後藤正文（ASIAN KUNG-FU GENERATION）と中村正人（DREAMS COME TRUE）の対談が実現！

株式会社J-WAVE

中村正人（DREAMS COME TRUE）と後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)

ラジオ局J-WAVE(81.3FM)で放送中、4人のクリエイターが毎月週替わりでナビゲートしている『TOPPAN INNOVATION WORLD ERA』(毎週日曜23:00～23:54)。後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)がナビゲートする2月8日(日)の放送では、DREAMS COME TRUE・中村正人をゲストに迎えてお届けします。

3月18日にリリースされる、DREAMS COME TRUE 9年ぶりのNEWアルバム『THE BLACK ◯ ALBUM』(ザ ブラック アルバム）を、配信が主流となった現在の音楽シーンにおいて、「CDファーストチャレンジ」としてCDアルバムのみでまずはリリースを行う中村が、現在の音楽環境をどのように捉えているのか、そして、かつて音楽的な憧れの対象であった「アメリカ」という国を、当時と今でどう見つめているのかを深掘りしていきます。

ここでしか聞けない貴重な対談を、ぜひ放送でお楽しみください。

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：TOPPAN INNOVATION WORLD ERA

放送日時：2026年2月8日（日）23:00～23:54

ナビゲーター：後藤正文

ゲスト：DREAMS COME TRUE・中村正人

※レギュラー放送ナビゲーター：真鍋大度(毎月1週目)、後藤正文(2週目)、のん(3週目)、小橋賢児(4週目)、5週目は毎回異なるスペシャルナビゲーターが担当。

番組HP：https://www.j-wave.co.jp/original/innovationworldera/

