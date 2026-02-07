『NTE: Neverness to Everness』本日2月7日(土)よりストア事前登録受付開始！同時に第２回クローズドβテスト「共存テスト」実施中！

写真拡大 (全4枚)

PERFECT WORLD GAMES (SINGAPORE) PTE. LTD.

Hotta Studioが開発する超現実都市オープンワールドRPG『NTE: Neverness to Everness』は、本日2月7日(土)よりApp StoreおよびGoogle Playにて事前登録の受付を開始することをお知らせします。同時に第２回クローズドβテスト「共存テスト」も実施中です。今回のテストに合わせて様々なキャンペーンを開催しております。



▼ストア事前登録スタート


『NTE: Neverness to Everness』は本日2月7日(土)よりApp Store、Google PlayおよびPS5にてストア事前登録の受付を開始いたしました！


※App Store、Google PlayまたはPS5にて「事前登録/入手」ボタンを押すと事前登録を完了できます。




詳細は公式サイトから :
https://pwgam.es/4bJZ0vD


▼新PV公開！「ステキな一日は、目覚め（…ない？）から始まる」


「ミントサンダー無敵トーマス旋回疾風斬」を放て！


「史上最強の異象」を余裕で……撃……退……むにゃ……Zzzzz……


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8WfEDhD9aCA ]


▼「共存テスト」開始記念キャンペーン開催中


NTE公式X（@NTE_JP）にて「共存テスト」開始記念キャンペーン 第1弾を開催しております。フォロー＆投稿をリポストすると、抽選で10,000円分のAmazonギフトカードがその場で当たります。




締め切り：2月13日(金)01：00


詳細はこちら：https://x.com/NTE_JP/status/2019608235637108888?s=20



▼Twitch Dropsイベント開催


NTE「共存テストTwitch Drops配信視聴キャンペーンが2月6日(金)より開催しました。PWGアカウント連携後にTwitchで『NTE: Neverness to Everness』の配信を視聴すると、NTE「共存テスト」の参加資格が抽選で当たります。




締め切り：2月14日(金)00：59


詳細はこちら：https://pwgam.es/4qSysga



▼「共存テスト」実施概要


【実施期間】


2026年2月6日(金)10:00~2026年2月21日(土)00:59


【テスト形式】


無課金・人数限定・データ削除型


【対応プラットフォーム】


PC (Windows)、iOS、Android、PlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Pro


【対応言語】


日本語、英語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語（簡体字、繁体字）


【収録ボイス】


日本語、英語、韓国語、中国語


※テスト参加にあたってのインストール手順および各種注意事項は、2月4日(水)より当選者の方へご案内をお送りしております。応募時ご登録いただいたメールにてご確認ください。



▼最新情報は公式SNSをフォローしてください▼


公式X：https://x.com/intent/user?screen_name=NTE_JP


公式YouTube：https://www.youtube.com/@NevernesstoEvernessJP/?sub_confirmation=1


公式Facebook：https://www.facebook.com/NTE.Official.Game/


公式Discord：https://discord.gg/snppujJyWN



▼ゲーム概要▼



タイトル：NTE: Neverness to Everness


ジャンル：超現実都市オープンワールドRPG


対応予定プラットフォーム：モバイル/PC、PS5


リリース日：2026年5月


価格：基本プレイ無料






▼Hotta Studioについて▼


Hotta Studioはマルチプラットフォームにおいてグローバル展開するオープンワールドRPG「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発元です。SF世界を舞台にした「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発においては、Unreal Engine 4を活用し、多彩なオープンワールドゲーム体験を全世界にお届けしています。