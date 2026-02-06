ZEROGRAM、大きな外部ポケットで柔軟に活用できる、ハイカー向け軽量ロールトップ型バックパック「LUNDY LT」シリーズを展開
株式会社ZEROGRAM（所在地：東京都港区、代表取締役社長 スコットキム、以下 ZEROGRAM）は、ハイカーのストレスフリーを追求した、軽量ロールトップ型バックパック「LUNDY LT」シリーズの新商品を、2月21日より先行予約開始、3月7日に発売いたします。
外部ポケットを大きく設け、柔軟なパッキングが可能なバックパック（30L・50L）に加え、拡張オプションとしても活躍するファニーパックをラインナップしています。
(左から) LUNDY LT50 | LUNDY LT30 | LUNDY LT FANNYPACK
■商品特長
日本の山岳シーンでの実用を考慮しパッキングから行動中・テント場でもハイカーにストレスフリーな環境を提供するLUNDY LTシリーズは、（１）30Lと50Lのバックパック、そして（２）2通りに活躍できるファニーパック(※1)があります。それぞれStoneGray（ライトグレー）とCharcoal（ダークグレー）の2色展開です。
(※1)ウエストポーチやヒップバック、斜めかけポーチとして活躍する軽量サブバック
（１）30Lと50Lのバックパック
デイハイクから1泊2日小屋泊まで活躍する30Lはmin523g（背面パッド・ウエストベルトを除く）、縦走からロングハイクに活躍する50Lはmin 830g（Tフレーム・ウエストベルトを除く）と軽量ながら、負荷をしっかり分散しながら前に進める構造です。
容量と利便性を両立する大きな外部ポケット
30Lは外部ポケットが5カ所, 50Lは外部ポケットが3か所あり、それぞれ容量が大きく、ストレッチ性のある素材で、荷物の多さに応じ柔軟に使えます。
特に、両サイドポケットは非常に深く、30Lではフォールディングチェア、50Lでは1pテントやスリーピングパッドが丸ごと、収納できるほど。深さがあっても背負ったままウオーターボトルを出し入れできる設計、長さがあるギアをしっかり固定できる二重バンドなど、ポケットの利便性を高めます。
左 30L | 右 50L
トリプルジッパーで荷室へさらにアクセスフリー
30L, 50Lともロールトップを開けずに、荷室どこにでもフルアクセスできる構造です。
特に、トリプルジッパー仕様の50Lは荷室へのアクセスがさらに楽に、開け閉めもさらに柔軟にできるようになりました。
きめ細やかなカスタマイズ性
30L, 50Lとも、ウエストベルトや背面の三つ折りパッド（50Lはフレーム）の取り外しができる他、
使わないウエイビングを外したり、バンジーコードを付けたいポイントに移動するなど、お客様の利用の仕方によってきめ細やかなカスタマイズができます。
アジア人の体型にフォーカス
ワンサイズながらアジア人の体型にフォーカスしたフィット設計で、50Lはウエストベルトによってトルソー調整が可能です。
拡張性
トップの三角ウエイビングやコンプレッションストラップの他、デイジーチェーンやバンジーコードの追加など拡張性が高まりました。
（２）軽量ファニーパック
ウエストポーチやヒップバックなど単体での利用の他、バックパックのウエストポーチとしても利用できる(※2)ファニーパックは、行動中に邪魔にならないコンパクトサイズで、丸みのあるシルエットが印象的です。
本体、ポケットにも止水ダブルジッパーを採用、両サイドにハンドルループがついています。
(※2)ZEROGRAM以外のバックパックにも取り付け可能
■先行予約と特典
発売に先立ち、2月21日（土）よりZEROGRAM公式サイトでは先行予約を開始します。
また東京ではZEROGRAMショールーム、大阪では正規取扱店「OXTOS長堀橋店」にて実際にご試着・その場でご予約も可能です(※3)。
ご予約の方には発売より先行してお届け、ZEROGRAMオリジナルの両カラビナセットをプレゼントします。
