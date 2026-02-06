アメフト選手やチアがセブンイレブン新店舗オープンを盛り上げる

一般社団法人 Challengers Football Club

SEKISUIチャレンジャーズのメンバーと記念撮影をする地元の子供達

一般社団法人Challengers Football Club（運営チーム：SEKISUIチャレンジャーズ／所在地：兵庫県尼崎市）は、2026年2月5日（月）にオープンした**セブン‑イレブン尼崎御園3丁目店（住所：兵庫県尼崎市御園3丁目22‑14／JR塚口駅より徒歩12分）**の開店イベントに、選手・スタッフ・チアリーダーが参加し、地域の皆さまと交流を図っております。

本イベントは、2026年2月5日・6日に実施され、多くの来店者でにぎわいを見せました。2月7日（水）11:00～15:00にも選手・スタッフが交代で参加し、店舗初の週末を迎える売上支援・地域盛り上げに貢献いたします。

■ 店舗イベントの様子と取り組み

店頭に立って呼び込みを行う選手

今回の開店イベントでは、以下のような取組みを実施しました：

店内に選手おすすめメニューの紹介POPを展示

選手、チアリーダー自らが選んだおすすめ商品を紹介し、来店者の購買体験を盛り上げました。

健康意識の高い顧客の購買意欲を高めるために、コンビニでも買えるアスリート目線で選んだ食品を 複数ピックアップしてPOPを展示しました。

おすすめ商品のポップ例

店頭に選手等身大パネルを設置

ファンや来店者はパネルとの写真撮影を楽しみ、店舗に活気を生み出しました。

顧客とチアリーダーがパネルと一緒に記念撮影

購入者特典企画を実施

税込1,000円以上のご購入かつ「セブンイレブンアプリ」をご提示いただいた方に、『SEKISUIチャレンジャーズ レプリカユニフォームTシャツ』をプレゼントするキャンペーンを実施し、来店者に喜ばれました。

来店者とのサイン・写真撮影交流

チャレンジャーズの選手・チアは、来店者との交流機会を設け、サインや写真撮影で盛り上がる時間となりました。

ティシャツにサインをする選手たち

■ 2月7日（水）も継続参加

2月7日（水）11:00～15:00は、選手・スタッフが交代で参加し、引き続き地域の皆さまをお迎えします。

新規オープン店舗が迎える初めての週末営業を全力で支援するべく、イベントを通じて地域貢献を実践してまいります。

セブンイレブンの従業員とチャレンジャーズのメンバーたち

■ SEKISUIチャレンジャーズについて

SEKISUIチャレンジャーズは、アメリカンフットボールXリーグに所属する社会人チームであり、兵庫県尼崎市を拠点に活動しています。

兵庫県、尼崎市それぞれと包括連携協定を結び、スポーツを通じた地域貢献活動を重視し、地域イベントや企業・団体との連携を通じて、地元の活性化とスポーツ文化の振興に努めています。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人Challengers Football Club（SEKISUIチャレンジャーズ）

広報担当

E‑Mail：info@challengers-net.com

公式サイト：https://challengers-net.com