Toyameg × Sonny Label Special Collaboration Items 発売！
ポップでエッジの効いた作品に定評のあるイラストレーターToyamegさんと、URBAN RESEARCH Sonny Labelによるスペシャルコラボレーションアイテムが登場。
「Beach Picnic」をキーワードに、Toyamegさんが特別に描き下ろしたイラストや刺繍をあしらった、こだわりのオリジナル配色による3型を展開します。
ファニーなイラストとハッピーな色使いで、一足早く春の訪れを感じさせるコレクションとなっています。
Item 01.
TOYAMEGコラボエンブロイダリーシャツ
number：LA26130-2031100
price：\7,920 (tax incl.)
color：ブルー / イエロー / ピンクストライプ
size：FREE
刺繍で施したプレイフルなイラストとロゴがスタイリングのアクセントになるエンブロイダリーシャツ。
さりげない特別感をプラスしました。
春らしい明るいカラー展開と少しゆとりのあるサイズ感で、1枚着はもちろんインナーとしてレイヤードスタイルにもおすすめの1着です。
Item 02.
TOYAMEGコラボアートプリントスウェット
number：LA26130-2011100
price：\6,930 (tax incl.)
color：グレー / アイボリー / ピンク
size：FREE
海やビーチの風景をモチーフにしたイラストが印象的なスウェットプルオーバー。
バックプリントにアート感のあるグラフィック、胸元や袖口にはオリジナルロゴ刺繍をあしらいさりげないアクセントを効かせました。
春らしい優しいカラー展開と、ややゆとりのあるサイズ感でリラックス感のある着心地に。
肌触りの良いコットン素材を使用しており、デイリーに気負わず着られるのも魅力です。
Item 03.
TOYAMEGコラボスカーフ
number：LA26130-2251009
price：\4,400 (tax incl.)
color：アイボリー / ブラウン / ネイビー
size：FREE
海やビーチの風景をモチーフに描かれたポップで遊び心のあるイラストが目を惹くスカーフ。
明るく軽やかな色使いでいつものコーディネートにさっと取り入れるだけでアクセントをプラスしてくれます。
大判サイズなので、首元に巻くのはもちろん肩掛けや腰巻き、ビスチェ風アレンジなど使い方は自由自在。
シンプルな装いに映える主役アイテムとして、アレンジ次第で表情を変えて楽しめる1枚です。
【発売日】
ONLINE STORE 先行発売：2026年2月13日(金)
店頭発売日：2026年2月20日(金)
【販売店舗】
URBAN RESEARCH ONLINE STORE
URBAN RESEARCH Sonny Label 各店
URBAN RESEARCH Store パルコヤ上野店 / 東京スカイツリータウン・ソラマチ店 / ラゾーナ川崎プラザ店 / イオンレイクタウンmori店 / タカシマヤ ゲートタワーモール店 / イオンモール岡山店
Toyameg
Instagram @ _toyameg(https://www.instagram.com/_toyameg_/)_
福岡在住のアーティスト。国内外問わずに年に数回個展を開き、自身の絵を発表している。これまでにロサンゼルス・サンフランシスコ・ニューヨーク・東京・大阪・福岡などで個展を開催。また、イラストレーターとしてミュージシャンやアパレル ブランドにイラスト、デザインを提供している。