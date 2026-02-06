Sugar(ハート)Holic “甘さの奥にある危うさ”を描いたバレンタインビジュアル公開
今回のビジュアルは、
“ちょいダーク・ガーリー” をテーマに制作。
狂気と甘さのあいだに揺れる、女の子の純粋で危うい輝きをモチーフに、
バレンタインという季節に寄り添う感情表現を目指しました。
恋をすることで生まれる不安や痛み、
揺れ動く気持ちさえも否定せず、
「可愛い」というフィルターでそっと包み込む。
Sugar(ハート)Holicらしい感性で、“恋の痛み”までも愛おしく描いています。
衣装やスタイリングには、
白と黒を基調としたコントラストの強い配色を採用。
フリルやリボンといったガーリーな要素に、
どこか緊張感を孕んだモチーフを組み合わせることで、
可憐さの奥に潜む不穏さや、危うい美しさを表現しています。
甘く飾られた空間の中で、
無垢な表情と挑発的な視線が交錯する本ビジュアルは、
バレンタインという幸福なイメージの裏側にある
揺れる感情や、割り切れない想いまでも包み込む、
ちょいダーク・ガーリーな世界観に仕上がっています。
本企画は、
“可愛い”という言葉だけでは語りきれない感情の輪郭を、
Sugar(ハート)Holicならではの感性で描いたビジュアル表現。
見る人それぞれの記憶や感情に静かに寄り添う、
バレンタインシーズンの特別な一作となっています。
⸻
Sugar(ハート)Holicについて
Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、
「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。
2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、
ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、
一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。
Tour Schedule
Sugar(ハート)Holicは現在、
自身初となる東名阪ツアー
「Sugar(ハート)Holic 1st Tour『SUGAR INVATION 東名阪』」 を開催中。
すでに開催された東京公演が SOLD OUT となり、
その反響を受けて、各地公演への注目度も高まっている。
大阪公演
開催日： 2026年2月14日（土）
会場： 梅田BANGBOO
▼大阪公演 チケット購入はこちら
https://ticketdive.com/event/Bj9hCZUlNftHH2310lZc
名古屋公演
開催日： 2026年2月28日（土）
会場： 名古屋 Sound Space DIVA
▼名古屋公演 チケット購入はこちら
https://ticketdive.com/event/YkIEK2ss3vl4YYKwvwby
Official Links
OFFICIAL SITE
https://sugarholic-official.com
https://www.instagram.com/sgrholic_info/
X（旧Twitter）
https://x.com/sgrholic_info
YouTube
https://www.youtube.com/@sgrholic_info
TikTok
https://www.tiktok.com/@sgrholic_info
各種サブスクリプション配信
https://linkco.re/25CVrDdH
お問い合わせ
MAIL：sugarholic1122@gmail.com