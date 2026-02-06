AquaVision株式会社と株式会社MRXが業務提携

AquaVision株式会社

AquaVision株式会社（代表取締役：付 斯瑶、以下「AquaVision」）と、株式会社MRX（本社：東京都中央区、代表取締役：劉之光、以下「MRX」）は、VRとリアル体験を融合した新しい没入型エンターテイメントの創出を目的として、業務提携を開始しました。

本提携により、両社はそれぞれの強みを活かし、

「観る」だけにとどまらず、歩き、入り込み、物語に参加する――

これまでにない体験価値を提供する次世代エンターテイメントの開発を進めてまいります。

■ 提携の背景

近年、VR・XR技術の進化により、「体験そのものが価値となるエンターテイメント」への需要が急速に高まっています。一方で、多くの体験型コンテンツは単発的・一過性に留まり、IPとしての持続性や流通設計が十分に確立されていないという課題も存在しています。

AquaVisionは、VR・AIを活用した芸術・文化体験型コンテンツを軸に、《Art Masters：プラド美術館所蔵品VR展》をはじめとする、世界的文化IPを没入型体験へと再構築する事業を展開してまいりました。

MRXは、アミューズメント施設の開発・運営、イマーシブ脱出ゲームや劇場型体験の設計、キャスト育成など、リアル空間を活用した体験設計において豊富な実績を有しています。

両社は本提携を通じて、

「VR × リアル空間 × ストーリー × IP」 を融合した、

持続性と拡張性を備えた没入型エンターテイメントの次世代モデル構築を目指します。

■ 本提携で実現する体験価値

AquaVisionが手がけてきたVR体験と、MRXが強みとするリアル空間を活用したイマーシブコンテンツを融合することで、現実とVRが交差する、これまでにない没入型エンターテイメント体験の実現を目指します。

特徴―

- VRで名画や物語の世界に“入る”体験- 実際の空間を歩きながら進む没入型ストーリー- 脱出ゲームのように、自分が物語の登場人物となる体験

■ 具体的な取り組み内容

- 新しい体験型コンテンツの認知拡大 VRとリアル空間を融合したオリジナル没入型コンテンツを共同で企画・推進します。- イベント・施設での展開 期間限定イベントや常設施設など、多様な形態で体験の場を拡大します。- コラボレーションキャンペーンの実施 VR体験と脱出ゲーム等を組み合わせた企画や共同キャンペーンを展開します。- オンライン・オフラインでの情報発信 ポスター、チラシ、SNS、リアルイベントを通じて体験価値を発信します。

■ 今後の展望

本提携を起点として、両社は以下の展開も視野に入れています。

- VR×脱出ゲームを融合した新たな体験型IPの創出- 常設型没入エンターテイメント施設の共同開発- キャストとVRを融合した劇場型イマーシブ体験の開発- VRコンテンツのグッズ企画と開発- インバウンド向け没入型エンターテイメントパッケージの展開- 海外IPの日本ローカライズおよびグローバル展開

AquaVisionとMRXは、本提携を通じて、日本発の没入型エンターテイメントを世界へ発信し、新たな体験価値の創出に挑戦してまいります。

■ 会社概要

AquaVision株式会社

VRやAIを活用し、アートや文化を「体験できる形」へ再構築する企業。

美術館・展覧会・エンターテイメントを通じて、新しい感動体験を提供しています。

所在地：東京都新宿区市谷八幡町8番地 TKP市ヶ谷ビル2F

代表者：代表取締役 付 斯瑶

HP：www.aquavision.tech



事業内容：

- VR・AIを活用した芸術・文化体験型コンテンツの企画・制作・運営- 展覧会・イベント・エンターテイメント事業の企画・運営- IPコンテンツの取得・管理・ライセンス供与・投資事業

株式会社MRX

脱出ゲームや体験型エンターテイメントを中心に、リアル空間を活用した没入体験を数多く手がける企業。

所在地：東京都中央区築地1-7-10 ＡＢＬ築地ビル4階

代表者：代表取締役 劉之光

HP：www.mrxjapan.com

事業内容：

- アミューズメント施設開発・店舗運営・設備製造- 体験型・没入型コンテンツの企画・制作- イマーシブ脱出ゲーム・劇場型キャスト育成- IPビジネス・コンテンツのグッズ企画と開発・インバウンド支援

■ 本件に関するお問い合わせ先

AquaVision株式会社

広報担当

E-mail：info@aquavision.tech

URL：https://www.aquavision.tech/