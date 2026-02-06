Sugar(ハート)Holic　“甘さの奥にある危うさ”を描いたバレンタインビジュアル公開

株式会社SVC

今回のビジュアルは、

“ちょいダーク・ガーリー” をテーマに制作。

狂気と甘さのあいだに揺れる、女の子の純粋で危うい輝きをモチーフに、

バレンタインという季節に寄り添う感情表現を目指しました。

恋をすることで生まれる不安や痛み、

揺れ動く気持ちさえも否定せず、

「可愛い」というフィルターでそっと包み込む。

Sugar(ハート)Holicらしい感性で、“恋の痛み”までも愛おしく描いています。

衣装やスタイリングには、

白と黒を基調としたコントラストの強い配色を採用。

フリルやリボンといったガーリーな要素に、

どこか緊張感を孕んだモチーフを組み合わせることで、

可憐さの奥に潜む不穏さや、危うい美しさを表現しています。

甘く飾られた空間の中で、

無垢な表情と挑発的な視線が交錯する本ビジュアルは、

バレンタインという幸福なイメージの裏側にある

揺れる感情や、割り切れない想いまでも包み込む、

ちょいダーク・ガーリーな世界観に仕上がっています。

本企画は、

“可愛い”という言葉だけでは語りきれない感情の輪郭を、

Sugar(ハート)Holicならではの感性で描いたビジュアル表現。

見る人それぞれの記憶や感情に静かに寄り添う、

バレンタインシーズンの特別な一作となっています。

⸻

Sugar(ハート)Holicについて

Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、

「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。

2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、

ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、

一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。

Tour Schedule

Sugar(ハート)Holicは現在、

自身初となる東名阪ツアー

「Sugar(ハート)Holic 1st Tour『SUGAR INVATION 東名阪』」 を開催中。

すでに開催された東京公演が SOLD OUT となり、

その反響を受けて、各地公演への注目度も高まっている。

大阪公演

開催日： 2026年2月14日（土）

会場： 梅田BANGBOO

▼大阪公演 チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/Bj9hCZUlNftHH2310lZc

名古屋公演

開催日： 2026年2月28日（土）

会場： 名古屋 Sound Space DIVA

▼名古屋公演 チケット購入はこちら

https://ticketdive.com/event/YkIEK2ss3vl4YYKwvwby

