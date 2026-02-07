『NTE: Neverness to Everness』本日2月7日(土)よりストア事前登録受付開始！同時に第２回クローズドβテスト「共存テスト」実施中！
Hotta Studioが開発する超現実都市オープンワールドRPG『NTE: Neverness to Everness』は、本日2月7日(土)よりApp StoreおよびGoogle Playにて事前登録の受付を開始することをお知らせします。同時に第２回クローズドβテスト「共存テスト」も実施中です。今回のテストに合わせて様々なキャンペーンを開催しております。
▼ストア事前登録スタート
『NTE: Neverness to Everness』は本日2月7日(土)よりApp Store、Google PlayおよびPS5にてストア事前登録の受付を開始いたしました！
※App Store、Google PlayまたはPS5にて「事前登録/入手」ボタンを押すと事前登録を完了できます。
詳細は公式サイトから :
https://pwgam.es/4bJZ0vD
▼新PV公開！「ステキな一日は、目覚め（…ない？）から始まる」
「ミントサンダー無敵トーマス旋回疾風斬」を放て！
「史上最強の異象」を余裕で……撃……退……むにゃ……Zzzzz……
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8WfEDhD9aCA ]
▼「共存テスト」開始記念キャンペーン開催中
NTE公式X（@NTE_JP）にて「共存テスト」開始記念キャンペーン 第1弾を開催しております。フォロー＆投稿をリポストすると、抽選で10,000円分のAmazonギフトカードがその場で当たります。
締め切り：2月13日(金)01：00
詳細はこちら：https://x.com/NTE_JP/status/2019608235637108888?s=20
▼Twitch Dropsイベント開催
NTE「共存テストTwitch Drops配信視聴キャンペーンが2月6日(金)より開催しました。PWGアカウント連携後にTwitchで『NTE: Neverness to Everness』の配信を視聴すると、NTE「共存テスト」の参加資格が抽選で当たります。
締め切り：2月14日(金)00：59
詳細はこちら：https://pwgam.es/4qSysga
▼「共存テスト」実施概要
【実施期間】
2026年2月6日(金)10:00~2026年2月21日(土)00:59
【テスト形式】
無課金・人数限定・データ削除型
【対応プラットフォーム】
PC (Windows)、iOS、Android、PlayStation(R)5、PlayStation(R)5 Pro
【対応言語】
日本語、英語、韓国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、中国語（簡体字、繁体字）
【収録ボイス】
日本語、英語、韓国語、中国語
※テスト参加にあたってのインストール手順および各種注意事項は、2月4日(水)より当選者の方へご案内をお送りしております。応募時ご登録いただいたメールにてご確認ください。
▼最新情報は公式SNSをフォローしてください▼
公式X：https://x.com/intent/user?screen_name=NTE_JP
公式YouTube：https://www.youtube.com/@NevernesstoEvernessJP/?sub_confirmation=1
公式Facebook：https://www.facebook.com/NTE.Official.Game/
公式Discord：https://discord.gg/snppujJyWN
▼ゲーム概要▼
タイトル：NTE: Neverness to Everness
ジャンル：超現実都市オープンワールドRPG
対応予定プラットフォーム：モバイル/PC、PS5
リリース日：2026年5月
価格：基本プレイ無料
▼Hotta Studioについて▼
Hotta Studioはマルチプラットフォームにおいてグローバル展開するオープンワールドRPG「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発元です。SF世界を舞台にした「Tower of Fantasy（幻塔）」の開発においては、Unreal Engine 4を活用し、多彩なオープンワールドゲーム体験を全世界にお届けしています。