『崩壊：スターレイル』Ver.4.0が2月13日（金）にリリース

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、『崩壊：スターレイル』の最新Ver.4.0「月満ちる時に神はなし」を2月13日（金）にリリースすることをと発表しました。今回のアップデートで、プレイヤーはアッハの遊び場である「二相楽園」を訪れ、「注目されるのがすべて、死ぬまでエンタメ漬け」という新たな世界を体験することになります。また、「幻月遊儀」に参加することで、開拓者は「1分間星神になる」という栄誉をかけて競い合います。「愉悦」をテーマにした開拓の旅はここから始まり、今後1年間にわたって展開されていきます。また、列車組は「二相楽園」だけでなく、スターピースエンターテインメントの本部「千星シティ」へと向かい、新たな探索を開始します。準備を整え、爻光や火花といった新たな仲間たちと一緒に、新しい星間旅行へ踏み出しましょう。

最新の予告PVはこちら：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EMT6GmhDiBk ]

「二相楽園」へようこそ！

伝説によると、「二相楽園」はかつて平面の「絵の世界」でしたが、カンパニーが経営を引き継いだ後に目覚めて蘇り、次第に現在のような賑やかな姿へと変貌しました。列車組が到着すると、戦略投資部「十の石心」の一員であるパールがホストとして彼らを出迎えます。さらに「二相楽園」は、列車組にとって特別な意味を持つ場所でもあります。ここは列車のナビゲーターである姫子の故郷であり、15年前に星穹列車が再出発した地でもあるのです。そして今、列車が再びこの楽園へ戻ると、もうひとつの「スター待遇」が彼らを待ち受けています。列車組をモデルにした漫画が大人気で連載されており、彼らは大きな注目を集めるのです。

カンパニーへの挨拶を済ませた開拓者は「二次元シティ」に到着し、この世界特有の存在である「幻造種」と出会います。彼らは現地の住民と共存し、すでに街の日常に溶け込んでいます。「ねこうねり」駅長、列車の「迅刀龍」、街の上空に陣取る「雷龍」、そしてヨウおじちゃんが愛してやまない「メカヨロイ」――そのすべてが、二次元シティにとって欠かせない存在となっています。しかし、幻造種は何もせずに存在できるわけではありません。彼らは人々の「願力」によって生命を維持し、注目を集め続けることで存在しています。ひとたび忘れ去られれば、やがて消滅してしまうのです。だからこそ、二次元シティにはさまざまな娯楽施設があふれ、笑い声が絶えません。また、この街には謎の入口がいくつも隠されています。そこを通り抜けると、不思議な二次元世界へ足を踏み入れ、楽園の別の一面を垣間見たり、思いがけない場所へと導かれたりします。例えば、きらびやかな商業エリア「鳩川」、姫子の母校であり名高い芸術大学「グラフィエ学院」、さらには仮面の愚者たちの秘密のたまり場である愉悦のパブなどです。噂によると、そのパブは鳩川区の片隅にひっそりと佇んでいるそうです。

この賑やかな遊び場の住民の多くは「愉悦」の信者であり、争い事さえもゲームで解決します。数ある娯楽の中でも、最も注目を集め、最もクレイジーなのが「幻月遊儀」です。「幻月遊儀」は、今回の旅における列車組の重要な目的のひとつでもあります。このゲームは笑いの神様自らが作ったという説があり、勝者には「其」に謁見する資格が与えられるほか、「1分間星神になる」という褒美も授けられます。「幻月遊儀」に定められたルールはありません。唯一の基準は、より多くの注目を集めること。目立ちさえすれば、手段は問われません。参加には「仮面」が必要ですが、その数は全部で8つしかありません。ゲームの開始が近づくにつれ、各勢力もひそかに集結し始めました。星穹列車、仮面の愚者、カンパニー、仙舟同盟が次々と介入し、さらには星核ハンターの姿もあります。銀狼と刃はすでに動き出しているようです。彼らも「幻月遊儀」に参加するためにやって来たのでしょうか。すべての謎は、今後の物語の中でひとつずつ明かされていくことでしょう。

「二相楽園」では、戦闘さえも笑いの神様の視線の下で行われます。パーティに「愉悦」の運命を歩むキャラクターが加わった時、または特定の敵と戦う際に、「爆笑ネタ」を獲得できます。爆笑ネタが溜まり、アッハの興味が高まると、アッハは自ら姿を現し、「アッハタイム」が始まります。「アッハタイム」中、アッハはパーティ内の「愉悦」の運命を歩むキャラクターを率いて、次々と愉悦スキルを発動します。爆笑ネタが多いほど、スキル効果もより強力になっていきます。「アッハタイム」終了後、すべての愉悦の運命を歩むキャラクターは、それぞれ専属の「爆笑の褒美」バフを獲得し、戦略にさらなる深みがもたらされます。

新たなプレイアブルキャラクター

新バージョンでは、パーティに新たに2名の強力な★5キャラクターが加わります。最初に登場するのは、仙舟同盟からやって来た仙舟「玉殿」の戎韜将軍--爻光です。これまでのストーリーでは声のみで、姿を見せることのなかった彼女が、ついに正式に登場します。爻光は、皆様お馴染みのキャラクターである符玄の姉弟子でもあります。同盟が険しい状況に直面した際には、いつも爻光に占ってもらっているそうです。仙舟人にとって、爻光は尊敬すべき存在であり、卜算によって危機を回避し、吉兆をもたらす福神として知られています。

