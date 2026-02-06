『崩壊：スターレイル』と『フォートナイト』のコラボ開催

株式会社COGNOSPHERE

HoYoverseによるスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』は、Epic Gamesとのスペシャルコラボの実施を発表しました。2月26日より、『崩壊：スターレイル』の「星核ハンター」の主要メンバーであるカフカと刃が『フォートナイト』に登場。魅力的なキャラクターと切れ味鋭いバトルで、世界中の『フォートナイト』プレイヤーに新たな体験をお届けします。

『崩壊：スターレイル』は、丁寧に作り込まれた世界観、戦略性に富んだターン制バトル、そして次々に展開されるストーリーで注目を集めているスペースファンタジーRPGです。リリース以来、世界中のプレイヤーを魅了し、独特のアートスタイルでも高く評価されています。そして今回、コラボキャラクター外観が『フォートナイト』に登場し、『崩壊：スターレイル』の世界が新たな形で展開されます。カフカと刃の『フォートナイト』参戦により、広がり続けるゲーム世界に新たな戦術やキャラクタースタイルが加わります。お馴染みの戦闘やクリエイティブなプレイを通じて、『崩壊：スターレイル』がもたらすいつもと異なる魅力を体験できるでしょう。

カフカと刃は「星核ハンター」のメンバーです。「星核ハンター」とは、『崩壊：スターレイル』の世界において秩序の境界をさまよい、並外れた力を持つ謎多き組織です。カフカは「恐怖」という概念を知らない世界に生まれ、常に沈着冷静に振る舞います。銀河を巡りながら、優美さと危険の狭間で、不気味なほどの落ち着きを漂わせています。一方、刃は寡黙な剣士です。彼が身にまとう緋色の包帯は単なる装飾ではなく、不死の肉体を象徴しています。その肉体は傷を負っても再生し、揺るがぬ冷静さと強い自制心の奥には、苦痛と記憶、そして過去によって刻まれた力が秘められています。

今回のコラボでは、カフカと刃のコスチュームが『フォートナイト』のショップに登場し、レゴ(R)スタイルにも対応します。いずれの外観も『崩壊：スターレイル』のオリジナル設定をベースに、鮮やかでユニークなビジュアルに仕上げられています。プレイヤーはバックアクセサリーやツルハシなどのコラボアイテムを入手できるほか、『レゴ(R)フォートナイト』で使用可能なレゴ(R)スタイルといった追加コンテンツもアンロックできます。

「星核ハンター・カフカ」と「星核ハンター・刃」の外観が、2月26日より『フォートナイト』のアイテムショップに正式登場します。コラボ期間中、Epic Games Storeで『崩壊：スターレイル』をダウンロードし、指定のイベントに参加して条件を満たしたプレイヤーは、報酬として『フォートナイト』内で使用できる「刃」の外観を獲得できます。詳細は後日発表予定です。また、本コラボにあわせて『フォートナイト』では新たなUEFNの島が登場するほか、クリエイター参加型のコラボイベントも開催されます。これらはインタラクティブな体験を通じて、両コミュニティのプレイヤーやクリエイターをつなぐものとなります。関連イベントの詳細は、今後順次公開される予定です。

本コラボの詳細は、Epic Gamesニュースをご覧いただくほか、X（旧Twitter）、Instagram、Facebookで@HonkaiStarRailをフォローしてください。

『崩壊：スターレイル』について

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。

『フォートナイト』について

全世界で5億人以上の登録アカウントを持つ『フォートナイト』は、象徴的なバトルロイヤルやアクション満載のゼロビルドで、自分だけの体験を作ったり、チームを組んだりすることができるゲームです。『フォートナイト』は、文化が息づく、常に進化する空間であり、プレイヤーは友だちと一緒にグローバルなコミュニティの作成、視聴、プレイをすることができます。『フォートナイト』は、PlayStation、Xbox、Switch、Android、PC、クラウドベースのゲーム配信サービスでご利用いただけます。詳細は、www.fortnite.comをご覧ください。