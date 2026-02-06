「BLT MONSTER」最新号に豊島心桜がついに登場。グラビア界に革命を起こす「BLT MONSTER Round 7」を3/2(月)に発売決定！

株式会社東京ニュース通信社

「B.L.T.」「blt graph.」を発行する東京ニュース通信社から誕生し、発売と同時にその革新的なグラビアが話題となった、新たな水着グラビアムック「BLT MONSTER（ビーエルティーモンスター）」。この度、表紙に豊島心桜を迎える「BLT MONSTER Round 7」が、3月2日（月）に発売することが決定した。さらに、裏表紙には岸みゆ（#ババババンビ）、中面には山崎あみ、山田かな、さくらもも（Toi Toi Toi）が登場する。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人

「BLT MONSTER」は、女性の肉感、肌感、質感──そして、そこから浮き彫りになる人間性をとらえ、彼女達の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにした水着グラビアムック。まさに“モンスター”級と呼ぶべきスケッチブックサイズの大迫力のB4判型、そして18P以上の大ボリュームで現在のグラビアシーンで活躍する女性を掲載している。

表紙＆巻頭には、今グラビア界で最も注目を集める存在・豊島心桜が登場！

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人

表紙および巻頭グラビアを飾るのは、彗星のごとくグラビア界に現れ、一躍シーンの中心へと躍り出た豊島心桜。今号では、24ページにわたるロンググラビアを披露する。切なさと儚さを内包した表情を引き出すべく、モダンなスタジオを舞台に撮影。まるで空間を漂うかのような佇まいと、作り込まない自然体の美しさを丁寧に切り取った。

ヘッドホンを纏ったカットや、これまであまり見せてこなかったメイクにも挑戦し、いま最も勢いに乗る豊島心桜の“現在地”と新たな表現を存分に堪能できる内容となっている。

#ババババンビ・岸みゆが魅せる、アンニュイな一瞬。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／森山将人「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

裏表紙には、アイドルグループ・#ババババンビのメンバー、岸みゆが登場。3月28日（土）、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催される「#ババババンビ -FINAL馬鹿騒ぎ-」をもって、約6年間にわたるグループ活動に幕を下ろす。

本誌では、グループのコンセプトである“馬鹿かわいい”“馬鹿騒ぎ”をテーマに、岸みゆの魅力を“馬鹿可愛く”切り取りながらも、随所にエモーショナルな要素を散りばめた。はじける笑顔の奥に垣間見える、アンニュイな表情にも注目。新たなステージへと歩み出す直前の岸みゆの“今”を、裏表紙ならではの特別なビジュアルで届ける。

“和洋折衷”が引き出す、山崎あみの洗練された色香。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜

“美しすぎるラジオDJ”として知られ、モデルとしても活躍をする山崎あみが登場。170センチの長身としなやかなスタイル、その佇まいには大人の余裕と品格が漂う。

本誌では、そんな山崎の魅力を最大限に引き出すべく、「和洋折衷」をテーマに撮影。和のエッセンスを感じさせる小物と、可愛らしい色調のスタジオ空間を掛け合わせ、クラシカルでありながら新鮮なビジュアルを作り上げた。凛とした表情と、ふとした瞬間にのぞく柔らかさ。そのコントラストが、彼女の“美”を鮮やかに浮かび上がらせている。

異質な空間でこそ際立つ、山田かなの表現力。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

グラビア活動を軸に、多彩なフィールドで活躍を続ける山田かな。今回の撮影では、診察室や取調室のような非日常的なロケーションを舞台に、その表現力に真正面から向き合った。

力強さの中に宿るしなやかさ、そして確かな生命力を感じさせるカットの数々。表現者・山田かなの真骨頂が詰まったグラビアに仕上がっている。

Toi Toi Toi・さくらももが放つ、妖艶な色香。

「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／永峰拓也「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社刊） 撮影／永峰拓也

格闘家・朝倉未来が発起人となり、ABEMAとアソビシステムが手掛けるグループ「Toi Toi Toi」のメンバー、さくらももが登場。

本誌では、昔ながらの温泉旅館をロケーションに、これまでのイメージを更新するような、大人びた表情と色気を切り取った。落ち着いた空気感の中で際立つ、しなやかな佇まいと視線。その一つひとつから放たれる“怪物級”の色気は必見。さくらももの新境地を、ぜひ誌面で堪能してほしい。

限定表紙版、発売決定！

一部店舗にて通常版とは表紙・裏表紙絵柄が異なる【BLT MONSTER Round 7限定表紙版】の発売が決定！

※ 通常版の【BLT MONSTER Round 7】とは、表紙・裏表紙絵柄以外同じ内容となります。

商品名：BLT MONSTER Round 7 限定表紙版

価格：2,200円 （本体2,000円）（税10%）

表紙：豊島心桜

裏表紙：岸みゆ（＃ババババンビ）

※通常版の表紙・裏表紙絵柄とは異なります。

※表紙・裏表紙絵柄以外は通常版と同じ内容となります。

［対象店舗］

・Amazon

https://www.amazon.co.jp/

・楽天ブックス

https://books.rakuten.co.jp/rb/18529366/

購入者特典、決定！

■セブンネットショッピング

【特典内容】

以下5種類より選んで、ご購入いただけます

１.豊島心桜 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107684716

２.山崎あみ 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107684717

３.山田かな 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107684718

４.さくらもも（Toi Toi Toi） 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107684719

５.岸みゆ（#ババババンビ） 2L判生写真

https://7net.omni7.jp/detail/1107684720

【注意事項】

※2月6日現在

※限定表紙版及び特典付き商品の販売は、在庫がなくなり次第終了いたします。

※予約開始日時は店舗によって異なる場合がございます。詳しくは各社HP等にてご確認ください。

※特典付き販売店は、追加になる場合があります。

【商品概要】

「BLT MONSTER Round 7」

●発売日：2026年3月2日（月）※一部、発売日が異なる地域がございます

●定価：2,200円

●表紙：豊島心桜

●裏表紙：岸みゆ（＃ババババンビ）

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。

