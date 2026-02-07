7人組アイドルグループAsIs（アズイズ）待望の新曲『outline.』デジタルリリース！ミュージックビデオも公開中！

写真拡大 (全12枚)

株式会社AEGIS GROUP



outline.

2026年3月29日(日)に「AsIs 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-」を恵比寿ザ・ガーデンホールで開催するAsIsが、待望の新曲「outline.」をデジタルリリースしました。



根拠のない噂や同調圧力によって作られる「正しさ」や、周りと違うことで「変わり者」と認識される違和感。



誰かにとっての「普通」になれなくてもいい。



周囲に合わせることで自分を守るよりも、不器用でも“本当の自分”であり続けたいという思いが込められている。



一つの物語を観ているかのような振り付けが、楽曲の世界観を立体的に表現し、ライブパフォーマンスならではの魅力を生み出す。



ストーリー性のあるミュージックビデオも公開され話題になっているので、是非ご覧ください。




outline.Music video


AsIs公式YouTubeチャンネル :
https://www.youtube.com/@asis_official_



AsIs 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-


-Start line-

日付：2026年3月29日(日)


時間：OPEN 16:00 / START 17:00


会場：恵比寿 The Garden Hall


料金：前方 10,000円 / 一般 3,500円 (+1D)



▼チケット
https://ticketdive.com/event/AsIs260329



【抽選販売】


前方チケット：2/5 21:00～2/15 23:59


一般チケット：2/5 21:00～2/15 23:59



【先着販売】


一般チケット 2/16 19:00～





AsIsプロフィール/メンバー紹介


(C)AsIs

ありのままの姿でいい。私たちは「君の好きを否定なんかしない」 をコンセプトに、2024年3月にデビューした7人組アイドルグループ。


HP：https://asis-official.com


X：https://twitter.com/AsIs_OFC


YouTube：https://www.youtube.com/@AsIs_official_


Instagram：https://www.instagram.com/asis_ofc/


TikTok：https://www.tiktok.com/@asisofficial


メンバープロフィール


SEI AMENO
雨野 せい（Ameno Sei）

生年月日 / 11月17日


血液型 / A型


身長 / 152cm


出身地 / 茨城県


メンバーカラー / 水色


特技 / UFOキャッチャー、柔軟


X / https://x.com/Sei_Ameno_


TikTok / https://www.tiktok.com/@ame_bringer






HIMEKO KITAGAWA
北川 姫子（Kitagawa Himeko）

生年月日 / 12月23日


血液型 / A型


身長 / 166cm


出身地 / 東京都


メンバーカラー / ピンク


特技 / ドラム、猿腕


X / https://x.com/Himeko_Kitagawa


TikTok / https://www.tiktok.com/@himeko_kitagawa






HIYORI SENO
瀬乃 ひより（Seno Hiyori）

生年月日 / 12月24日


血液型 / O型


身長 / 161cm


出身地 / 東京都


メンバーカラー / 黄色


特技 / 過食過眠


X / https://x.com/Hiyori_Seno_


TikTok / https://www.tiktok.com/@snhyr.o






YUA HOSHINO
星野 夢空（Hoshino Yua）

生年月日 / 6月10日


血液型 / O型


身長 / 154cm


出身地 / 福岡県


メンバーカラー / 紫色


特技 / アイスの大食い、ジェルネイル


X / https://x.com/Yua_Hoshino_


TikTok / https://www.tiktok.com/@yua_hoshino_


Instagram / https://www.instagram.com/yua_hoshino_






SENA MINANI
南 世菜（Minami Sena）

生年月日 / 10月16日


血液型 / B型


身長 / 159cm


出身地 / 千葉県


メンバーカラー / ミントグリーン


特技 / 人を覚えること


X / https://x.com/Sena_Minami_


TikTok / https://www.tiktok.com/@sena_minami_






MITSUKI MOMOI
桃井 美月（Momoi Mitsuki）

生年月日 / 12月12日


血液型 / A型


身長 / 162cm


出身地 / 東京都


メンバーカラー / 青色


特技 / 注射


X / https://x.com/Mitsuki_momoi_


TikTok / https://www.tiktok.com/@mitsuki_momoi_






NIINA YAMASHIRO
山城 虹奏（Yamashiro Niina）

生年月日 / 7月16日


血液型 / O型


身長 / 155cm


出身地 / 神奈川県


メンバーカラー / 赤色


特技 / ツムツム


X / https://x.com/Niina_Yamashiro


TikTok / https://www.tiktok.com/@niinahapkwc





【会社概要】

会社名：株式会社AEGIS GROUP
代表取締役：和田侑也
設立：2018年7月
事業内容：クリエイティブレーベル運営、タレントマネジメント、コンテンツ制作
WHITE LINE公式サイト：https://hakusen-official.jp/
AsIs公式サイト：https://asis-official.com/

【本件に関するお問い合わせ先】
WHITE LINE 事務局担当：whiteline@aegis-group.jp
※本リリースの詳細や、所属アーティストへの取材、プロジェクトのご相談については上記までお問い合わせください。



株式会社AEGIS GROUP
株式会社AEGIS GROUP

代表取締役：和田 侑也
所在地：東京都渋谷区円山町20-1　新大宗道玄坂上ビル9F
事業内容：AEGIS GROUP（イージスグループ）では、タレントマネジメント、マーケティング支援、メディア運営、キャリア支援など、個の表現力を起点に価値を生み出すサービスを複数展開しています。
「誰かの“やってみたい”が、誰かの未来を変えていく」。そんな信念のもと、Z世代を中心とした次世代の表現者たちと共に、新しい文化と仕組みを創造しています。
URL：https://aegis-group.jp