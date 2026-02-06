Sugar(ハート)Holic　“甘さの奥にある危うさ”を描いたバレンタインビジュアル公開

株式会社SVC


今回のビジュアルは、
“ちょいダーク・ガーリー” をテーマに制作。
狂気と甘さのあいだに揺れる、女の子の純粋で危うい輝きをモチーフに、
バレンタインという季節に寄り添う感情表現を目指しました。


恋をすることで生まれる不安や痛み、
揺れ動く気持ちさえも否定せず、
「可愛い」というフィルターでそっと包み込む。
Sugar(ハート)Holicらしい感性で、“恋の痛み”までも愛おしく描いています。






衣装やスタイリングには、
白と黒を基調としたコントラストの強い配色を採用。
フリルやリボンといったガーリーな要素に、
どこか緊張感を孕んだモチーフを組み合わせることで、
可憐さの奥に潜む不穏さや、危うい美しさを表現しています。








甘く飾られた空間の中で、
無垢な表情と挑発的な視線が交錯する本ビジュアルは、
バレンタインという幸福なイメージの裏側にある
揺れる感情や、割り切れない想いまでも包み込む、
ちょいダーク・ガーリーな世界観に仕上がっています。






本企画は、
“可愛い”という言葉だけでは語りきれない感情の輪郭を、
Sugar(ハート)Holicならではの感性で描いたビジュアル表現。
見る人それぞれの記憶や感情に静かに寄り添う、
バレンタインシーズンの特別な一作となっています。





Sugar(ハート)Holicについて


Sugar(ハート)Holic（シュガーホリック） は、
「カワイイが過ぎる、中毒ガーリー。」をメインコピーに掲げる王道ガーリーアイドルグループ。
2025年11月22日にデビューし、王道アイドルらしい可愛さの中に、
ほんの少し“ちょいくせ”を効かせた世界観と、
一度聴いたら耳に残る中毒性のある楽曲・ライブパフォーマンスで注目を集めている。




Tour Schedule


Sugar(ハート)Holicは現在、
自身初となる東名阪ツアー
「Sugar(ハート)Holic 1st Tour『SUGAR INVATION 東名阪』」 を開催中。



すでに開催された東京公演が SOLD OUT となり、
その反響を受けて、各地公演への注目度も高まっている。


大阪公演


開催日： 2026年2月14日（土）



会場： 梅田BANGBOO



▼大阪公演 チケット購入はこちら
https://ticketdive.com/event/Bj9hCZUlNftHH2310lZc


名古屋公演


開催日： 2026年2月28日（土）



会場： 名古屋 Sound Space DIVA



▼名古屋公演 チケット購入はこちら
https://ticketdive.com/event/YkIEK2ss3vl4YYKwvwby




Official Links


OFFICIAL SITE
https://sugarholic-official.com



Instagram
https://www.instagram.com/sgrholic_info/



X（旧Twitter）
https://x.com/sgrholic_info



YouTube
https://www.youtube.com/@sgrholic_info



TikTok
https://www.tiktok.com/@sgrholic_info



各種サブスクリプション配信
https://linkco.re/25CVrDdH



お問い合わせ


MAIL：sugarholic1122@gmail.com