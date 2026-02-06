あめやえいたろうのロングセラー商品「スイートリップ」装い新たに生まれ変わりました。2月15日（日）発売

株式会社榮太樓總本鋪株式会社榮太樓總本鋪(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役社長：細田 将己、以下「榮太樓總本鋪」)は、あめ専門ブランド「あめやえいたろう」のスイートリップをリニューアルパッケージで新発売いたします。公式オンラインストアでは2月13日（金）よりご注文を開始し、あめやえいたろう新宿伊勢丹店、あめやえいたろう銀座三越店、榮太樓總本鋪日本橋本店では2月15日（日）より販売いたします。

江戸から続く“艶の知恵”を、今のかたちで

江戸の頃、紅の上に溶かした飴を重ね、唇に艶を与え、乾燥から守っていたと言われる江戸娘たち。

その小粋な知恵と美学は、えいたろうの飴づくりの技と出会い、蜜状の飴、なめて楽しむ和の甘味

「スイートリップ」へと生まれ変わりました。

江戸の着物文化を、現代のかたちへ

今回のリニューアルでは中身はそのままに、パッケージデザインを一新。

それぞれの素材から着想を得た紋と小紋模様をあしらいました。

箱の内側には色を忍ばせ、スイートリップの物語とフレーバーの説明が。

表は控えめに、裏に凝る。

ギフト箱は３本入、5本入の2種類。

今で言うポーチのような役割のもので、身縫いの小物を着物の襟元に忍ばせる

「筥迫（はこせこ）」をイメージしました。

美しく、楽しく、そしてときめく。新しいスイートリップへ

かつて親しまれた懐かしさはそのままに、

いまの感性と日本らしさを纏った新しい「スイートリップ」

贈り物としても、自分へのご褒美としても、海外の方へのギフトとしても、

手に取りたくなる美しさです。

■商品情報

・商品名：「みつあめ スイートリップ」

・販売価格：1本 810円（税込） / 3本入 2,916円（税込） / 5本入 4,536円（税込）

・内容量：1本 20ｇ

■フレーバー紹介

有平糖（あるへいとう）：砂糖と水飴を高温で煮詰めた有平糖。自然な飴色で

昔ながらの香ばしい味わい。スイートリップ全ての基本素材です。

ゆず： 高知県産のゆずは、爽やかな香りと酸味が際立ちます。

りんご：生産量日本一のりんご県、青森県産のりんごは、甘さとみずみずしさが特徴です。

あまおう：福岡県産のあまおうは、あかい・まるい・おおきい・うまいから名付けられたいちご。

濃い甘みと酸味がバランスよく広がる贅沢な味わいです。

ブラッドオレンジ：愛媛県宇和島育ちの真っ赤な果肉のブラッドオレンジ。

コクのある甘さ、濃厚な香り、すっきりとした酸味が特徴です。

コンコードグレープ：果皮が通常のぶどうより濃い青紫色が特徴。「甘さ」と「酸味」

そして皮の「渋み」がコンコードならではの味わいを生み出します。

スイートリップについて、詳しくはこちら⇛https://www.ameyaeitaro.com/howtoeat/

♦あめやえいたろうとは・・♦

1818年創業の榮太樓總本鋪があめ専門店ブランドとして2007年に立ち上げたブランドが「Ameya Eitaro(あめやえいたろう)」です。

200年続く和菓子屋の伝統製法を駆使しながら、こだわりの原料を活かし、「あめに恋して、あめに夢みて」をコンセプトに、概念に囚われない進化したあめの新しい形を表現し、あめの可能性を広げています。

代表商品である「板あめ 羽一衣（はねひとえ）」や「みつあめ スイートリップ」をはじめ、クリスマス・ホワイトデーといった特別な時期は宝石をモチーフにした「スイートジュエル」など、受け取った方の気持ちが華やぎ、驚きや喜び溢れるギフトをご用意しています。

♦榮太樓總本鋪とは‥♦

1818年(文政元年)創業。東京日本橋に本社を置く和菓子の製造販売会社。社名の由来は1857年(安政4年)に日本橋本店を開業した栄太郎(のちに細田安兵衛三世)の名前から。全国飴菓子工業協同組合に加盟しているキャンディーメーカーとしては日本最古の歴史を持っており、取扱う菓子は、飴のほかに生菓子や羊羹、焼菓子、あんみつなど。他にも、コンセプトにより特化したブランド「Ameya Eitaro(飴専門)」、「にほんばしえいたろう(カジュアルパッケージ)」、「東京ピーセン（東京土産）」、「からだにえいたろう(健康志向)」を展開。また、取引先も百貨店、量販店、交通市場から神社仏閣と幅広いものになります。「温故知新」を尊ぶ社風を持ち、製造現場には最新機械だけでなく昔ながらの技術、設備も今なお現役として稼働しております。

