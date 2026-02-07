7人組アイドルグループAsIs（アズイズ）待望の新曲『outline.』デジタルリリース！ミュージックビデオも公開中！
outline.
2026年3月29日(日)に「AsIs 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-」を恵比寿ザ・ガーデンホールで開催するAsIsが、待望の新曲「outline.」をデジタルリリースしました。
根拠のない噂や同調圧力によって作られる「正しさ」や、周りと違うことで「変わり者」と認識される違和感。
誰かにとっての「普通」になれなくてもいい。
周囲に合わせることで自分を守るよりも、不器用でも“本当の自分”であり続けたいという思いが込められている。
一つの物語を観ているかのような振り付けが、楽曲の世界観を立体的に表現し、ライブパフォーマンスならではの魅力を生み出す。
ストーリー性のあるミュージックビデオも公開され話題になっているので、是非ご覧ください。
outline.Music video
AsIs公式YouTubeチャンネル :
https://www.youtube.com/@asis_official_
AsIs 2nd YEAR ANNIVERSARY LIVE -Start line-
日付：2026年3月29日(日)
時間：OPEN 16:00 / START 17:00
会場：恵比寿 The Garden Hall
料金：前方 10,000円 / 一般 3,500円 (+1D)
▼チケット
https://ticketdive.com/event/AsIs260329
【抽選販売】
前方チケット：2/5 21:00～2/15 23:59
一般チケット：2/5 21:00～2/15 23:59
【先着販売】
一般チケット 2/16 19:00～
AsIsプロフィール/メンバー紹介
ありのままの姿でいい。私たちは「君の好きを否定なんかしない」 をコンセプトに、2024年3月にデビューした7人組アイドルグループ。
HP：https://asis-official.com
X：https://twitter.com/AsIs_OFC
YouTube：https://www.youtube.com/@AsIs_official_
Instagram：https://www.instagram.com/asis_ofc/
TikTok：https://www.tiktok.com/@asisofficial
メンバープロフィール
SEI AMENO
雨野 せい（Ameno Sei）
生年月日 / 11月17日
血液型 / A型
身長 / 152cm
出身地 / 茨城県
メンバーカラー / 水色
特技 / UFOキャッチャー、柔軟
X / https://x.com/Sei_Ameno_
TikTok / https://www.tiktok.com/@ame_bringer
HIMEKO KITAGAWA
北川 姫子（Kitagawa Himeko）
生年月日 / 12月23日
血液型 / A型
身長 / 166cm
出身地 / 東京都
メンバーカラー / ピンク
特技 / ドラム、猿腕
X / https://x.com/Himeko_Kitagawa
TikTok / https://www.tiktok.com/@himeko_kitagawa
HIYORI SENO
瀬乃 ひより（Seno Hiyori）
生年月日 / 12月24日
血液型 / O型
身長 / 161cm
出身地 / 東京都
メンバーカラー / 黄色
特技 / 過食過眠
X / https://x.com/Hiyori_Seno_
TikTok / https://www.tiktok.com/@snhyr.o
YUA HOSHINO
星野 夢空（Hoshino Yua）
生年月日 / 6月10日
血液型 / O型
身長 / 154cm
出身地 / 福岡県
メンバーカラー / 紫色
特技 / アイスの大食い、ジェルネイル
X / https://x.com/Yua_Hoshino_
TikTok / https://www.tiktok.com/@yua_hoshino_
Instagram / https://www.instagram.com/yua_hoshino_
SENA MINANI
南 世菜（Minami Sena）
生年月日 / 10月16日
血液型 / B型
身長 / 159cm
出身地 / 千葉県
メンバーカラー / ミントグリーン
特技 / 人を覚えること
X / https://x.com/Sena_Minami_
TikTok / https://www.tiktok.com/@sena_minami_
MITSUKI MOMOI
桃井 美月（Momoi Mitsuki）
生年月日 / 12月12日
血液型 / A型
身長 / 162cm
出身地 / 東京都
メンバーカラー / 青色
特技 / 注射
X / https://x.com/Mitsuki_momoi_
TikTok / https://www.tiktok.com/@mitsuki_momoi_
NIINA YAMASHIRO
山城 虹奏（Yamashiro Niina）
生年月日 / 7月16日
血液型 / O型
身長 / 155cm
出身地 / 神奈川県
メンバーカラー / 赤色
特技 / ツムツム
X / https://x.com/Niina_Yamashiro
TikTok / https://www.tiktok.com/@niinahapkwc
【会社概要】
会社名：株式会社AEGIS GROUP
代表取締役：和田侑也
設立：2018年7月
事業内容：クリエイティブレーベル運営、タレントマネジメント、コンテンツ制作
WHITE LINE公式サイト：https://hakusen-official.jp/
AsIs公式サイト：https://asis-official.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
WHITE LINE 事務局担当：whiteline@aegis-group.jp
※本リリースの詳細や、所属アーティストへの取材、プロジェクトのご相談については上記までお問い合わせください。
所在地：東京都渋谷区円山町20-1 新大宗道玄坂上ビル9F
事業内容：AEGIS GROUP（イージスグループ）では、タレントマネジメント、マーケティング支援、メディア運営、キャリア支援など、個の表現力を起点に価値を生み出すサービスを複数展開しています。
「誰かの“やってみたい”が、誰かの未来を変えていく」。そんな信念のもと、Z世代を中心とした次世代の表現者たちと共に、新しい文化と仕組みを創造しています。
URL：https://aegis-group.jp