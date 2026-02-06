TVアニメ『大賢者リドルの時間逆行』2026年4月１日21:55～よりTVKにて放送開始！キービジュアル、キャスト発表お知らせ

株式会社小学館

小学館シードコミックス『大賢者リドルの時間逆行』（シナリオ：猫子/構成&線画：二鷹 壱）が「ライトアニメ」として4月1日(水)よりテレビ神奈川(21:55～22:00)にて放送することが決定しました。

【大賢者リドルの時間逆行 キービジュアル】

大賢者リドルの時間逆行』は、各電子ストアで好評配信中のフルカラーコミック。主人公・リドルが謎の集団「悪意の箱」による世界の崩壊を止めるため、1000年前に逆行し、世界を救うために奮闘する本格ファンタジードラマです。

本作品の制作手法である「ライトアニメ(R)」とは、大日本印刷株式会社（DNP）が従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、企業向けに2022年8月にサービス提供を開始したものです。『大賢者リドルの時間逆行』は、DNPと小学館が共同で取り組むアニメ放送プロジェクトの第1弾放送作品となります。

原作絵を使用して作画制作をするため、原作そのままの美麗な画が存分に楽しめるアニメになっており、原作ファンも満足すること間違いなしの作品に仕上がっています。

そんな本作の世界観を鮮やかに彩るキャストとして、主人公・リドル役は榎木淳弥さん、ヒロイン・ノルン役は田所あずささんが決定いたしました！

今回は放送決定に先駆け、原作の猫子先生、そして構成&線画の二鷹 壱先生と、榎木さん、田所さんから届いたコメントを公開！放送および今後の更なる情報解禁にぜひご期待ください！

【スタッフ・キャストコメント】

＜シナリオ：猫子＞

大賢者リドルの時間逆行、ライトアニメになります！私にとってライトアニメはあまり馴染みのなかった文化で少し不安もあったのですが、制作中ムービーを見せていただいた際に動きと演技、そして亜咲花様のミステリアスでお洒落な主題歌にぐっと引き込まれ、作品世界の奥行きがぐっと広がったのを感じました。ライトアニメ版リドルの活躍を是非お楽しみに！

＜構成＆線画：二鷹 壱＞

少し映像を拝見しましたが、自分の描いたキャラクターが動いて喋っているのが本当に不思議で、めちゃくちゃ嬉しかったです！豪華すぎる声優陣に、壮大でかっこいいテーマソングも作品にピッタリでリドルがここまで広がったことに胸がいっぱいになりました。関わってくださった皆さま、そして読者の皆さまに心から感謝しています。原作を読んだことがある方も、初めての方も、ぜひアニメを楽しみにしていてください！

＜榎木淳弥＞

今回リドルの声を務めさせていただきました、榎木淳弥です。アフレコは、共演者の方々が昔から仲良くさせて頂いている方ばかりだったので、リラックスして面白いお芝居ができたのではないかなと思っています。よろしくお願いします！

＜田所あずさ＞

ノルンを演じさせていただくことになり、とても光栄です。ノルンの存在は、リドルにとって希望であり、同時に苦悩でもあるのだと思います。彼女の明るさと芯の強さを意識しつつ、リドルとの関係性を大切にしながら演じさせていただきました。ぜひご覧ください！

作品概要

【『大賢者リドルの時間逆行』あらすじ】

全編フルカラー！ 二周目の世界で、失った全てを取り戻せ！謎の集団「悪意の箱」の手により、仲間も世界も失ってしまった青年・リドル。生きる希望を失った彼は、絶望の淵で最後のひらめきを得る。もし、全てが終わる前の時間へ戻ることができれば…？千年の時を生き抜き、異形と成り果てたリドルはついに時間逆行を成し遂げる。

「今度こそ、阻止してみせる…！」

千年分の知識と経験を若い体に携えて、大賢者リドルの時間逆行が今はじまる！

【原作概要】

『大賢者リドルの時間逆行』（シードコミックス）

シナリオ：猫子/構成＆線画：二鷹 壱

現在単話にて56話まで配信中！&電子単行本は5巻まで発売中！

https://sgk.me/4tjLxko

【放送概要】

放送時期：2026年4月1日(水)より毎週水曜日、21:55-22:00

放送局：テレビ神奈川（TVK）

※配信情報は続報をお待ちください。

【榎木淳弥プロフィール】

榎木淳弥（えのき じゅんや）／10月19日生まれ。

主な出演作品は、アニメ『呪術廻戦』虎杖悠仁役、『鎧真伝サムライトルーパー』上杉魁人役、『機動戦士ガンダムNT』ヨナ・バシュタ役、『Fate/strange Fake』ファルデウス・ディオランド役など。

映画『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』をはじめ、マーベル・シネマティック・ユニバース シリーズではトム・ホランド演じるピーター・パーカー／スパイダーマンの吹き替えも担当している。

【田所あずさプロフィール】

田所あずさ（たどころ あずさ）／11月10日生まれ。

『第36回ホリプロタレントスカウトキャラバン～次世代声優アーティストオーディション～』グランプリ声優として『アイカツ!』霧⽮あおい役をはじめ、『CITY THE ANIMATION』雨飾えり役、『遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!』ゼイエト役、『BanGDream!』瀬田薫役、『ウマ娘プリティーダービー』シンボリルドルフ役、『転生したらスライムだった件』クロエ役、『半妖の夜叉姫』もろは役、『神たちに拾われた男』リョウマ役、『アイドルマスター ミリオンライブ!』最上静香役、『RRR』マッリ／ラーマ幼少期役、など数々のアニメ・ゲーム・吹き替えに出演。

アーティストとしては、2014年に1stアルバム「Beyond Myself!」でメジャーデビュー。現在、AZUSA TADOKORO 10th Anniversary Best Album「HARE」と「Qe」が好評発売中。

【「ライトアニメ(R)」とは】

大日本印刷株式会社（DNP）は従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社、キャラクターなどのコンテンツを持つ企業向けに2022年8月に提供を開始しました。より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。2023年12月に株式会社イマジカインフォスとMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。

「ライトアニメ」は、DNP大日本印刷の登録商標です。

(C)STUDIO SEED／小学館