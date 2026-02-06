「SAKURA MUSIC FES.2026 ～春の音を楽しむ、アコースティックライブ～」3月14日 (土) 開催！

OIKOS MUSIC株式会社

2026年3月14日（土）に東京ポートシティ竹芝にて、「SAKURA MUSIC FES.2026 ～春の音を楽しむ、アコースティックライブ～(https://www.sakuramusicfes-takeshiba.com/)」を開催することとなりましたのでお知らせいたします。同日、竹芝エリアで開催される食や文化を楽しむイベント「第6回竹芝みなとフェスタ」のコンテンツの一つとして実施します。



本イベントは、大人から子どもまで幅広い世代が一緒に楽しめるアコースティック音楽ライブです。出演アーティストに Ryo'LEFTY'Miyata、ASH(ASH DA HERO)、友希、吉田山田、上野大樹の5組みを迎え、アコースティックセットならではの演奏を披露します。



参加チケットの販売は、本日［2月6日 (金) ］20:00よりイープラスの販売サイト(https://eplus.jp/sakuramusicfes2026/)にて開始します。また、本チケットには、「第6回竹芝みなとフェスタ」内マルシェで使える500円分のクーポン券が1枚付属します。音楽とともに、フードやショッピングもお楽しみください。



竹芝エリアで春の訪れと音楽を体感できるイベント「SAKURA MUSIC FES.2026」へ、ぜひお越しください。

SAKURA MUSIC FES.2026 開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104775/table/111_1_f21b0389ea49797bc44840c71ebfc5b0.jpg?v=202602071151 ]

参加申込方法

チケット購入サイト：https://eplus.jp/sakuramusicfes2026/(https://eplus.jp/sakuramusicfes2026/)

販売：2026年2月6日（金）20:00～（※無くなり次第販売終了）

※全席着席で自由席となります

※整理番号順での入場となります

※ライブチケット1枚につき「第6回竹芝みなとフェスタ」内マルシェで使える500円分のクーポン券1枚が付きます。

※イベント参加にあたっての注意事項は「SAKURA MUSIC FES.2026」特設サイトをご確認ください

出演者プロフィール

Ryo'LEFTY'Miyata

音楽プロデューサー / OIKOS MUSIC共同創業者

音楽プロデューサー、編曲家、作詞家、作曲家、ベーシスト、キーボーディスト、ギタリスト、マニピュレーターなど多岐にわたる音楽活動を実施。様々なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジメントを得意とし、timelesz、official髭男dism、Tani Yuuki、sumika、Superfly、eill、MISIA、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストへ楽曲提供やプロデュース、編曲を手掛ける。また、ユーティリティープレイヤーとしてofficial髭男dism、sumika、BE:FIRSTなど、数多くのアーティストのライブサポートも行う。フロアの熱量を上げるアジテートと、演出も含めた ライブプロデュース能力が高く評価されている。

2018年よりスウェーデンに渡り海外作家とのco-writing活動を開始、グローバルな音楽活動を展開。2022年若いアーティストを支援する「OIKOS MUSIC」を共同創業。2024年にアーティストプロジェクト「cross-dominance by Ryo’LEFTY’Miyata」発足。

X（Twitter）：@LeftyMonsterP

OIKOS MUSIC：https://www.oikosmusic.tokyo

友希(Yuki)

岐阜県出身のシンガーソングライター

友希としてライブ活動や楽曲制作をする一方、若井友希として声優ユニット「i☆Ris」のメンバーとしても活動中。自身の所属するユニットや他アーティストに楽曲提供も行っている。

2025年9月からは８都市を回る全国ツアーを実施し、ツアーファイナルではKT Zepp Yokohamaで公演を行い成功を収める。10月29日には初のフルアルバム「Main Dish」をリリース。

ASH（ASH DA HERO）

ロックバンド ASH DA HEROのVo.

ASH DA HERO 2021年9月結成。ROCK , PUNK , HIP HOP をルーツとした楽曲や変幻自在なスタイルで表現する圧倒的ボーカルASHに加えSato(Ba.) , WANI(Dr.) , Dhalsim(DJ)の個性や存在感から放たれるLIVEパフォーマンスは必見。

4人の才能やルーツが奇跡的に交わった唯一無二のミクスチャーバンド。

国内外でライブ実績を重ね2025年にはワールドツアーを実施した。

吉田山田

吉田結威(Gt/Vo) 、山田義孝(Vo) からなる二人組アーティスト

2009年10月に「ガムシャランナー」でメジャーデビュー。

2013年12月に放送を開始したNHK みんなのうた「日々」が“泣ける歌” と話題になり、5度の再放送と共に一躍その名を拡げ、YouTube の再生回数は2,000万回を突破。2022年にはTikTokで「もやし」が話題となり、多くのユーザーコンテンツが投稿されている。

毎年精力的にライブ公演を行っており、2016年、2019年には47都道府県ツアーを開催。

音楽活動以外にも、吉田はゲーム配信やeスポーツイベントへの出場を果たし、山田はグッズやMUSIC VIDEOのイラストを手掛け、ライオン株式会社と制作した子ども向け歯みがきのうた「イ～ハ～」キャラクターデザインも担当。

港区政70周年記念事業の一環として、イメージソングの「MYHOME TOWN」を制作し、2019年からは『港区観光大使』に就任している。

2024年10月21日にデビュー15 周年を迎え、その集大成とも言える6曲を詰め込んだデジタルEP『家族写真』をリリース。2025年4月1日に事務所を独立し、新体制をスタートさせた。2026年4月から、「家族」をテーマに全国21ヶ所22公演を廻る「吉田山田ツアー2026~SUPER FAMILY CONCERT~」を行う。

上野大樹 (ウエノ ダイキ)

”みんなの日々が、僕のうた”自分らしくいられる音楽を描くシンガーソングライター

1996年9月21日生まれ / 山口県宇部市出身

楽曲ストリーミング総再生数1億・YouTube総再生回数5,000万回再生超え。

“エモーショナルな声”と熱烈な“共感を集める歌詞”で楽曲ストリーミング、TikTokなどを中心にZ世代から支持されている。

2020年12月2日に発売したアルバム「瀬と瀬」に収録された「て」は、現在楽曲ストリーミング2,500万再生、YouTube450万再生突破。

また、同年Home Recで制作した「ラブソング」をYouTubeに公開すると、生きる意味を考えさせられる曲として様々な口コミから広がり、現在楽曲ストリーミング2,000万再生、YouTube500万再生突破。

2023年4月5日にavex内cutting edgeレーベルより待望のメジャーデビュー。

2024年4月に杉咲花主演カンテレ・フジテレビ系 月10ドラマ「アンメット ある脳外科医の日記」オープニング曲に新曲「縫い目」が起用され話題に。

2025年6月、NHK総合 夜ドラ「あおぞらビール」主題歌を担当。同年8月には、Billboard Live YOKOHAMAでのライブを開催。10月22日には、NEW EP「かわりたい」をリリース！