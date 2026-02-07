オーダースーツ専門店 グローバルスタイルに『オーダーブラウス2枚セットフェア』が新登場！ビジネスにもセレモニーにも使える、人気のレディースオーダーブラウスがセットプランのご利用でさらにお得に！

グローバルスタイル株式会社

オーダースーツ専門店「グローバルスタイル」を運営するグローバルスタイル株式会社（東京証券取引所 スタンダード市場：7126、本社：大阪市中央区、代表取締役社長 田城弘志）に、『オーダーブラウス2枚セットフェア』が新たに登場しました。

本フェアでは、ビジネスからセレモニーまで幅広いシーンで活躍するオーダーブラウスを、通常価格11,900円～（税込13,090円～）のところ、セットプランのご利用で1枚あたり9,800円～（税込10,780円～）のお得な価格でご購入いただけます。

なお、オーダーブラウスは、レディース対応の全店舗にてご注文いただけます。

【オーダーブラウスプラン】

【晴れの日に気分を上げるオーダーブラウス】

GINZA Global Style Ladiesとは？

働く女性がより自由にスーツを楽しめるように。

身体にフィットしたサイズ、好きなデザインで自分を表現できるように。

オーダースーツ専門店「Global Style」がご提案する、レディースオーダースーツブランド「GINZA Global Style Ladies」あなたもぜひオーダーメイドでスーツをお楽しみください。レディースのスーツの着こなしはスタイルブックでも多数ご覧いただけます。

グローバルスタイルのInstagramではスナップやフェア情報などを発信中！

『スタイルブック（レディース）』はこちら :https://www.global-style.jp/style-book-ladies/

GINZA Global Style LadiesのInstagramでは、スーツコーデだけでなく新作生地、お得なフェア情報、注目のキャンペーンなどたくさんの魅力的なコンテンツを毎日発信しております。ぜひご覧ください。

グローバルスタイルは、最新トレンドから定番まで、レディースアイテムが豊富！

レディースのInstagramはこちら :https://www.instagram.com/ginzaglobalstyle_ladies/

グローバルスタイルのレディースは、既製服では実現しない対応サイズで、身体に合ったスーツを作ることができ、約5,000種類以上の業界最多クラスの生地バリエーションからお選びいただけます。スーツやブラウスはもちろん、シャツやニット、パンプスなど幅広いアイテムをお取り扱いしています。「グローバルスタイル レディース」で検索し、お気に入りのアイテムを見つけてください！

【GINZAグローバルスタイル 店舗一覧（2026年2月7日時点）】

【札幌】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 札幌パルコ店 ※

【仙台】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート クラックス仙台店 ※

【東京】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 銀座本店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 表参道店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 新宿3丁目店 ※

・PREMIUM MARUNOUCHI 本店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 東京ミッドタウン八重洲店 ※

・GINZAグローバルスタイル 銀座新本店 ※

・GINZAグローバルスタイル 銀座本店・本館

・GINZAグローバルスタイル 銀座5丁目店

・GINZAグローバルスタイル 神田中央通り店

・グローバルスタイル 新宿南口店

・GINZAグローバルスタイル 池袋東口店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 吉祥寺店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 立川高島屋S.C.店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 町田東急ツインズ店 ※

【横浜】

・Premium Marunouchi 横浜スカイビル店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 横浜西口店 ※

【埼玉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大宮門街店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 浦和パルコ店 ※

【千葉】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ビックカメラ千葉駅前店 ※

【静岡】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 静岡呉服町店 ※

【名古屋】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 名古屋広小路通り店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 大名古屋ビルヂング店 ※

・GINZAグローバルスタイル 名古屋セントラルパーク店 ※

【大阪】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM KITTE大阪店 ※

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM なんばパークス店 ※

・GINZAグローバルスタイル グランフロント大阪店 ※

・GINZAグローバルスタイル ディアモール大阪店 ※

・GINZAグローバルスタイル 大阪本町店 ※

・GINZAグローバルスタイル なんばスカイオ店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 枚方モール店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ららぽーと和泉店 ※

【奈良】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート ならファミリー近鉄奈良店 ※

【京都】

・GINZAグローバルスタイル 京都四条店 ※

【神戸】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 神戸三宮店 ※

【広島】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 広島パルコ新館店 ※

【福岡】

・GINZAグローバルスタイル PREMIUM 福岡天神店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート 博多駅中央街店 ※

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート セントシティ北九州店 ※

【熊本】

・GINZAグローバルスタイル・コンフォート COCOSA熊本店 ※

※レディース商品取り扱い店舗

【グローバルスタイル株式会社について】

「店舗一覧」はこちら :https://www.global-style.jp/shop/

グローバルスタイル株式会社は1949年に創業、独自の生地仕入れネットワーク網を活かして、2009年にオーダースーツショップブランド「Global Style」を立ち上げました。 2021年8月24日には東京証券取引所・スタンダード市場（証券コード：7126）へ新規上場(IPO)しております。

“高い” “古くさい” “入りづらい” などと思われがちなオーダースーツ業界を根本から変えるべく、リーズナブルな価格でのご提供や、ファッション性を重視した豊富なスーツモデルや生地のご用意、お洒落な空間デザインなどの工夫を重ねて、ブランドのコンセプト「ENJOY ORDER!」のもと、オーダースーツを通してビジネスマンの皆様を応援することを追及し続けています。

【ENJOY ORDER! 全ての方にオーダーメイドを楽しんでいただきたい】

「コーポレートサイト」はこちら :https://global-style.jp/corporate/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=PfK6j9VWQrE ]

■ 会社概要

企業名：グローバルスタイル株式会社

代表取締役社長：田城 弘志

本社所在地：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-1 タンゴヤビル

資本金：8,000万円

業種：ファッション（メンズアパレル・レディースアパレル）

■ 本件に関するお問い合わせ先

グローバルスタイル株式会社

マーケティング本部 広報担当

〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-7-1 有楽町電気ビルヂング北館 5F

TEL：03-6264-4740