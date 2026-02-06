KLabがBTCレポート第3号を発刊　BTCは「6万ドル～5万5000ドル」で下げ止まる ~ 6万ドル～5万5000ドルは「絶好の仕込み場」~

KLab株式会社

KLab株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：真田哲弥）は、ビットコイン及びゴールドに関するアナリストレポートを、AIを用いて世界中から収集・精査・分析した「KLab with AI BTCレポート」を不定期に発刊していします。本日、第3号となる2026年2月6日号を緊急発行しましたのでお知らせします。

URL：https://www.klab.com/klabgames/strategy/KLab_AI_BTC_2026Feb.pdf

「KLab with AI BTCレポート」について

当社は革新的財務戦略「デュアル・ゴールド・トレジャリー」に基づきゴールドとビットコインの購入と保有を進めております。本レポートは、本来自社のビットコインとゴールドの購入・運用のために作成したレポートを一般に公開しているものです。

ビットコインの取扱高の増加に伴い、世界の金融機関および調査機関が発表するレポートの数が増えていますが、日本語で閲覧できるレポートはほんの一部でしかありません。

当社は、AI技術を活用し、Fidelity Digital Assets、J.P. Morgan、Standard Chartered、Galaxy Research、Grayscaleといった世界の主要な金融機関および調査機関が発表した最新のレポート、および著名なマクロストラテジストの分析を網羅的に収集・精査し、その論拠と予測を体系化しレポートにまとめています。

レポートより抜粋：BTCは「6万ドル～5万5000ドル」で下げ止まる ~6万ドル～5万5000ドルは「絶好の仕込み場」~

現在の暴落における最大の焦点である「下げ止まり」について、本レポートは世界の主要アナリストのテクニカル分析を統合し、6万ドル（約900万円）から5万5000ドル（約825万円）の範囲を最終防衛ラインと結論付けます。

短期的には「極限の恐怖」状態にありますが、この6万ドル～5万5000ドルのゾーンは、2026年末の15万ドル超えを目指す上での「絶好の仕込み場」になる可能性が高いと判断します。

過去のレポートについて

2025/12/25 「岐路に立つBTC、見立ては2極化。方向感が見えるまで慎重に。」

https://www.klab.com/klabgames/strategy/KLab_AI_BTC_2025Dec.pdf

2026/01/23 「今年前半は試練の時、後半は流動性の復活」

https://www.klab.com/klabgames/strategy/KLab_AI_BTC_2026Jan.pdf

当社では過去2回のレポートにおいて、下落の下限値を数値で示し、下落リスクについて警告してまいりました。その予測が 間違っていなかったことになります。

KLabのビットコイン及びゴールドの追加購入について

当社ではビットコイン及びゴールドの購入につきまして、原則として翌週月曜日（祝日の場合は翌営業日）に公表しております。当社は本レポート「KLab with AI BTCレポート」に基づき購入をしておりますので、直近は、ビットコイン購入に対して慎重姿勢で臨んでおりました。

詳細につきましては月曜日に公表いたします。

「デュアル・ゴールド・トレジャリー戦略」について

https://www.klab.com/klabgames/strategy/DualGoldTreasury_slide.pdf

ホワイトペーパー

https://www.klab.com/klabgames/strategy/DualGoldTreasury.pdf