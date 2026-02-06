Amazonランキング3冠*達成のまつ毛美容液メーカーから誕生！「ビオルチア アイラッシュコーティングセラム」2月17日より販売開始

株式会社ソーシャルテックまつ毛美容液「ビオルチア アイラッシュコーティングセラム」

化粧品や医薬部外品などの通信販売業を展開する株式会社ソーシャルテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：望月 亨）は、まつ毛ケアアイテム第二弾として毛髪診断士(R)監修の「ビオルチア アイラッシュコーティングセラム」を2026年2月17日より販売開始いたします。

* Amazonランキング 目元・まつげ美容液カテゴリーにおける 売れ筋ランキング 人気ギフトランキング ほしい物ランキング（2024年11月25日）にて1位

＜まつ毛ケアを追求した第二弾＞

「マスカラを塗ると、せっかく整えたまつ毛が絡まってしまう」「まつ毛パーマをしたけど、すぐにカールが落ちてしまう」

こうした悩みは、年齢問わずまつ毛ケアに力を入れている多くの女性が抱えています。

『ビオルチア アイラッシュセラム』に続く第二弾として開発されたこの商品は、まつ毛を保護しながら、スタイリング効果も兼ね備えた商品です。まつ毛パーマやエクステの持ちを高めるには、外部刺激（皮脂、汗、摩擦）からまつ毛を守る必要があります。

そこで採用したのが「カールアップコーティング処方」です。

2つのコーティング成分*を採用し、「重くない使い心地」と「確かな持続力」の両立に成功しました。

- カールを長時間キープしたい方。

- マスカラの仕上がりをもっと美しくしたい方。

- デリケートな目元を優しくケアしたい方。

ビオルチア アイラッシュコーティングセラムを通じて、まつ毛ケアの新しい可能性が広がっていきますように。

*（アクリレーツ／メタクリル酸エチルアミンオキシド）コポリマー・プルラン（配合目的:被膜剤）

■商品概要

商品名： ビオルチア アイラッシュコーティングセラム

内容量： 9mL

【主な特徴】

1. カールアップコーティング処方でまつ毛を守る

皮脂や汗、摩擦などの外部刺激からまつ毛を守り、マツエクやまつ毛パーマの持続力を高めます。美まつ毛をキープするカールアップコーティング処方を採用しています。

2. 美しい束感とマスカラ下地効果

こだわりのスクリューカーブブラシでジェルを均一に広げ、きれいな束感まつ毛に仕上げます。マスカラ下地としても活躍し、毛束を整えることでマスカラのノリをよくします。

(左)使用なし (右)ビオルチアアイラッシュコーティングセラム使用3. ツヤ・ハリ・コシを叶える

トシルバリンNa*でまつ毛のCMCにアプローチして、加水分解ケラチン（羽毛）*でまつ毛を守り、ヘマチン*がまつ毛の主要タンパク質ケラチンと結合して補修。

これらの成分がキューティクルを整え、健康的で美しいまつ毛に導きます。

*配合目的:保湿成分

4. 2種の幹細胞エキスで土台からケア

ヒト脂肪細胞順化培養液エキス*とリンゴ果実培養細胞エキス*でまつ毛に潤いを与え、土台からケアししてまつ毛をすこやかに保ちます。

*配合目的:保湿成分

5. 2WAY形状で使い分け可能

チップとスクリューカーブブラシの2WAY形状を採用。

- チップ - 目尻や細かい部分への塗布に最適

- スクリューカーブブラシ - まつ毛全体への塗布に最適

初めての方でも使いやすい設計です。

使用方法

毎朝晩のスキンケアタイミングがオススメ！

1. 洗顔後の清潔なお肌にご使用ください

2. 目に入らないように注意しながら、まつ毛の根元から毛先に向かってマスカラを塗るように塗布してください

※ビオルチア アイラッシュセラムとの併用も可能です

《 Bio Lucia公式ショップ 》

公式サイト：https://biolucia.jp/

Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/TOP/page/8180982C-99E4-4235-B4B6-79CCF532A0CB

楽天：https://www.rakuten.co.jp/biolucia/

Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/socialtech

Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/socialtech/

公式Instagram：https://www.instagram.com/biolucia_official/

公式X：https://x.com/biolucia_chapup

お問い合わせ先

メールアドレス：info@biolucia.jp