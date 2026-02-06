第54回　国際ホテル・レストランショー出展の御案内

株式会社JTB商事

JTBグループで全国の宿泊施設等にソリューションや各種商材を提供している株式会社JTB商事（本社：東京都中野区 代表取締役 社長執行役員：加藤雄次）は、2026年2月17（火）～20日（金）に開催される国際ホテル・レストランショーに、過去最大のブース規模で出展致します。（ブース番号：西ホールW1-Q39）

今回は、Shared Vision ～広がる可能性～をメインテーマに、宿泊施設の皆様と共に描く、新しいホスピタリティの未来の姿をご提案いたします。

ブース番号：W1-Q39

～ブースの構成～

「省力化/効率化（DX）」「地域活性化」「サステナブル」『高付加価値』の４つのテーマに応じた各種商品展示・体験ゾーンをご用意しております。又今年は初めてLa Bottega社の専用エリアも設けて高級バスアメニティや客室アイテムを通じて、滞在の質を一段と高めるプレミアムコレクションを御提案致します。

～各エリア紹介～

１.省力化DXエリアは、チェックインから館内オペレーションまで、多言語DX、 清掃・配膳・搬送ロボット、無人売店、最新サイネージが勢ぞろい。“人手不足の悩みを一気に解決し、未来の宿泊運営を体感できるエリアです。

２.『地域活性化』エリアは、地域資源を活かした クラフト温泉・創香・観光サイネージ・伝統工芸ライセンス商品等 を通じて、宿泊施設を起点に地域の魅力と産業価値を高めるソリューションを紹介する展示です。地域の魅力を“見て・知って・感じていただけるエリアです。

３.『サステナブル』エリアは、宿泊施設の未来に向けた（仮称）脱炭素パッケージの御提案、万博でも使用された植物由来素材「KINARI」の活用紹介、そして廃材を価値ある製品へ再生するアップサイクルの取り組み等を通じて宿泊施設が実践できるサステナブルな選択肢をわかりやすく体感いただけるエリアです。

４.『高付付加価値エリア』空間演出から睡眠品質に至るまで、コンセプトルーム、 NELLマットレス、TENTIAL、AiryFrostなど、ラグジュアリーホテルが求める“心地よさの本質”を磨き上げる高付加価値ソリューションを、客室空間で再現した中で、実際に体感いただけるエリアです。

～その他～

アメニティの未来を“サステナブル・地域性ブ ランド価値”の３つの視点から探り、素材・地域コラボ・高級ラインなど多彩な実物を手に取りながら、これからのアメニティづくりを一緒に考えられる相談型ブースです。アメニティの未来を一緒に考えてみませんか？

★出展ブース・商材の詳細は、業務用通販サイト『PROSPE』ホテレス特設ページをご覧下さい

https://prospe.net/pages/hoteres2026(https://prospe.net/pages/hoteres2026)

■株式会社JTB商事

所在地：東京都中野区本町2-46-1 中野坂上サンブライトツイン13階

代表取締役 社長執行役員：加藤雄次

URL：https://www.jtbtrading.co.jp/

【お問い合わせ先】

担当：営業戦略部 営業戦略課 TEL：03-6832-4740 E-mail：sales@jtbtrading.jp