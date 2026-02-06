株式会社BOTANICO

2026年3月18日発売の新刊『マネジメント術で読むプロ野球監督論』（著：ゴジキ／光文社新書）は、最初の告知から10日以上が経過した現在も、複数のオンライン書店において高い評価と支持を集め、各種ランキングで上位にランクインしています。

書影解禁や発売前としては異例とも言える“持続的な動き”を見せており、WBCイヤーを背景に、野球ファンのみならず、ビジネスマンやマネジメント層からも注目が続いています。

最新ランキング実績（2026年2月6日（金）時点）

Amazon

光文社新書「最新リリース」：第2位



楽天ブックス

日別ランキング 第2位

（ホビー・スポーツ・美術部門／集計日：2026年2月3日（火））

セブンネットショッピング

光文社新書 24時間以内ランキング：第4位

光文社新書 週間ランキング：第7位

（集計期間：2026年1月30日～2月6日（金））

反響が続く理由

本書は、プロ野球の名監督たちの采配や言葉を単なる「野球論」としてではなく、組織マネジメント／人材育成／意思決定の構造として読み解く点が特徴です。

そのため、

・野球ファン

・管理職・経営層

・教育・指導に携わる立場の方

といった幅広い層に支持され、発売前にもかかわらず“継続的に動く書籍”として注目を集めています。

【書籍情報】

書名：『マネジメント術で読むプロ野球監督論』

著者：ゴジキ（@godziki_55）

価格：1,276円（税込）

発売日：2026年3月18日（水）

Amazonページ：https://amzn.asia/d/gzGitlW

楽天ページ：https://books.rakuten.co.jp/rb/18507925/

判型：新書判

ページ数：352ページ（予定）

出版社：光文社（光文社新書）

ISBN-10：‎4334109233

ISBN-13：‎978-4334109233

【著者プロフィール】

ゴジキ（@godziki_55）

野球評論家・著作家。著書に『巨人軍解体新書』（光文社新書）、『戦略で読む高校野球』（集英社新書）などがある。連載実績として「ゴジキの巨人軍解体新書」「データで読む高校野球2022」「ゴジキの新・野球論」などを担当し、現在はサイゾーオンラインにて「ゴジキの野球戦術ちゃんねる」を連載中。週刊プレイボーイ、スポーツ報知、女性セブン、日刊SPA!、集英社オンライン、現代ビジネスなど各種メディアでの寄稿・取材も多数。Yahoo!ニュースの公式オーサーにも選出されている。『データで読む甲子園の怪物たち』（集英社新書）は発売前重版を記録。最新刊は『マネジメント術で読むプロ野球監督論 』（光文社新書）。

X：https://x.com/godziki_55

Instagram：https://www.instagram.com/godziki_55

TikTok：https://www.tiktok.com/@godziki_55

問い合わせ先：godziki_55@yahoo.co.jp