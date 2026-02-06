「デュエル・マスターズ」アニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ED主題歌は月詠みが担当！　ノンクレジットOP＆ED映像を公開！

株式会社小学館集英社プロダクション

デュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか、各配信サービスにて配信中のアニメ『Duel Masters LOST』（原作：松本しげのぶ×作画：金林洋 小学館「週刊コロコロコミック」連載）。本日、第3章『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』が配信開始(https://youtu.be/Zu2jgbPBXRA)しました。

第1話の配信にてエンディング主題歌の月詠み『朔日feat. 吉乃』が解禁。

前シリーズから引き続き主題歌の制作を担当したユリイ・カノンからのコメントも到着しました。

〈ユリイ・カノン コメント〉

何を失って、どこで歪んでしまったのか分からないまま、それでも明日を迎える。

「朔日」は、過去に置き去りにしたものを憂いながらも、癒えない傷を抱えながらも、今日を生きていく歌です。

うまく前に進めずとも、立ち止まってしまっても、まだ息をしていることにはきっと意味がある。

そんな想いを、物語の余韻と一緒に受け取ってもらえたらと思います。

『朔日feat. 吉乃』は2月11日(水)に配信リリース(https://jvcmusic.lnk.to/Sakujitsu)が決定。アニメと一緒に音楽もお楽しみください。

さらにノンクレジットOP・ED映像も公開いたしました。

ノンクレジットOP映像

YouTube：https://youtu.be/-UqbEqhoheE

ノンクレジットOP場面カット

ノンクレジットED映像

YouTube：https://youtu.be/L3JeU4bIHNk

ノンクレジットED場面カット

そして、3月28日(土)29日(日)に開催される『AnimeJapan2026』のShoPro（小学館集英社プロダクション）ブースではアニメ『デュエル・マスターズ』の展示やプロモカード≪ロスト・ウォーターゲイト≫の配布を実施。

さらに29日(日)には同ブースにて『Duel Masters LOST』ステージの実施が決定。

鵜澤正太郎（斬札ウィン役）、羽多野渉（アビスベル＝ジャシン帝役）、菱川花菜（香取ニイカ役）が登壇し、『Duel Masters LOST』やアニメ『デュエル・マスターズ』に関するトークを繰り広げます。

第1章『Duel Masters LOST ～追憶の水晶～』、第2章『Duel Masters LOST ～月下の死神～』はデュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか、各配信サービスにて全8話を配信中！最新作、第3章『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』と合わせてお楽しみください。

TM and (C)2025 Wizards of the Coast/Shogakukan/WHC/ShoPro

■『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』KV

『Duel Masters LOST ～忘却の太陽』KV

■ノンクレジットOP・ED映像

■『Duel Masters LOST ～忘却の太陽』

第1話：https://youtu.be/Zu2jgbPBXRA

■物語

新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。

それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。

クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、

写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、

ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。

ロストフィールド発生の原因とは。

灯台でウィンを待つものとは。

そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。

自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。

■配信情報

毎週金曜20：00から配信中

デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて

全4話 毎週金曜20:00配信

■主題歌情報

【オープニングテーマ】

伊東歌詞太郎『あやかしあやし』

作詞・作曲：伊東歌詞太郎

編曲：Numa

オープニングテーマ制作：Victor Entertainment

2月25日(水)配信リリース予定。

【エンディングテーマ】

月詠み『朔日 feat. 吉乃』

作詞・作曲：ユリイ・カノン

編曲：ユリイ・カノン

エンディングテーマ制作：Victor Entertainment

2月11日(水)配信リリース

配信URL＜pre-add,pre-save＞：https://jvcmusic.lnk.to/Sakujitsu

■AnimeJapan2026情報

「AnimeJapan 2026」概要

開催日：2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場 16:30

会場：東京ビッグサイト 東展示棟 4～8 ホール / 南 1～4 ホール / 屋上展示場

〒135-0063 東京都江東区有明 3-10-1

公式サイト：https://anime-japan.jp/

「ShoPro（小学館集英社プロダクション）」ブース概要

アニメ『デュエル・マスターズ』特設展示やプロモカード≪ロスト・ウォーターゲイト≫を配布予定となります。

【『Duel Masters LOST』ステージ】

開催日：2026年3月29日(日)11：15～11：45

ブース名：ShoPro（小学館集英社プロダクション）

登壇者：鵜澤正太郎（斬札ウィン役）、羽多野渉（アビスベル＝ジャシン帝役）、菱川花菜（香取ニイカ役）

■スタッフ情報

原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）

ストーリー原案 松本しげのぶ

キャラクターデザイン原案 金林洋

監督 福島利規

シリーズ構成 加藤陽一

キャラクターデザイン 橋詰力

美術監督 明石聖子

色彩設計 石川恭介

撮影監督 茂木智孝

CGディレクター 田所洋行

音響監督 高寺たけし

音楽 坂部剛

アニメーション制作統括 松倉友二

アニメーション制作 J.C.STAFF、SMDE

■キャスト

斬札ウィン 鵜澤正太郎

アビスベル＝ジャシン帝 羽多野渉

香取ニイカ 菱川花菜

九十九矢ワユミ 伊瀬茉莉也

ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン 加瀬康之

ボルシャック・バクテラス 藤井隼

ほか

■原作情報

『Duel Masters LOST』

原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）

作品ページ：https://www.corocoro.jp/title/44

■『Duel Masters LOST』とは

2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。

『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。

■第1章＆第2章 配信情報

デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて

第1章＆第2章 全8話を配信中

■アニメ『Duel Masters LOST』公式サイト：

https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/

■デュエル・マスターズTCG 公式サイト：https://dm.takaratomy.co.jp/(https://dm.takaratomy.co.jp/)

■アニメ『デュエル・マスターズ』シリーズ公式X（旧Twitter）：https://x.com/duema_anime(https://x.com/duema_anime)

■ニイカ公式TikTok：https://tiktok.com/@nika.chamu

■デュエル・マスターズTCG公式X（旧Twitter）：https://x.com/t2duema(https://x.com/t2duema)

■アニメ『Duel Masters LOST 』第1章、第2章：

https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L(https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L)

