選挙ドットコムは「衆院選開票速報LIVE」を公式チャンネル「選挙ドットコムちゃんねる」で2月8日（日）20時から生配信決定！

イチニ株式会社

イチニ株式会社（東京都渋谷区：代表取締役 高畑卓）が運営する「選挙ドットコム」では、2月8日（日）20時から「衆院選開票速報LIVE」を公式YouTubeチャンネル「選挙ドットコムちゃんねる」にて生配信いたします。

■開票速報ライブについて

選挙のプロとともに、独自データをもとにどこよりも詳しく参院選の結果について解説！

選挙結果に一体何が影響した？各党・各勢力の戦略は？

翌日朝8時まで12時間たっぷりお伝えします！

■出演者情報（敬称略）

・選挙ドットコム

鈴木 邦和（選挙ドットコム編集長）

山中 貴士（選挙ドットコム編集部）

・ゲスト ※出演予定順

今野 忍（政治記者）

水内 茂幸（産経新聞・編集長）

山本 期日前（選挙芸人）

乙武 洋匡（作家）

松田 馨（選挙プランナー）

林 尚行（朝日新聞・コンテンツ政策担当補佐役）

田中 裕之（毎日新聞・政治部記者）

石田 健（The HEADLINE・編集長）

畠山 理仁（フリーランスライター）

平河 エリ（政治ライター）

山尾 しおり（元衆議院議員）

ほか

■配信日時

2025年2月8日(日) 19:50～翌朝2月9日（月）08:00 予定

■開票速報ライブはこちらから！

https://youtube.com/live/2ZryokOgEPo(https://youtube.com/live/2ZryokOgEPo)

■当日投票は2月8日（日）20時まで！

衆院選の投票はもうお済みでしょうか？

期日前投票に行かれる方は明日まで、当日投票に行かれる方は、ぜひお近くの投票所にて投票を！

投票先を選ぶ際の参考情報として「投票マッチング」もご活用いただければと思います。

今回の衆院選の「争点」として挙げられている消費税減税、外国人政策、安全保障など幅広い分野の20の設問に回答すると、そこから政策に対する考え方の一致度を測れます。

今回は5つの設問でサクッと政策チェックができる「投票マッチングQuick」も登場！

ぜひご活用ください。

▼第51回衆議院議員選挙2026投票マッチング

https://votematches.go2senkyo.com/votematches_51/(https://votematches.go2senkyo.com/votematches_51/)

※一部地域では20時前に投票締切となっておりますので、お住まいの地域の情報をご確認ください。

イチニ株式会社について

イチニ株式会社は、約4100万ユーザーが利用する日本最大級の政治・選挙ポータルサイト「選挙ドットコム」を運営し、国内の選挙情報や立候補者の情報をデータベース化し管理しています。選挙や政治にまつわるプラットフォームを構築し、情報の透明性を保つことで、有権者のみなさまがより政治に参加しやすい環境づくりを支援しています。

その他、地方議員向けの勉強会なども実施し、官民学の連携による多様なネットワークを創出し、オープンな場での議論により、イノベーションを促進します。

