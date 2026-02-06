SENSE OF PLACE、パペットスンスンとのコラボレーションアイテムを販売

株式会社アーバンリサーチ

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCHは、人気キャラクター「パペットスンスン」とのコラボレーションアイテムを販売いたします。

本コラボレーションでは、パペットスンスンのあたたかな魅力や雰囲気を、SENSE OF PLACEらしいシンプルなデザインで表現し、毎日にそっと寄り添うアイテムを揃えています。アイテムは性別を問わず着用できるユニセックス仕様となっております。

2026年2月6日(金)よりZOZOTOWNにて先行予約を開始し、2026年2月13日(金)よりオンラインストアおよび全国のSENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 各店舗にて販売いたします。

また発売を記念して、パペットスンスンとのコラボレーションアイテムをお買い上げの方へノベルティをプレゼントいたします。※数量限定、なくなり次第終了。

ぜひこの機会にチェックしてみてください。

ITEM

別注 SUNSUN グラフィックT(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26130-2013007/?_ga=2.96761311.1572467550.1770348266-604587.1723687207)

価格：\4,950 (税込)

カラー：OFF WHITE / CHARCOAL

サイズ：M / L

別注 SUNSUNハーフジップスウェット(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26130-2013008/?_ga=2.96761311.1572467550.1770348266-604587.1723687207)

価格：\6,600 (税込)

カラー：L.GRAY / NAVY

サイズ：M / L

別注 SUNSUN ジャガードニット(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26130-2022009/?_ga=2.96761311.1572467550.1770348266-604587.1723687207)

価格：\6,600 (税込)

カラー：BLUE

サイズ：One

別注 SUNSUNスウェットパンツ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26130-2043011/?_ga=2.96761311.1572467550.1770348266-604587.1723687207)

価格：\6,600 (税込)

カラー：L.GRAY / NAVY

サイズ：M / L

別注 SUNSUNトートバッグ(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26130-2222013/?_ga=2.263207500.1572467550.1770348266-604587.1723687207)

価格：\3,300 (税込)

カラー：GRAY / BLUE / PINK

サイズ：One

別注 SUNSUNハンドタオル(https://www.urban-research.jp/shop/g/gAA26130-2262001/?_ga=2.263207500.1572467550.1770348266-604587.1723687207)

価格：\1,650 (税込)

カラー：BLUE

サイズ：One

ノベルティ

・缶バッチ

パペットスンスンとのコラボレーションアイテムをご購入いただいた方全員にプレゼント。

※ 数量限定、なくなり次第終了となります。

※ ノベルティは店舗限定での配布となります。

※ 予約商品は対象外となります。

※ 内容は予告なく変更となる場合がございます。

発売概要

2026年2月6日(金)

ZOZOTOWNにて予約販売開始

※ 先行予約は数量限定となり、上限に達し次第終了する場合がございます。

※ 先行予約はノベルティキャンペーン対象外となります。

2026年2月13日(金)

オンラインストア

ZOZOTOWN

SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH 各店にて販売開始

※ 発売日が変更になる可能性がございます。

※ 各商品には数量に限りがあり、店舗により在庫状況が異なります。

※ 販売開始時間は、店舗およびオンラインストアにより異なる場合がございます。

※ 混雑緩和のため、購入点数を制限させていただく場合がございます。

パペットスンスン

「パペットスンスン」の主人公スンスンは、パペットの国＜トゥーホック＞に住む6才の男の子。親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンとの日常の出来事をムービーやイラストにして、SNSで発表しています。

公式HP：https://puppetsunsun.com/

Instagram @ puppet_sunsun(https://www.instagram.com/puppet_sunsun/)