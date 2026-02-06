【For Good アワード2025】2025年を代表する受賞プロジェクト及び各部門賞を発表

株式会社ボーダレス・ジャパン（代表取締役：田口一成／本社：福岡県福岡市）が運営するソーシャルグッドに特化したクラウドファンディングサービス「For Good」（事業代表：小松 航大）は、本年で4回目を迎える「For Goodアワード」にて、2025年に掲載された1,000件を超えるプロジェクトの中から、各部門ごとに受賞プロジェクトを2026年2月6日（金）の授賞式にて発表しました。



授賞式を2月6日（金）に開催！

ForGoodアワード2025受賞結果はこちら：https://magazine.for-good.net/award/award2025/


■「For Goodアワード2025」について

「For Goodアワード」は、ソーシャルグッドなクラウドファンディング「For Good」が主催する年に1度のアワードです。



アワードでは「世界をグッドに。想いをアクションに。」というFor Goodのスローガンを体現する"社会を良くするソーシャルグッドな取り組み"を選定することで、今後の社会にとっての社会課題解決のロールモデルとすること、そしてより多くの方々のソーシャルグッドなアクションを促進することを目的としています。



2月6日（金）に、ForGoodアワード2025の受賞プロジェクトを発表する授賞式を開催し、受賞プロジェクトの実行者の方や支援者の方々など多くの方々にご参加いただきました。


■「For Goodアワード2025」受賞プロジェクト一覧

「For Goodアワード2025」では、80件のノミネートプロジェクトの中から、一般投票数や社会インパクトの観点で、各部門賞、特別賞、一般投票賞の合計16個の受賞プロジェクトと殿堂入り2名、そして支援者賞を発表しました。



