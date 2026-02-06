『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）、告知開始から10日以上経過後も各オンライン書店のランキングで上位を維持
2026年3月18日発売の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）は、最初の告知から10日以上が経過した現在も、複数のオンライン書店において高い評価と支持を集め、各種ランキングで上位にランクインしています。
書影解禁や発売前としては異例とも言える“持続的な動き”を見せており、WBCイヤーを背景に、野球ファンのみならず、ビジネスマンやマネジメント層からも注目が続いています。
最新ランキング実績（2026年2月6日（金）時点）
Amazon
光文社新書「最新リリース」：第2位
楽天ブックス
日別ランキング 第2位
（ホビー・スポーツ・美術部門／集計日：2026年2月3日（火））
セブンネットショッピング
光文社新書 24時間以内ランキング：第4位
光文社新書 週間ランキング：第7位
（集計期間：2026年1月30日～2月6日（金））
反響が続く理由
本書は、プロ野球の名監督たちの采配や言葉を単なる「野球論」としてではなく、組織マネジメント／人材育成／意思決定の構造として読み解く点が特徴です。
そのため、
・野球ファン
・管理職・経営層
・教育・指導に携わる立場の方
といった幅広い層に支持され、発売前にもかかわらず“継続的に動く書籍”として注目を集めています。
【書籍情報】
書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』
著者：ゴジキ（@godziki_55）
価格：1,276円（税込）
発売日：2026年3月18日（水）
Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW
楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/
判型：新書判
ページ数：352ページ（予定）
出版社：光文社（光文社新書）
ISBN-10：4334109233
ISBN-13：978-4334109233
【著者プロフィール】
ゴジキ（@godziki_55）
野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。
X：https://x.com/godziki_55
Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55
TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55
問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp