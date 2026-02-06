『ドールズフロントライン』新機能の追加や改善を行うストアアップデートを2月6日に実施

株式会社サンボーンジャパン

株式会社サンボーンジャパンは、スマホ向け戦略型シミュレーションゲーム『ドールズフロントライン(以下、「ドルフロ」)』において、2月6日(金) に予定しているストアアップデートの内容をお知らせいたします。

また、近日公開されるゲーム内のイベントについても合わせてお知らせいたします。

■もっとゲームが快適に！2月6日(金)ストアアップデート

2月6日（金）に予定しているストアアップデートにて、以下の機能追加や改修を行います。

詳しい情報に付きましてはメンテナンスの公式サイト内の「NEWS」にも記載しておりますので合わせてご確認くださいませ。

※ストアアップデート後は端末の再起動を行ってからゲームのログインをお願いいたします。

▼2月6日(金)ストアアップデート内容（一部）

・スキップ機能の追加

常設イベント戦闘ステージの最低難易度に「スキップ」機能が追加。

決められた数の資源4種を消費すると、ステージがクリアされ、戦役報酬が獲得できます。

・クイック編成機能の追加

「クイック編成」に推奨装備を自動で装着する機能が追加されます。

■★5人形をもらおう！ログインボーナスイベント「春の贈り物」を開催

「2月6日(金)メンテナンス後」より、ログインボーナスイベント「春の贈り物」を開催します。

累計7日間ログインすると、毎日報酬が獲得できる上に指定の★5人形の中から好きな1体を選んで交換できるアイテム「真核の仮面×1」も入手できるイベントです。

ログインするだけで、欲しかった人形を入手できるチャンスですので、お見逃しなく。

▼開催期間

2月6日(金)メンテナンス後～2月19日(木)23:59まで

■期間限定イベント「零電荷」が常設化

2024年11月に開催された期間限定イベント『零電荷』が常設化され、いつでもプレイが可能になります。

過去の開催時とは一部報酬内容やドロップ内容は異なりますが、まだ遊んだことがない方や、前回クリアできなかったステージがある方はぜひクリアを目指して遊んでみてください！

■これまでのチャイナドレススキンが入手できる！3種類のスキン抽選券を販売

「2月6日(金)メンテナンス後」より、様々なチャイナドレススキンが入手できる「スキン抽選券・春節」を期間限定で3種類発売いたします。

プレミアムと秘蔵は使用することで指定のスキンからランダムで入手可能。

「スキン抽選券・春節」はLive2D機能付きの指定スキンの中から1点好きなものを選ぶことができます。

各抽選券は購入数に制限がある貴重なアイテムなのでお見逃しなく。

※ダイヤではなく、日本円でのご購入となります。

▼「スキン抽選券・春節」販売期間

2月6日(金)メンテナンス後～3月13日(金)13:00

『ドールズフロントライン』は、第三次世界大戦後を舞台とした、ダークかつシリアスな世界観が魅力のスマホ向け戦略型シミュレーションゲーム。

プレイヤーは「指揮官」となり、銃器を擬人化したキャラクター「戦術人形」を、自由に育成・編成し、多種多様な戦略を用いて敵の撃破を目指しましょう！

第三次世界大戦後の荒廃した世界で繰り広げられる重厚なストーリー

▶様々な銃器が可愛い女の子に！お気に入りの戦術人形と一緒に戦場を駆け抜けよう！

『ドルフロ』といえば魅力的な『戦術人形』、そしてハードな『ストーリー』。

第三次世界大戦後の2062年。民間軍事会社「グリフィン」の指揮官であるプレイヤーは、

戦術人形たちと共に数多戦場を駆け抜けることとなります。

人類に仇なす「鉄血」の人形たち、そして戦場の影に潜む謎がアナタの着任を待っています。

キャラクターを「製造」して入手！部隊を編成しよう！

▲メインストーリーの主要キャラ「M4A1」。AR小隊に所属し、指揮官がいなくても部隊の指揮が執れる特別な戦術人形。▲「グリフィン」と敵対する「鉄血」。ある事件が起き、「鉄血」の人形、全てが暴走。人類の敵としてプレイヤーの前に立ちふさがる。

戦術人形は「人力」「弾薬」「配給」「部品」の数を組み合わせて製造することが可能！ 戦術人形は銃器の種類による得手不得手があるだけでなく、個々で様々なスキルを持っています。 戦術人形同士の組み合わせを考え、部隊を編成しましょう。

マスを占領して敵を撃破！任務達成を目指せ！

▲人形製造を行うには「人形製造契約」が必要となる。デイリーミッションをクリアすると入手できる為、積極的にミッションをこなしていこう。▲銃器の種類やスキルを考えながら部隊を編成しよう。「陣形設定」でスキルの効果範囲を見ながら、戦闘中の立ち位置を設定しておこう。

『ドルフロ』の戦闘はボードゲーム方式。

マップ戦闘中は毎ターン、行動ポイントを消費しながら移動。敵と同じマスへ移動することで銃撃戦へ移行します。

敵の動きを予想しながらマスを占領！戦略的に作戦を遂行しましょう！

▲マップごとの任務目標を達成することでクリアとなる。 配置されているマスには様々なギミックがある。配置や効 果を考えながら攻略しよう▲戦闘は基本的にオートで進行する。部隊を編成する際に 陣形をしっかり考えることが勝利への鍵となる。