＜部門賞＞


地域活性部門賞


プロジェクト名：127年続いて廃校になった旧 喜如嘉小学校に、宿泊施設をオープンさせたい


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1001855


受賞者名：山上 晶子 さま


支援総額：15,468,500円


支援人数：671人


子ども教育部門賞


プロジェクト名：防災教育に新しい風を！妖怪×防災ドキュメンタリー映画を作って日本中で上映します！


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1002497


受賞者名：ドキュメンタリー映画監督 小川光一 さま


支援総額：1,863,277円


支援人数：113人


環境・エシカル部門賞


プロジェクト名：【旅する絵本】未来の子どもたちに世界に誇れる日本の海を守りたい！！


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1000849


受賞者名：水縹（みはなだ）　狩野満里 さま


支援総額：802,000円


支援人数：80人


医療・福祉部門賞


プロジェクト名：未成年の円錐角膜に対する角膜クロスリンキング費用を支援したい


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1001955


受賞者名：一般社団法人　円錐角膜支援の会 さま


支援総額：7,819,000円


支援人数：241人


国際協力部門賞


プロジェクト名：〓 あきらめない 〓 いま、ラオスの子どもたちの命と笑顔を守りたい


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1002268


受賞者名：赤尾和美 / 認定NPO法人フレンズ・ウィズアウト・ア・ボーダーJAPAN さま


支援総額：15,917,695円


支援人数：358人


フード・農業部門賞


プロジェクト名：【匠の技を途絶えさせない】山形の高品質なぶどう「デラウェア」栽培を未来に繋げる


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1000918


受賞者名：佐藤匠 さま


支援総額：3,000,000円


支援人数：165人


人権・マイノリティ部門賞


プロジェクト名：【LGBTQ×多様性×絵本】子ども達がそのままの自分で良いと思える物語を届けたい


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1001865


受賞者名：たわたまき さま


支援総額：1,033,000円


支援人数：97人


動物部門賞


プロジェクト名：猫と人を幸せに！保護猫と「猫を養いたい人」のマッチングサービスをつくりたい！


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1001685


受賞者名：黛純太 さま


支援総額：3,000,000円


支援人数：204人


災害部門賞


プロジェクト名：ソーシャルグッドな場所のスタート！買い物が被災地支援に！子ども達の表現の場所に！


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1001696


受賞者名：ちゃんちき堂のてつ さま


支援総額：1,169,000円


支援人数：71人


文化部門賞


プロジェクト名：【セパタクロー】来年9月の世界最高峰の戦いで金メダルを獲得したい！


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1002156


受賞者名：一般社団法人 日本セパタクロー協会 さま


支援総額：1,663,770円


支援人数：110人


社会貢献部門賞


プロジェクト名：離婚後も子どもと両親がつながる社会へ！共同養育支援ツールを全国に届けたい


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1001958


受賞者名：一般社団法人りむすび　しばはし聡子 さま


支援総額：2,577,000円


支援人数：168人



＜特別賞＞


ソーシャルインパクト賞


プロジェクト名：学費値上げ反対！政府に届けた120大学の学生の窮状と100人の訴え、全国へ届け！


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1001758


受賞者名：東京大学学費値上げ反対緊急アクション さま


支援総額：659,000円


支援人数：80人


ソーシャルムーブメント賞


プロジェクト名：新感覚エコビレッジをつくりたい！～定住不要！自給自足のその先へ～


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1002170


受賞者名：さわやま農場・澤山あずさ さま


支援総額：8,018,888円


支援人数：323人


Youth賞


プロジェクト名：【長崎大学生の挑戦】“みんな”がHAPPYな世界に！２０年の“キセキ”をつなぐ！


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1002367


受賞者名：体験楽習クラブさ～くる さま


支援総額：3,078,514円


支援人数：267人



＜一般投票賞・支援者賞＞


一般投票賞


プロジェクト名：【新感覚！】スタンプ型画材-ペタロ-で『描いて創造する』喜びが、誰もの日常に！


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1002683


受賞者名：大坪祐三子（C’s CREATIVE代表／NHUMA主宰） さま


支援総額：7,380,614円


支援人数：237人


一般投票賞


プロジェクト名：【失われるアナログの価値】東大教授監修：絵本を通じてアナログの大切さを子どもに


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1001820


受賞者名：一般社団法人ティーチャーズブレインアカデミー さま


支援総額：6,606,119円


支援人数：388人


支援者賞


qwe　さま　（支援カテゴリTOP３：動物、国際協力、医療・福祉)


渡邉誉也　さま　（支援カテゴリTOP３：医療・福祉、地域活性、子ども・教育)



＜殿堂入り＞


受賞者名：ネコリパブリック首相　河瀬麻花 さま


実施プロジェクト名：広大な森付きの家を、殺処分される保護猫の保護＆看取りシェルターにしたい！


プロジェクトURL：https://for-good.net/trn_project/92007


実施プロジェクト名：ネコリパ東京シェルター存続の危機！都内に中古一軒家を購入改装し猫助けを加速したい


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1001107


実施プロジェクト名：緊急大改装！ちびびの森 保護猫シェルターをより命と向き合う場所にアップグレード


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1002213



受賞者名：北村記世実 さま


実施プロジェクト名：ガザのデザイナーを応援！戦火に生きる人々に希望を


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1001169


実施プロジェクト名：ガザの女性たちを守りたい！飢えと空爆に苦しむ人々に希望を


プロジェクトURL：https://for-good.net/project/1002606



協賛企業


・キュリー株式会社 様


https://about.qulii.jp/


・LIB 様


https://l-i-b.shop/


・JOGOO 様


https://joggo.jp/


・UNROOF 様


https://unroof.jp/


・AMOMA 様


https://www.amoma.jp/


さいごに

今回のアワードでは、2025年に立ち上がった1,000件以上のプロジェクトの一部のみの紹介となりましたが、For Goodで立ち上げてくださったプロジェクトは、どれも等しく素敵なプロジェクトばかりです。



「誰もが素直に想いをアクションに変えられる場」としてFor Goodが誕生してから約4年、「世界をグッドに。想いをアクションに。」というメッセージのもと、環境、福祉、教育、地域活性など、あらゆる課題に取り組む人々を応援してきました。



どんなに小さな行動でも、一人では難しいことでも、共感する人々が集まることで大きな変化を生み出せると信じています。



これからもFor Goodは、今まで以上にサポート体制を強化し続け、「社会をより良くしたい」という想いを誰でもアクションに変えられるクラウドファンディングとして、皆さまのアクションを支えていきたいと思います。



■「For Goodアワード2025」に関するページ


アワード特設サイト：https://magazine.for-good.net/award/award2025/


For Good公式サイト：https://for-good.net/



プロジェクト掲載ご希望の方への無料相談を行っております。


https://for-good.net/start




【お問い合わせはこちら】


株式会社ボーダレス・ジャパン


掲載手数料0円のクラウドファンディング「For Good」


代表者：小松航大（こまつこうだい）


Mail：contact（＠をいれてください）for-good.net



株式会社ボーダレス・ジャパンについて　https://www.borderless-japan.com/


社会課題をビジネスで解決するソーシャルビジネスしかやらない会社として2007年に設立。貧困・環境・教育・ジェンダーなど、さまざまな社会問題を解決する50以上の事業を世界14ヵ国で展開・2024年度の売上は100億円に及ぶ。社会起業家を次々と生み出すエコシステムが評価され、「グッドデザイン賞 ビジネスモデル部門(2019)」「大切にしたい会社大賞・審査員特別賞(2019)」「CSA賞～20代に薦めたい「次世代型人材」創出企業～」を受賞。2023年10月、社会課題解決を次のステージに進めるべく新パーパス「SWITCH to HOPE　社会の課題を、みんなの希望へ変えていく。」を発表。より多くの人が、ともに良い社会を目指すための仕組みづくりを目指す。



会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン


所在地：福岡市中央区天神3-1-1 天神フタタビル4F


設立　：2007年


代表者：代表取締役CEO　田口一成


事業内容：社会問題の解決を目的とした事業展開（ハーブティー事業、革製品事業、クラウドファンディング事業、ソーシャルビジネススクール事業）