(※3)
東京 ZEROGRAMショールーム
2/28（土）ご予約不要オープンデイ13:00-17:00。平日13:00-20:00オープン（ご予約制）
大阪 OXTOS長堀橋店
2/21（土）～ 2/23（祝月）3日間限定POPUP
詳細を見る :
https://www.zerogram.co.jp/view/news/20260109165308
■スペック・販売価格
30L
スペック
容量：30～35L | 重量：min 523g（背面パッド・ウエストベルトを除く）, max 694g |サイズ： 47～70(H) x 27(W) x 16.5(D) cm | 耐荷重：max 12kg | ポケット7：外側 5＋荷室2 | 拡張 : トップの三角ウエイビング、トレッキングポールループ2、ボトムと両サイドのコンプレッションストラップ,デイジーチェーンなど | 安定性：ハーネスようなショルダーベルト、取り外し可能なウエストベルト | その他：止水ジッパー、チェストベルト（レール式＋ホイッスル付）|左右のハイドレーション、夜間視認性など
販売価格
27,000円（税別）
50L
スペック
容量：50～56L | 重量：min 830g（Tフレーム・ウエストベルトを除く）, max 1101g | サイズ：56～90(H) x 28(W) x 21(D) cm、トルソー48cm（±3cm） | 耐荷重：max 15kg | ポケット5：外側 3＋荷室2 | 拡張 : トップの三角ウエイビング、トレッキングポールループ2、ボトムと両サイドのコンプレッションストラップ,デイジーチェーンなど | 安定性：ハーネスようなショルダーベルト、取り外し可能なウエストベルト | その他：トリプル止水ジッパー、チェストベルト（レール式＋ホイッスル付）、左右のハイドレーション、夜間視認性など
販売価格
40,000円（税別）
ファニーバック
スペック
容量：2.5L | 重量：min 136g（ウエストベルトを除く） | サイズ：12(H) x 18(W) x 7(D) cm | ２way: 背面Eバンドでバックパックウエストベルトに取り付け可 | ポケット：外側 1＋荷室1 | その他：ダブルジッパー（止水）、両サイドにハンドルループ、夜間視認性など
販売価格
6500円（税別）
スペック共通
生地：環境配慮型リサイクル素材 N210D Recycle Nylon X-grid WH RS | カラー：CHARCOAL、STONE GRAY
スペックや発売時期、販売価格は予告なく変更となる可能性があります。
ZEROGRAM（ゼログラム）は、
人が自然に入る影響を限りなく「ゼロ」にしたいという強い意志から生まれました。
ライトバックパッカーがストレスフリーで前に進めることこそ、自然に寄り添うことと、ZEROGRAMは考えます。
身心ともに軽くなるほど、より高く登り、より遠くへ進み、より多くの仲間とつながるでしょう。
そのためZEROGRAMにとっての軽量性は、単に物質的な意味だけに留まりません。
GO LIGHT GET MORE!
公式サイト https://www.zerogram.co.jp/
公式インスタグラム https://www.instagram.com/zerogramjapan/
公式フェースブック https://www.facebook.com/zerogramjapan
公式YOUTUBE https://www.youtube.com/@ZEROGRAM_JPN
公式LINEアカウント @zerogramjapan
【株式会社ZEROGRAM について】
社名： 株式会社ZEROGRAM
代表者： 代表取締役社長 スコットキム
所在地： 東京都港区三田2-7-12徳文堂ビル4F
事業内容：テント、キャンプ用品、登山用品、スポーツ用品、衣料品の輸出入及び卸売り、小売業、インターネット上のショッピングモールの開設および運営、インターネットを利用した情報提供サービス、電子商取引に関するコンサルティング、通信販売業およびこれに関連する支援事業、広告代理店業、前各号に付帯する一切の業務 衣料品の輸出入及び卸売り、小売業