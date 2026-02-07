【鎌倉バレンタイン】ペア来店で1杯無料！わらびもちドリンクの甘いキャンペーン開催

株式会社 K&S

甘味処鎌倉では、2026年2月7日（土）～14日（土）の期間限定で、ペア来店＆LINE登録でわらびもちドリンクがもう1杯無料になる「Kamakura Valentine’s Day 1-FOR-1」キャンペーンを開催いたします。チョコレートの甘さともっちり食感が楽しめる特別なドリンクで、大切な人とのバレンタインをもっと優しく、甘く彩りませんか？

●【ペア来店＋LINE登録】でもう1杯無料！心温まる1週間限定キャンペーン

本キャンペーンでは、期間中にペアでご来店のうえ、対象のわらびもちドリンクをご注文、さらにLINE登録していただくことで、同じドリンクがもう1杯無料になります（※対象ドリンクに限る）。

日頃の「ありがとう」や「おつかれさま」を伝える、ちょっとした甘い贈り物としてもぴったり。

友人や家族、恋人と一緒に、ほっと心和らぐひとときをお過ごしください。

●【対象ドリンク】人気のバレンタイン限定チョコレートシリーズ

毎年大好評の、チョコレート系わらびもちドリンクが今年も登場。

- 濃厚生チョコレート（マイルドHOT／ICE）- ホワイトチョコレートモカ（マイルドHOT／ICE）

チョコレートのコクと、わらびもちのつるんとした喉ごしが絶妙にマッチ。

寒い季節にぴったりの、心まで温まる限定ドリンクです。

●店内にはフォトブースも！思い出に残るツーショットを

店内には、バレンタイン仕様のフォトブースもご用意。

ハートポーズやユニークな写真で、素敵な思い出をぜひ形に残してください。

◆キャンペーン概要

【期間】2026年2月7日（土）～2月14日（土）

【条件】以下3つの条件をすべて満たした方が対象です

1. ペアでのご来店

2. 対象ドリンクのご注文

3. LINE公式アカウントへの登録

※対象ドリンクは「濃厚生チョコレート」「ホワイトチョコレートモカ」に限ります

※実施店舗は以下のURLよりご確認ください

https://www.warabimochi-kamakura.com/news/kamakura-valentine-2026/

◆来店ポイント2倍キャンペーンも同時開催！

キャンペーン対象者は、甘味処鎌倉の来店ポイントが通常の2倍に。

お得に楽しめるこの機会をお見逃しなく！

