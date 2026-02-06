働き方が柔軟、高需要、学習環境も豊富！人気のWeb制作職の志望動機を一緒に考えよう!! 2/24（火）「未経験からWeb制作職をめざす人に伝えたい“採用側の視点”」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2月24日（火）に未経験からWeb制作職での就業をめざす方を対象とした無料のオンラインセミナー「よくある志望動機から考える 未経験からWeb制作職をめざす人に伝えたい“採用側の視点”(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171487/?rls)」を開催します。なお、本セミナーは1月27日（火）に実施したセミナーと同じ内容です。





よくある志望動機から考える 未経験からWeb制作職を目指す人に伝えたい“採用側の視点”

企業のDX化、オンライン化が加速しより人気を増すWeb制作職。ほぼすべての企業がWebサイトを必要とし、定期的な更新・運用ニーズも高まっています。そのような現代、Web制作職での就業をめざす方も多いのではないでしょうか。C&R社では、Web制作職での就業をめざす方に向けて、本当にめざすべき方向性を見極めるためのヒントをお伝えするセミナーを開催します。本セミナーでは、未経験の方が最初につまずきやすい「志望動機」をテーマに扱います。「在宅勤務がしたい」「デザインが好き」「課題解決がしたい」よくある志望理由はなぜ企業に刺さらないでしょうか。どんな志望理由が企業に刺さるのか、企業の採用担当が実際に重視するポイントを解説します。なぜWebデザイナーをめざすのか、そのために何をアピールすべきなのか、一緒に考えていきましょう。ご興味をお持ちの方はぜひご参加ください。＜セミナーの内容＞・未経験者がつまずきやすい志望動機の落とし穴・人事担当が重視する要素とは？・あなたの希望が“Webデザイナーでなければならない理由”になるかの見極め・Web職以外も含めた、あなたに合う可能性のあるキャリア選択肢＜こんな方にオススメ！＞・Webデザイナー（Web制作職）をめざしている未経験の方・志望動機をうまく説明できず悩んでいる方・未経験からの転職に苦戦している方

■日時

2026年2月24日（火）19：00～20：00



■場所

オンライン開催（Zoom利用）



■登壇者・プロフィール

株式会社クリーク・アンド・リバー社

第一ビジネス・プロデュースG キャリアデザインDiv. リクルーティングSec.

宮澤一輝氏

新卒メディア進行管理を経て、2017年株式会社クリーク・アンド・リバー社へ入社。一貫してWeb・広告領域におけるHRマーケターとして求人媒体運用の最適化、学校連携、新規チャネル開拓など、求職者との接点づくりを幅広く担当。自ら求職者の面談も行い、現場のリアルを日々感じながら支援を行っている。



■参加費

無料



■定員

60名



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171487/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171487/?rls)

※締切：2026年2月24日（火）20：00



