法政大学の学生がブランド企画体験　コンサルティングファームが講義を実施

株式会社Anfini

株式会社Anfini（代表取締役：橋本純）は、2025年12月4日、法政大学キャリアデザイン学部において、先日、法政大学にて、弊社成長戦略 "Brand Generator" ×次世代のキャリアデザインをテーマとした、特別講義を実施しました。

■講義実施の背景

Anfiniは、“Brand Generator（ブランドを生み出す企業）”として、既存のコンサルティングファームの枠を超え、事業創造の伴走者となることを目指しています。

今回の講義では、学生がより実践的にブランド企画を体験できる場を提供するべく、法政大学キャリアデザイン学部の授業内でワークショップを実施しました。

■講義およびワークショップの内容

1. 企業紹介・事業説明

まずはAnfiniの事業内容、価値観、そして“Brand Generator”としてのビジョンを紹介。

学生が同社の持つアセットを理解した上でワークに臨めるよう構成しました。

2. 新規ブランド創出ワーク（個人ワーク／グループディスカッション）

■ワークテーマ

Anfiniが持つアセットを最大限活用し、

ミドルZ世代をターゲットにした新しいD2Cブランドを企画・提案すること。

個人ワーク（20分）

学生一人ひとりが、ミドルZ世代のニーズや価値観を踏まえたブランドアイデアを企画。

シェアリングセッション

各メンバーが自身のアイデアを発表し、質疑応答・議論を通じてアイデアを深める時間を実施。

※チームとして1つの結論をまとめる形式ではなく、学生が自身の強みを発揮できる場として設計しました。

■参加者の様子

みなさんが短時間で独自のブランド案を創りあげ、仲間と対話しながらその世界観を磨いてゆく姿がとても印象的でした。

■Anfiniの今後の展望

今回の講義を通じ、学生との対話から多くの気づきを得ることができました。

Anfiniは今後も大学との連携を強化し、次世代人材との共創機会を増やしてまいります。

■ 株式会社Anfini

株式会社Anfiniは、大手コンサルティングファーム出身者により設立された総合コンサルティングファームです。

コンサルティング・教育を主軸に企業の成長を支援するBtoB領域と、Brand Generatorとしてタレントやブランドを創出するBtoC領域の二軸で事業を展開しています。

2024年度より3年連続で「ベストベンチャー100」受賞。

【会社概要】

所在地

・本社：〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-9-1 麻布台ヒルズ

・大阪支社：〒530-0001 大阪市北区梅田3-2-123 イノゲート大阪

代表者：代表取締役 橋本 純（Jun Hashimoto）

資本金：10,000,000円

設立年月日：2021年5月7日

電話番号：03-4362-7810

公式HP：https://anfini-group.com

採用特設HP：https://anfini-recruit.net