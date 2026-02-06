メンズケアメーカーが10年の知見を結集！男性向けオールインワン化粧水「チャップアップ オールインワンローション」2月26日より販売開始
男性向け化粧水「チャップアップ オールインワンローション」
化粧品や医薬部外品などの通信販売業を展開する株式会社ソーシャルテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：望月 亨）は、Web売上No.1育毛剤*メーカーとして、10年間培ったメンズ特化の知見を結集した男性向けオールインワン化粧水「チャップアップ オールインワンローション」を2026年2月26日より販売開始いたします。
*Web売上No.1育毛剤：2025年12月通販新聞調べ ウェブを中心に展開する主な「男性向け育毛剤」の売上高において（2023年4月～2024年3月）
＜洗顔フォームに続く第二弾＞
洗顔フォームに続く第二弾として開発された「チャップアップ オールインワンローション」。この商品は、単なる「化粧水」ではありません。
化粧水、乳液、美容液、クリーム、アフターシェーブケアまで、1本で5役をこなすオールインワン設計です。
＜男性ユーザーの声から生まれた化粧水＞
「化粧水を塗ると、なぜかべたべたしてしまう」「スキンケアは簡単に済ませたい」こうしたお声から、男性の肌質と生活スタイルに合わせた商品の開発が始まりました。
モイスチャーチャージ処方を採用して、独自にブレンドした保湿成分「グリセリトール*」をたっぷり配合することで、「しっかり潤う」と「べたつかない」の両立を実現しました。
ただ、保湿成分を角質層に届けることに成功しても、それが蒸発してしまっては意味がありません。
天然由来の高分子である「タマリンドガム*」を配合することで、自然なとろみと保水膜形成を実現。浸透した潤い成分を逃がさずに閉じ込めることで、1本でスキンケアが完了するというオールインワンの真の価値が生まれました。
スキンケアの時間が、もっと快適に。肌の状態が、もっと良くなる。そして、一日をもっと自信を持って過ごす。チャップアップ オールインワンローションは、そんな男性の日常を、ほんの少し変える力を持っている商品です。
*グリセリン、エリスリトール：配合目的:保湿剤
*タマリンドガム：配合目的:親水性増粘剤
■商品概要
商品名： チャップアップ オールインワンローション
内容量： 150mL
【主な特徴】
1. Web売上No.1育毛剤*ブランドの10年の知見を結集
育毛ローションをはじめとした男性向けヘアケア商品を10年以上展開している「CHAP UP」が長年培ったメンズケアの知見を結集しました。男性の肌悩みに本気で向き合い開発した、こだわりのオールインワン化粧水です。
*Web売上No.1育毛剤：2025年12月通販新聞調べ ウェブを中心に展開する主な「男性向け育毛剤」の売上高において（2023年4月～2024年3月）
2. 特許技術「TEN-DDS」で浸透*。乾燥知らずの肌へ
独自にブレンドしたモイスチャー成分「グリセリトール*」をたっぷり配合した「モイスチャーチャージ処方」で角質層のすみずみまでしっとり潤し、モチっとした肌質へ導きます。
さらに、独自の浸透*技術「TEN-DDS」により、水溶性成分を効率よく角質層まで届けます。
*浸透：角質層まで
*グリセリン、エリスリトール：配合目的:保湿剤
3. 潤いを与えて逃がさない「モイスチャーロック処方」
浸透した成分を逃がさず、潤いを持続させる「モイスチャーロック処方」を採用。天然由来の高分子「タマリンドガム*」を配合することで、自然なとろみと保水膜形成を実現します。
*タマリンドガム：配合目的:親水性増粘剤
4. 1本で5役をこなすオールインワン設計
たった1本で化粧水・乳液・美容液・クリーム・アフターシェーブケアの役割を果たします。忙しい朝や髭剃り後のケアもこれ1本。150mLの使いやすいサイズで、毎日のスキンケアルーティンを簡単に。
【使用方法】
洗顔後、適量を手に取り、顔全体に優しくなじませてください。朝晩のスキンケアタイミングでご使用いただけます。アフターシェーブケアとしてもご使用いただけます。
《 CHAP UP公式ショップ 》
公式サイト：https://chapup.jp/
Amazon：https://www.amazon.co.jp/stores/TOP/page/09065293-B88C-40F6-82CD-36524690D548
楽天：https://www.rakuten.co.jp/chap-up/
Qoo10：https://www.qoo10.jp/shop/socialtech
Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/socialtech/
公式Instagram：https://www.instagram.com/chapup_official/
公式X：https://x.com/chapupofficial
お問い合わせ先
メールアドレス：info@chapup.jp