愉悦の運命を歩む物理属性の★5キャラクターとして、爻光は「吉凶札」を用いて戦局を掌握することを得意としています。吉札を引くと味方の愉悦度が上昇し、爻光が戦闘スキルを発動すると、パーティは「爆笑ネタ」を獲得します。一方、「アッハタイム」中には凶札を引き、敵の被ダメージをアップさせると同時に、パーティのSPを回復します。また、爻光の「爆笑の褒美」によるバフ効果により、味方は攻撃時に追加で愉悦ダメージを1回与えます。この攻撃でSPを消費した場合、さらにダメージアップします。さらに、彼女の必殺技は味方に「爆笑ネタ」を付与するだけでなく、直ちに追加で「アッハタイム」を1回発動させ、味方全体の全属性耐性貫通をアップさせることができます。

もう1人は同じく愉悦の運命を歩む謎の炎属性の★5キャラクター--火花です。彼女の外見はお馴染みの仮面の愚者・花火にそっくりで、二相楽園の大人気配信者です。ストーリーでは火花と花火が同時に登場し、開拓者にひと味違うサプライズをお届けすることになります。戦闘時、配信者・火花はライブ配信を行い、敵と人気バトルを繰り広げます。プレイヤーはSPを連続消費することで、火花にランダムな「プレゼント」を贈ることができ、味方のSPまたはアッハポイントが回復します（回復する量はそれぞれ異なります）。SP消費の数値と、味方が獲得するアッハポイントの数値に応じて、終了時の与ダメージもアップします。「アッハタイム」では、火花が楽しい抽選を行い、敵全体に大ダメージを与え、さらに複数段のバウンドも与えます。「スゴ技賞」状態では、人気バトルでギフトを贈るたび、終了時にランダムな敵単体に愉悦ダメージを1回与えます。また、火花の必殺技でも「愉悦ダメージ」を追加で与えることができます。

限定★5キャラクターの「ブラックスワン」「長夜月」「セイレンス」、そして「花火」「ケリュドラ」「乱破」が、バージョン前半・後半のイベント跳躍にそれぞれ登場します。同時に、「ブラックスワン」と「花火」が強化されます。ブラックスワンは持続ダメージパーティ全体の火力をさらに引き上げ、花火のサポート効果は愉悦ダメージにも適用されます。これにより愉悦パーティ全体のダメージが向上し、今後の旅においてプレイヤーへより安定した強力な戦闘サポートを提供できるようになります。

さらに、アップデート後にログインするだけで、20連分のガチャアイテムと「ルアン・メェイ」の新コスチュームを無料で獲得可能です。また、「爻光」のくじ引きイベントでは星玉×1,600を入手できるほか、期間中は新たな開拓コーデやヘッドアクセサリーなども順次登場します。加えて、「選べる限定★5キャラクター」も無料で受け取ることができ、冒険の旅路にさらなるサプライズをもたらします。

新イベントとコンテンツ更新

最後に、Ver.4.0ではさまざまな新イベントやコンテンツ更新が登場します。例えば、「コズミック・フォース」ではカード対戦で強敵に挑み、頂点を目指すことができます。「週刊タヌキ」では雑誌社の社長となり、経営を体験できるなど、これまでとはひと味違った楽しさが味わえます。さらに、常設コンテンツ「マネーウォーズ」の初となる拡張に加え、「階差宇宙」の更新も同時に実施され、長期的なプレイに新たな変化をもたらします。

渋谷で「二相楽園」開幕直前記念の特別展示開催

2月5日（木）より、ZeroBase渋谷の隣イベントスペースにて、「二相楽園」開幕直前記念の特別展示を開催中です。巨大パムが広場の真ん中に登場！さらに2月7日（土）から現地で、SNS投稿するとオリジナル特典が貰えるキャンペーンも開催。お近くにお立ち寄りの際は、是非チェックしてみてください！

▼詳細はこちら

https://x.com/houkaistarrail/status/2018504713549889717?s=20

『崩壊：スターレイル』はPC、iOS、Android、Epic Games Store、PS5プラットフォームに対応し、全プラットフォームのダウンロード数は1.5億回を突破しました。2023年末にはApp Store iPhone Game of the Year、Google Play Best GameおよびThe Game Awards BEST MOBILE GAMEなどの賞を受賞し、2024年末にはGolden Joystick Awards Best Ongoing (Mobile)を受賞しました。

さらに詳しい情報はhttps://hsr.hoyoverse.com、またはX(旧Twitter)、Instagram、Facebookアカウント@HonkaiStarRailをご確認ください。

『崩壊：スターレイル』について

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。

◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『崩壊：スターレイル』の最新情報はこちらから

【崩壊：スターレイル 公式サイト】

https:// hsr.hoyoverse.com/ja-jp(https://%20hsr.hoyoverse.com/ja-jp)

【崩壊：スターレイル 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/houkaistarrail

【崩壊：スターレイル 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp

HoYoverseについて

HoYoverseは世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、さまざまなエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティがHoYoverseのサービスの核心です。私たちは全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境の提供に心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作ならびに技術研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp

(C) COGNOSPHERE