一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会

この度、一般社団法人オルタナティブデータ※推進協議会（所在地：東京都中央区、代表理事：東海林 正賢、以下当協議会）は、オルタナティブデータの活用にかかるデューデリジェンスの確認事項を纏めた「オルタナティブデータ取り扱いにおける確認事項(DDQ)」の内容を更新し、改めて公開することとなりましたので、お知らせします。

※ オルタナティブデータ：金融機関や投資家が資産運用の際に参考にしていた情報の枠を超えた、様々な業界・分野の情報のことです。資産運用における投資判断基準に大きな差を生む要因となることが期待されています。

当協議会は、オルタナティブデータの取得・購入を検討されている方々(投資家、証券会社等)が、データ提供者に対し法令(主に日本法)違反及びその他リスクの検出を効果的かつ効率的に実施できるよう、デューデリジェンスとしての確認事項を纏めた「オルタナティブデータ取り扱いにおける確認事項(DDQ)」を2021年12月に発行し、一般公開しております。今般、こちらの内容を日本における法規制の改正や最新のデューデリジェンス動向などを踏まえて更新いたしました。オルタナティブデータの取引の際にご活用いただけますと幸いです。

DDQの活用方法

以下からダウンロードしていただき、自社でのお取引におきましてご自由にご活用ください。

また、Wordファイルなどが必要な場合は、当協議会の事務局までご連絡ください。

問い合わせ先

https://prtimes.jp/a/?f=d93622-13-af5f32f017e644a7d8d46a9c0becc3f1.pdf

一般社団法人オルタナティブデータ推進協議会 事務局

info@alternativedata.or.jp