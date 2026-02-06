11/21（金）名古屋市立橘小学校に横断旗を寄贈

名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社

いつも名古屋ダイヤモンドドルフィンズへのご声援ありがとうございます。



11月21日（金）、Dolphins Smileのオフコートの3Pの重要コーズのひとつ、「PEACE（安心して暮らせるまちづくりを）」の活動の一環として、オリジナルデザインの「交通安全旗」10本を寄贈いたしました。

本取り組みは、通学時の交通事故防止に加え、未来を担う子どもたちに安全で安心な生活環境を届けることを目指したものです。

また同日に、パートナー企業の株式会社栗田商会(https://www.kuritashokai.co.jp/) 様より、環境に配慮した定規の寄贈も行われました。

寄贈された定規は、廃材となったチョーク(※1)を再利用して製作されたもので、資源を無駄にせず循環させる「サステナブルなものづくり」を体現しています。日常的に使用する学用品を通じて、子どもたちが環境問題を身近に感じ、資源循環や環境配慮について考えるきっかけとなることを目的としています。



(※1）チョーク製造の廃材である、硫酸カルシウムを30％配合しており、 実質30％アップサイクルした定規です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/171266/table/28_1_6437bcab054078605b5a43d4fb894871.jpg?v=202602071151 ]

寄贈品は、名古屋市立橘小学校において、交通安全旗は登下校時の見守り活動等で、定規は日常の学習活動の中で活用される予定です。

ドルフィンズは今後も、パートナー企業様や地域の皆さまと連携しながら、子どもたちの安心・安全な生活環境づくりを継続してまいります。

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、Planet, People, Peace の各分野で展開する

「オフコートの3P」の取り組みを通して、スポーツの力を活用した社会的責任プロジェクト

「Dolphins Smile」の活動を実施しています。