わらびもちドリンクの甘いキャンペーン開催

甘味処鎌倉では、2026年2月7日（土）～14日（土）の期間限定で、ペア来店＆LINE登録でわらびもちドリンクがもう1杯無料になる「Kamakura Valentine’s Day 1-FOR-1」キャンペーンを開催いたします。チョコレートの甘さともっちり食感が楽しめる特別なドリンクで、大切な人とのバレンタインをもっと優しく、甘く彩りませんか？



●【ペア来店＋LINE登録】でもう1杯無料！心温まる1週間限定キャンペーン

本キャンペーンでは、期間中にペアでご来店のうえ、対象のわらびもちドリンクをご注文、さらにLINE登録していただくことで、同じドリンクがもう1杯無料になります（※対象ドリンクに限る）。



日頃の「ありがとう」や「おつかれさま」を伝える、ちょっとした甘い贈り物としてもぴったり。
友人や家族、恋人と一緒に、ほっと心和らぐひとときをお過ごしください。





●【対象ドリンク】人気のバレンタイン限定チョコレートシリーズ


毎年大好評の、チョコレート系わらびもちドリンクが今年も登場。


- 濃厚生チョコレート（マイルドHOT／ICE）
- ホワイトチョコレートモカ（マイルドHOT／ICE）

チョコレートのコクと、わらびもちのつるんとした喉ごしが絶妙にマッチ。
寒い季節にぴったりの、心まで温まる限定ドリンクです。



●店内にはフォトブースも！思い出に残るツーショットを

店内には、バレンタイン仕様のフォトブースもご用意。
ハートポーズやユニークな写真で、素敵な思い出をぜひ形に残してください。



◆キャンペーン概要
【期間】2026年2月7日（土）～2月14日（土）


【条件】以下3つの条件をすべて満たした方が対象です
　1. ペアでのご来店
　2. 対象ドリンクのご注文
　3. LINE公式アカウントへの登録


※対象ドリンクは「濃厚生チョコレート」「ホワイトチョコレートモカ」に限ります
※実施店舗は以下のURLよりご確認ください
https://www.warabimochi-kamakura.com/news/kamakura-valentine-2026/



◆来店ポイント2倍キャンペーンも同時開催！

キャンペーン対象者は、甘味処鎌倉の来店ポイントが通常の2倍に。
お得に楽しめるこの機会をお見逃しなく！






