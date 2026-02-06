「デュエル・マスターズ」アニメ『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』ED主題歌は月詠みが担当！　ノンクレジットOP＆ED映像を公開！

写真拡大 (全6枚)

株式会社小学館集英社プロダクション

デュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか、各配信サービスにて配信中のアニメ『Duel Masters LOST』（原作：松本しげのぶ×作画：金林洋　小学館「週刊コロコロコミック」連載）。本日、第3章『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』が配信開始(https://youtu.be/Zu2jgbPBXRA)しました。



第1話の配信にてエンディング主題歌の月詠み『朔日feat. 吉乃』が解禁。


前シリーズから引き続き主題歌の制作を担当したユリイ・カノンからのコメントも到着しました。




〈ユリイ・カノン コメント〉


何を失って、どこで歪んでしまったのか分からないまま、それでも明日を迎える。




「朔日」は、過去に置き去りにしたものを憂いながらも、癒えない傷を抱えながらも、今日を生きていく歌です。


うまく前に進めずとも、立ち止まってしまっても、まだ息をしていることにはきっと意味がある。


そんな想いを、物語の余韻と一緒に受け取ってもらえたらと思います。



『朔日feat. 吉乃』は2月11日(水)に配信リリース(https://jvcmusic.lnk.to/Sakujitsu)が決定。アニメと一緒に音楽もお楽しみください。



さらにノンクレジットOP・ED映像も公開いたしました。



ノンクレジットOP映像


YouTube：https://youtu.be/-UqbEqhoheE



ノンクレジットOP場面カット

ノンクレジットED映像


YouTube：https://youtu.be/L3JeU4bIHNk



ノンクレジットED場面カット

そして、3月28日(土)29日(日)に開催される『AnimeJapan2026』のShoPro（小学館集英社プロダクション）ブースではアニメ『デュエル・マスターズ』の展示やプロモカード≪ロスト・ウォーターゲイト≫の配布を実施。


さらに29日(日)には同ブースにて『Duel Masters LOST』ステージの実施が決定。


鵜澤正太郎（斬札ウィン役）、羽多野渉（アビスベル＝ジャシン帝役）、菱川花菜（香取ニイカ役）が登壇し、『Duel Masters LOST』やアニメ『デュエル・マスターズ』に関するトークを繰り広げます。




第1章『Duel Masters LOST ～追憶の水晶～』、第2章『Duel Masters LOST ～月下の死神～』はデュエル・マスターズ公式YouTubeチャンネル「デュエチューブ」ほか、各配信サービスにて全8話を配信中！最新作、第3章『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』と合わせてお楽しみください。



■『Duel Masters LOST ～忘却の太陽～』KV



『Duel Masters LOST ～忘却の太陽』KV





■ノンクレジットOP・ED映像


　　ノンクレジットOP映像


　　　YouTube：https://youtu.be/-UqbEqhoheE


　　ノンクレジットED映像


　　　YouTube：https://youtu.be/L3JeU4bIHNk



■『Duel Masters LOST ～忘却の太陽』


第1話：https://youtu.be/Zu2jgbPBXRA



■物語


新たなクリスタルカードを手にしたウィンによぎった記憶の断片。


それはウィンの部屋に飾られていた写真に写る灯台の光景だった。




クリーチャーが跋扈する世界「ロストフィールド」の拡大が明らかとなる中、


写真の灯台の在処を知ったウィンは記憶の手がかりを求め、


ニイカ、九十九矢ワユミと共に向かうことを決意する。




ロストフィールド発生の原因とは。


灯台でウィンを待つものとは。


そしてそれを見つめるジャシン帝の真意とは。




自分の存在を探し求め、ウィンは歩み出す。




■配信情報


毎週金曜20：00から配信中


デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて


全4話 毎週金曜20:00配信



■主題歌情報


【オープニングテーマ】


伊東歌詞太郎『あやかしあやし』



作詞・作曲：伊東歌詞太郎


編曲：Numa


オープニングテーマ制作：Victor Entertainment



2月25日(水)配信リリース予定。



【エンディングテーマ】


月詠み『朔日 feat. 吉乃』



作詞・作曲：ユリイ・カノン


編曲：ユリイ・カノン


エンディングテーマ制作：Victor Entertainment


　


