メンズケアメーカーが10年の知見を結集！男性向けオールインワン化粧水「チャップアップ オールインワンローション」2月26日より販売開始

化粧品や医薬部外品などの通信販売業を展開する株式会社ソーシャルテック（本社：東京都新宿区、代表取締役：望月 亨）は、Web売上No.1育毛剤*メーカーとして、10年間培ったメンズ特化の知見を結集した男性向けオールインワン化粧水「チャップアップ オールインワンローション」を2026年2月26日より販売開始いたします。

*Web売上No.1育毛剤：2025年12月通販新聞調べ ウェブを中心に展開する主な「男性向け育毛剤」の売上高において（2023年4月～2024年3月）

＜洗顔フォームに続く第二弾＞

洗顔フォームに続く第二弾として開発された「チャップアップ オールインワンローション」。この商品は、単なる「化粧水」ではありません。

化粧水、乳液、美容液、クリーム、アフターシェーブケアまで、1本で5役をこなすオールインワン設計です。

＜男性ユーザーの声から生まれた化粧水＞

「化粧水を塗ると、なぜかべたべたしてしまう」「スキンケアは簡単に済ませたい」こうしたお声から、男性の肌質と生活スタイルに合わせた商品の開発が始まりました。

モイスチャーチャージ処方を採用して、独自にブレンドした保湿成分「グリセリトール*」をたっぷり配合することで、「しっかり潤う」と「べたつかない」の両立を実現しました。

ただ、保湿成分を角質層に届けることに成功しても、それが蒸発してしまっては意味がありません。

天然由来の高分子である「タマリンドガム*」を配合することで、自然なとろみと保水膜形成を実現。浸透した潤い成分を逃がさずに閉じ込めることで、1本でスキンケアが完了するというオールインワンの真の価値が生まれました。

スキンケアの時間が、もっと快適に。肌の状態が、もっと良くなる。そして、一日をもっと自信を持って過ごす。チャップアップ オールインワンローションは、そんな男性の日常を、ほんの少し変える力を持っている商品です。

*グリセリン、エリスリトール：配合目的:保湿剤

*タマリンドガム：配合目的:親水性増粘剤

■商品概要

商品名： チャップアップ オールインワンローション

内容量： 150mL

【主な特徴】

1. Web売上No.1育毛剤*ブランドの10年の知見を結集

育毛ローションをはじめとした男性向けヘアケア商品を10年以上展開している「CHAP UP」が長年培ったメンズケアの知見を結集しました。男性の肌悩みに本気で向き合い開発した、こだわりのオールインワン化粧水です。

*Web売上No.1育毛剤：2025年12月通販新聞調べ ウェブを中心に展開する主な「男性向け育毛剤」の売上高において（2023年4月～2024年3月）

2. 特許技術「TEN-DDS」で浸透*。乾燥知らずの肌へ

独自にブレンドしたモイスチャー成分「グリセリトール*」をたっぷり配合した「モイスチャーチャージ処方」で角質層のすみずみまでしっとり潤し、モチっとした肌質へ導きます。

さらに、独自の浸透*技術「TEN-DDS」により、水溶性成分を効率よく角質層まで届けます。

*浸透：角質層まで

*グリセリン、エリスリトール：配合目的:保湿剤

3. 潤いを与えて逃がさない「モイスチャーロック処方」

浸透した成分を逃がさず、潤いを持続させる「モイスチャーロック処方」を採用。天然由来の高分子「タマリンドガム*」を配合することで、自然なとろみと保水膜形成を実現します。

*タマリンドガム：配合目的:親水性増粘剤

4. 1本で5役をこなすオールインワン設計

たった1本で化粧水・乳液・美容液・クリーム・アフターシェーブケアの役割を果たします。忙しい朝や髭剃り後のケアもこれ1本。150mLの使いやすいサイズで、毎日のスキンケアルーティンを簡単に。

【使用方法】

洗顔後、適量を手に取り、顔全体に優しくなじませてください。朝晩のスキンケアタイミングでご使用いただけます。アフターシェーブケアとしてもご使用いただけます。

