お客さまへの感謝を込めて、全品5％OFF
物価上昇が続く中、日々の食卓においても、選択や工夫が求められる場面が増えています。ピカールは、日常の食事に無理なく取り入れられる商品を通して、暮らしに寄り添う提案を行っています。
フランス発の冷凍食品専門店 Picard（ピカール）を展開するイオンサヴール株式会社（本社：東京都中央区）は、日頃のご愛顧への感謝を込めて、店舗および公式オンラインショップにて、全商品が5％OFFとなる「Picard 冬のソルド『SOLDES d’hiver』」を開催いたします。
ピカールは、日々の食卓に無理なく取り入れられることを大切にしながら、素材の持ち味を生かした商品づくりを行っています。焼く・温めるだけで仕上がる手軽さと、冷凍だからこそ必要な分だけ使える使い勝手を備え、毎日の食事に取り入れやすいラインアップをそろえています。
今回のソルドは、そうしたピカールの商品を、日頃のご愛顧への感謝を込めて、より身近に手に取っていただく機会のひとつです。「どのような商品なのか気になってはいたものの、味や使い勝手が分からず購入をためらっていた商品」を、この機会にぜひお試しいただければと考えています。 前菜からメイン料理、パン、デザートまで、幅広い商品をこの機会にお楽しみいただけます。
https://picard-frozen.jp/pages/picard-soldes
商品を通して感じる、ピカールの使い心地
●冬の時期でも、野菜を無理なく取り入れたい方に
寒さが続き、体調管理や食事のバランスが気になりやすい2月。日々の食卓に取り入れやすく、無理なく続けられる商品として、ピカールでは野菜、スープ、パン・クロワッサンをこの時期のおすすめとしてご提案しています。
ピカールの野菜は、露地栽培を基本とし、旬の時期に収穫した素材を冷凍しています。自然のリズムの中で育った野菜を、季節を問わず手軽に取り入れられる点も特徴です。下ごしらえを施した状態で冷凍しているため、洗う・切るといった手間がかからず、必要な分だけ使うことができます。簡便な食事が増えやすい冬の時期でも、野菜を無理なく食卓に取り入れたい方にもおすすめです。
野菜商品 :
https://picard-frozen.jp/collections/vge
一部商品をご紹介いたします。
899円（税込）
フリット・リュクス 鴨脂で揚げたフレンチフライ
500g
皮付きのジャガイモを鴨脂で揚げ、ガーリックパウダーと塩で
味付けをした贅沢なフレンチフライです。
コクのある鴨脂が引き立てる良質なフランス産ジャガイモの味わいをお楽しみいただけます。
999円（税込）
BIO 野菜のラタトゥイユ
600ｇ
豊かな大地と太陽をたっぷり浴びて育ったイタリア産BIO野菜を
使用したラタトゥイユです。
トマト、グリルなす、グリルズッキー、トマトパルプ、
グリル玉ねぎ、グリル赤ピーマン、グリル黄ピーマンを合わせ、
野菜それぞれの風味を生かしています。
769円（税込）
温野菜ミックス（緑の野菜）
600g（200g×3袋）
4種類の緑の野菜（グリンピース、スナップエンドウ、
ブロッコリー、ほうれん草）をミックスしました。
小分けされた1回分（200g）を袋ごとそのまま電子レンジで
温めるだけで、下ごしらえの手間なく使えます。
1,099円（税込）
7種類のキノコミックス（調味料不使用）
450g
ヌメリイグチ、ヒラタケ、マッシュルーム、ナメコ、シイタケ、
ヤマドリタケ、ニセイロガワリ。7種類のキノコのミックスです。味付けをしていないため、加えるだけで料理の幅が広がります。
●寒い日に温かい一品を手軽に用意したい場面に
ピカールのスープは、ポーションタイプで冷凍することで、食べたい分だけ温めて使うことができます。冷凍という特性を生かし、無駄なく使える工夫をすることで、食品ロス削減にもつながります。必要な分だけ使える冷凍食品は、日々の食費や調理の負担を見直すきっかけにもなります。寒い日が続く2月には、温かいスープを食べたい分だけ手軽に用意できる点も、この時期ならではの使い心地です。
1,099円（税込）
リヨン風ポタージュ 1kg
カボチャ、ジャガイモ、エメンタールチーズを
使用したほんのり野菜の甘みを感じる
まろやかなスープです。
899円（税込）
滑らかなズッキーニ、ジャガイモ、グリンピースのスープ 1kg
ズッキーニ、ジャガイモ、グリンピースに、
フロマージュブランのコクをプラスしました。
彩りも美しく、まろやかでやさしい味わいの
スープです。
スープを使ったアレンジ。電子レンジや鍋で手軽に温めるだけで、簡単に温かいスープを楽しめます。
https://picard-frozen.jp/collections/soup
●外出を控えがちな冬の朝食や軽食に
ピカールで人気のクロワッサンは、焼成前の生地の状態で冷凍しているため、ご自宅のオーブンで焼き上げるだけで、焼きたての香りと食感を楽しめます。食べたい分だけ焼いて使える点も、冷凍ならではの使い心地です。寒い朝や外出を控えがちな冬の時期でも、ご自宅で焼きたてのパンを楽しめるのは、この季節ならではの魅力です。
