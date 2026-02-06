CENT（セントチヒロ・チッチ）全国ツアー「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA (ハート)(ハート)(ハート)」をU-NEXTにて独占ライブ配信決定！
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2月25日（水）にZepp Shinjuku （TOKYO）で開催されるCENT（セントチヒロ・チッチ）の全国ツアー「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA (ハート)(ハート)(ハート)」のファイナル公演の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。
2023年6月に東京ドームにて解散したBiSHの元メンバー「セントチヒロ・ チッチ」の音楽プロジェクト"CENT（セント）"。全国6都市を巡るツアー「BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA (ハート)(ハート)(ハート)」のファイナルとなるZepp Shinjuku （TOKYO）公演の模様をU-NEXTにて独占ライブ配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。CENTのメジャーデビュー後初となる全国ツアーのファイナル公演を、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。
また、U-NEXTではCENTのMV6作品や、BiSHの過去のライブ映像、出演ドキュメンタリーなども好評配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご視聴ください。
BIG BIG LOVE TOUR FINAL LOVE YA (ハート)(ハート)(ハート)
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=C9mFQnnEyzg ]
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013094
ライブ配信：2月25日（水）19:00 ～ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第～3月11日（水）23:59まで
配信公演：2月25日 Zepp Shinjuku （TOKYO） 公演
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください
U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。
U-NEXT：https://video.unext.jp
※GEM Partners調べ／2026年1月時点
国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。