2月11日(水)配信リリース


配信URL＜pre-add,pre-save＞：https://jvcmusic.lnk.to/Sakujitsu



■AnimeJapan2026情報


「AnimeJapan 2026」概要


開催日：2026年3月28日(土)・29日(日) 9:00～17:00 ※最終入場 16:30


会場：東京ビッグサイト 東展示棟 4～8 ホール / 南 1～4 ホール / 屋上展示場


〒135-0063 東京都江東区有明 3-10-1


公式サイト：https://anime-japan.jp/



「ShoPro（小学館集英社プロダクション）」ブース概要


アニメ『デュエル・マスターズ』特設展示やプロモカード≪ロスト・ウォーターゲイト≫を配布予定となります。


【『Duel Masters LOST』ステージ】


開催日：2026年3月29日(日)11：15～11：45


ブース名：ShoPro（小学館集英社プロダクション）


登壇者：鵜澤正太郎（斬札ウィン役）、羽多野渉（アビスベル＝ジャシン帝役）、菱川花菜（香取ニイカ役）




■スタッフ情報


原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）


ストーリー原案　松本しげのぶ


キャラクターデザイン原案　金林洋



監督　福島利規


シリーズ構成　加藤陽一


キャラクターデザイン　橋詰力


美術監督　明石聖子


色彩設計　石川恭介


撮影監督　茂木智孝


CGディレクター　田所洋行


音響監督　高寺たけし


音楽　坂部剛



アニメーション制作統括　松倉友二


アニメーション制作　J.C.STAFF、SMDE



■キャスト


斬札ウィン　鵜澤正太郎


アビスベル＝ジャシン帝　羽多野渉


香取ニイカ　菱川花菜


九十九矢ワユミ　伊瀬茉莉也


ドリーム・ボルメテウス・ホワイト・ドラゴン　加瀬康之


ボルシャック・バクテラス　藤井隼


ほか



■原作情報


『Duel Masters LOST』


原作：松本しげのぶ×作画：金林洋（小学館「週刊コロコロコミック」連載）


作品ページ：https://www.corocoro.jp/title/44



■『Duel Masters LOST』とは


2002年から20年以上にわたって販売されているトレーディングカードゲーム「デュエル・マスターズ」。近年ではシリーズ発売時に小学生だったユーザーが大人になり、かつて遊んでいたユーザーが再び「デュエル・マスターズ」で遊ぶシーンが増えるなど、多くのユーザーに愛されるブランドに成長しています。


『Duel Masters LOST』は「デュエル・マスターズ」の漫画・アニメシリーズ最新作として、2024年から新たな物語を展開しています。



■第1章＆第2章　配信情報


デュエル・マスターズ公式YouTube「デュエチューブ」ほか各配信サービスにて


第1章＆第2章 全8話を配信中



────────────────────────────────────────


■アニメ『Duel Masters LOST』公式サイト：


https://www.shopro.co.jp/anime/duelmasters_lost/


■デュエル・マスターズTCG 公式サイト：https://dm.takaratomy.co.jp/(https://dm.takaratomy.co.jp/)


■アニメ『デュエル・マスターズ』シリーズ公式X（旧Twitter）：https://x.com/duema_anime(https://x.com/duema_anime)


■ニイカ公式TikTok：https://tiktok.com/@nika.chamu


■デュエル・マスターズTCG公式X（旧Twitter）：https://x.com/t2duema(https://x.com/t2duema)


■アニメ『Duel Masters LOST 』第1章、第2章：


https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L(https://youtube.com/playlist?list=PLARgeoQ6z_IT77801b-A_iY0aIfjsWPMq&si=Cjt0qigpb2wA900L)