こうした商品づくりを通して、ピカールは日常の食卓に寄り添う冷凍食品を提案しています。普段の朝食や軽食など、特別な日だけでなく日常のシーンでも取り入れやすい商品です。
クロワッサン 55g × 8個入 949円（税込）
ミニクロワッサン 25g × 10個入 799円（税込）
焼く前の生地の状態
焼成後
そのままはもちろん、ハムやチーズ、野菜を合わせたオードブルにもおすすめです。
パン 商品詳細 :
https://picard-frozen.jp/collections/bread
今回のソルドでは、こうした野菜商品やスープ、パン・クロワッサンをはじめ、前菜、メイン料理、デザートまで、ピカールの全商品を5％OFFでお求めいただけます。特に野菜、スープ、パン・クロワッサンは、寒さが残る2月の食卓に取り入れやすく、日々の食事を無理なく整えたい方におすすめのラインアップです。
■ピカール直営店舗での特典
期間：2026年2月11日（水・祝）～2月15日（日）
ピカール直営店では、実際に商品を手に取りながら、味わいや使い方を知っていただける機会をご用意しています。また全品5％OFFに加え、以下の特典をご用意しています。
【特典１.】送料割引
・5,000円（税込）以上のお買い上げで 送料500円
・10,000円（税込）以上のお買い上げで 送料無料（※1）
【特典２.】ピカール保冷バッグご購入で、ドライアイス1個無料（※2）
【特典３.】ソルド期間中、店頭にてミニクロワッサンの試食をご提供する予定です。
※1 配送先1か所につき、5,000円（税込）または10,000円（税込）以上のお買い上げに限ります。 なお、翌日配送は承っておらず、一部離島など対象外の地域がございます。
※2 紙保冷バッグ代は対象外です。
■公式オンラインショップでの特典
実施期間：2026年2月11日（水・祝）～2月16日（月）午前10時まで
ピカール公式オンラインショップでは、翌朝10時までソルド価格でお買い物いただけます。ご自宅用はもちろん、まとめ買いやギフトにもおすすめです。また、全品5％OFFに加え、以下の特典をご用意しています。
【特典１.】新規会員特典5,000円（税込）以上のご注文で送料無料
【特典２.】既存会員特典8,000円（税込）以上のご注文で1,000円OFF
※店舗特典（送料割引・ドライアイス・試食）は対象外です。
※他の割引・特典との併用はできない場合がございます。
詳細情報
本フェアの詳細は、以下の特設ページよりご確認いただけます。
https://picard-frozen.jp/pages/picard-soldes
https://picard-frozen.jp/pages/picard-soldes
日々の食卓に寄り添うピカールの商品を、感謝の気持ちとともにお届けいたします。
【実施概要】
Picard 冬のソルド「SOLDES d’hiver」
店舗：2026年2月11日（水・祝）～2月15日（日）
公式オンラインショップ：2026年2月11日（水・祝）～2月16日（月）午前10時まで
内容：全品5％OFF
実施場所：直営11店舗、公式オンラインショップ
※プティピカール店舗は対象外です。
※店舗により在庫状況が異なる場合がございます。
【販売店舗一覧】
■直営店舗
青山骨董通り店 麻布十番店 神楽坂店 キラリナ京王吉祥寺店 ソコラ武蔵小金井店 自由が丘店
代官山店 南町田グランベリーパーク店 武蔵小山店 横浜ベイクォーター店 横浜元町店
https://picard-frozen.jp/pages/shoplist
■ピカール公式オンラインショップ
https://picard-frozen.jp/
https://picard-frozen.jp/
◆ピカールの商品を使ったレシピのご案内
https://picard-frozen.jp/blogs/recipe
https://picard-frozen.jp/blogs/recipe
※ピカールの商品を使用したいろいろなアレンジレシピを公開中です。季節のメニューやおもてなしのヒントに、ぜひご覧ください。
【本件に関するお問い合わせ先】
イオンサヴール株式会社 TEL：03-5651-7720
◆Picard（ピカール）について
ピカールは、フランスで50年以上の歴史を持つ冷凍食品専門店。フランス国内に約1,200店舗、世界14カ国以上に展開しています。日本ではオンラインショップ、直営店のほか、スーパーマーケット内に「プティピカール」としてコーナー展開を行い、より多くのお客さまにフランスの食文化をお届けしています。素材本来の味わいを大切に、野菜からメイン料理、パンやデザートまで幅広く揃え、日常の食卓から特別な日まで多様なシーンに応えられるのがピカールならではの魅力です。