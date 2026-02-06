CIOTA exclusive for URBAN RESEARCH KYOTO80’s・90’sのヴィンテージを再解釈した別注デニム3型を2月6日(金)より予約開始

株式会社アーバンリサーチ

株式会社アーバンリサーチは、岡山発のデニムブランド「CIOTA（シオタ）」への別注モデル3型を、旗艦店であるURBAN RESEARCH KYOTOおよび公式オンラインストアにて発売いたします。

株式会社アーバンリサーチのアイデンティティを象徴する旗艦店「URBAN RESEARCH KYOTO」にて、究極のベーシックを掲げる「CIOTA」とのスペシャルエディションが登場します。

今回の別注では、CIOTAのインラインでは展開終了となった「MDBD（ミディアムダークブルーダメージ）」を採用。ヴィンテージデニムの黄金期とも言える80年代・90年代の名作をモチーフに、CIOTA独自の最高級原料と卓越した加工技術で現代的にアップデートしました。

※「MDBD（ミディアムダークブルーダメージ）」

ヴィンテージ特有の奥行きのある色落ちと、現代的な清潔感を両立させたこのカラーは、デニム愛好家からも高い支持を得ていました。

本別注モデルは、URBAN RESEARCH KYOTOにて実際に手に取ってご覧いただけます。

スビンコットンの滑らかさや、インラインにはない「MDBD」加工の色味など、実物ならではのニュアンスを感じていただける内容となっております。

お近くにお越しの際は、京都店の空気感とともに、そのクオリティを確かめにお立ち寄りください。

ITEM LINE UP

80年代のLevi’s 501(R)の中でも希少とされる、最後のセルビッジモデルをモチーフにしたストレートシルエット。無駄を削ぎ落としたシルエットに、CIOTAらしいクリーンな質感が融合した一本。

別注 Straight 5 Pocket Pants

品番：PTLM-30STB

価格：\35,200 (税込)

カラー：Dark Navy / Medium Dark Blue (Damage)

サイズ：30 / 32 / 34

90年代のストリートシーンを席巻したLevi’s Silver Tab(TM)のバギーデニムをサンプリング。 ボリューム感がありながらも、品の良さを失わない絶妙なドレープ感が特徴。

別注Baggy 5 Pocket Pants

品番：PTLM-31BG

価格：\35,200 (税込)

カラー：Dark Navy / Medium Dark Blue (Damage)

サイズ：30 / 32 / 34

通称「サード」の完成形と言われるLevi’s(R) 70505型をベースにしたデニムジャケット。

腰ポケットをあえて排除したオリジナルのディテールを忠実に再現。時代に左右されない普遍的な一着。

別注TYPE III Trucker Jacket

品番：JKLM-305

価格：Dark Navy \46,200 (税込) / Medium Dark Blue (Damage) \59,400 (税込)

カラー：Dark Navy / Medium Dark Blue (Damage)

サイズ：42 / 44 / 46

【発売日】

2026年3月上旬

【販売店舗】

URBAN RESEARCH KYOTO

〒604-8045 京都府京都市中京区円福寺前町285

TEL：050-2017-9156

Instagram @ urbanresearch_kyoto(https://www.instagram.com/urbanresearch_kyoto/)

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

2026年2月6日(金)より URBAN RESEARCH ONLINE STOREにて予約開始

CIOTA（シオタ）

岡山に本拠を構える縫製工場・生地製造販売会社、株式会社シオタが立ち上げたアパレルブランド。 原料の選別から生地の織り、デザイン、縫製に至るまで、自社で一貫して行うことで、圧倒的なクオリティと着心地を追求。全ての工程に妥協しない、本物志向の服作りを展開している。

Instagram.com @ ciota_jp(https://www.instagram.com/ciota_jp/)