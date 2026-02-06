英語×自然体験で“春のまほう”を探す4日間のイベントー五感を刺激する体験型プログラム『FIND THE MAGIC OF SPRING』

株式会社アライブ

英語の保育園・英会話教室・英語学童を運営する株式会社アライブ（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：三井博美）は、2026年3月25日（水）～28日（土）の4日間、未就園児・園児・小学生を対象とした春休み特別イベント『アライブ スプリングスクール2026』を開催いたします。本イベントのテーマは「FIND THE MAGIC OF SPRING ～春のまほうを探そう！～」です。

本プログラムは、科学実験やアートなどの体験型アクティビティを通して、好奇心を刺激し探究心へとつなげるイマージョン教育をベースに構成。さらに、ぎふワールド・ローズガーデンへの遠足も実施し、自然の変化や生命のエネルギーを実際に感じる学びの時間も提供します。

すべて英語で行われる本イベントは、年齢や経験に応じた個々の独自カリキュラムを用意しており、英語がはじめてのお子さまでも安心してご参加いただけます。在籍生以外の一般の方の参加も可能で、どなたでも英語の世界に飛び込める”開かれた学びの場”となっています。

開催概要

お申し込み方法

詳細は下記リンクよりご確認いただけます。

詳細はこちら(https://alive-co.com/5619/)

※お申し込みは、詳細ページ内の専用フォームよりお手続きください

日程： 2026年3月25日（水）～3月28日（土）

［計4日間］※1日単位での参加が可能です。

時間： 【未就園児・園児】 9:30～14:00 【小学生】 10:00～14:45

※早朝・延長預かりもございます。お気軽にご相談ください。

参加対象

在籍生および在籍していない一般の方も、どなたでも参加が可能です。

対象： 未就園児・園児・小学生（在籍生以外の方も参加OK）

※プログラムはすべて年齢別・英語経験別に分かれています。

※各クラスに外国人講師及び日本人アシスタントの２名が付きます。

開催場所：

名古屋市内の 5 校舎にて開催いたします。

アライブインターナショナルスクール校舎（東区）

アライブイングリッシュスクール熱田本校（熱田区）

アライブイングリッシュスクール東校（東区）

アライブイングリッシュスクール千種校（千種区）

アライブイングリッシュスクール本山校（千種区）

※３日目には、ぎふワールド・ローズガーデンに貸し切りバスで遠足に行きます。

アライブならではの運営ポイント

・安心のサポート体制

英語の習熟度と年齢に応じた少人数グループ制を採用。

外国人講師と日本人アシスタントが各クラスに入り、一人ひとりを丁寧にサポートします。

・一生の宝物になる「コミュニケーションノート」

毎日の様子を詳しく記したノートをお渡しします。成長の記録として、将来の素敵な思い出に。

・嬉しいオリジナル特典

参加者全員に、アライブオリジナルグッズと缶バッチをプレゼント！

・選べるランチ

給食、またはお弁当持参のいずれかを選択していただけます。

過去のスプリングスクールの様子

開催の背景：なぜ今、子どもたちに”春のまほう”が必要なのか

現代の子どもたちは、デジタル機器などを通じて多くの情報に触れられる一方で、自然に触れ、季節の移ろいや生命の息吹を感じる機会が減少しているように思われます。アライブでは、日本ならではの四季の美しさを五感で味わいながら、子どもたちの本能的な ”Why？（なぜ？）”を引き出す体験こそが、これからの時代に必要な“学びの原点”だと考えています。

教室を飛び出し、自然とつながる春の遠足では、観察、発見、コミュニケーションのすべてを英語で実践します。「自然×英語×体験型学習」を融合した4日間。子どもたちの中に眠っている好奇心を引き出し、自ら学び続ける力の芽を育てる、そんな“春のまほう”のような時間をお届けします。

過去のスプリングスクールの様子はこちら

動画：2025年3月開催「ミステリーマップミッション」(https://www.youtube.com/watch?v=RTqV8hURbcU)

動画：202４年3月開催「私たちがデザインする理想の世界」(https://www.youtube.com/watch?v=I_LcdjAcP6k&t=8s)

株式会社アライブについて

会社概要

本部所在地：〒461-0001 愛知県名古屋市東区泉1丁目21-12号 いずみ21ビル 1F

設立：2001年1月18日

資本金：2,200万円

代表取締役 三井博美

▼校長ブログ(https://alive-co.com/ceo_blog/)

▼著書「超エリート英語教育 日常会話を目標にしない英会話」(https://www.amazon.co.jp/%E8%B6%85%E3%82%A8%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E8%8B%B1%E8%AA%9E%E6%95%99%E8%82%B2-%E6%97%A5%E5%B8%B8%E4%BC%9A%E8%A9%B1%E3%82%92%E7%9B%AE%E6%A8%99%E3%81%AB%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%84%E5%AD%90%E3%81%A9%E3%82%82%E8%8B%B1%E4%BC%9A%E8%A9%B1-%E4%B8%89%E4%BA%95%E5%8D%9A%E7%BE%8E/dp/4434287796)

▼絵本「クリスマスには何がほしい」(https://www.amazon.co.jp/dp/482440228X) 絵本「ピーヨン、とべるよ」(https://www.amazon.co.jp/dp/4824402255)



公式ホームページ

https://alive-co.com/(https://alive-co.com/)

SNS

▼YouTube(https://www.youtube.com/channel/UC89YEiS0QW3YhVIfe2_U1LA)

▼Instagram (イングリッシュスクール)(https://www.instagram.com/alive.english/)

▼Instagram (インターナショナルスクール)(https://www.instagram.com/international.alive)

▼Instagram (STEM スクール)(https://www.instagram.com/alive.stem/)

▼Facebook(https://www.facebook.com/alive.english/)

主なサービス内容

インターナショナルスクール（英語の保育園）、イングリッシュスクール（英語・英会話スクール）、STEM スクール（理工系のプログラム）、ドリームスクール（英語の学童プログラム）、キャリア教育（名古屋市や愛知県のNPOと連携）、幼稚園・保育園への外国人講師派遣、小学校のアフタースクール事業請負、外国人講師とのマッチングアプリの提供など。 英語教育を基軸にSDGs、STEM、リーダーシップ、起業家育成など多岐にわたるプログラムを展開中。

株式会社アライブは、「Inspire the world ～教育で、未来に豊かさを～」をミッション、「生きる力、未来を切り拓く力を持つ、"世界のリーダー"の育成」をビジョンに掲げ、子ども向け英会話をはじめ、英語を活用した多彩なレッスンを提供しています。英語教育を通じて、知識や技能といった「認知能力」の向上はもちろんのこと、意欲、協調性、粘り強さといった「非認知能力」を育てることを重視しています。これまでに、ハーバード大学のリーダーシップチームやシリコンバレーの教育者・起業家と連携して、リーダーシップや起業家育成、SDGs などのプログラムなど多岐にわたる革新的なプログラムを提供し続け、子どもたちが将来、グローバル社会で活躍するための力を育成しています。また、2026年1月には、日本における非認知能力研究の第一人者である中山芳一氏と、非認知能力を育むカリキュラム開発に関する顧問契約を締結し、より専門的かつ実践的な教育プログラムの構築を進めています。