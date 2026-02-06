株式会社 秋田書店

株式会社秋田書店(所在地：東京都文京区、代表取締役社長：山口徳二)は、本日2月6日に上田倫子氏の最新作『桜と揚羽』第1巻と、名作『リョウ 愛蔵版』第1・2巻を同時刊行したことをお知らせいたします。

また2月7日よりGoFa（東京・渋谷区）にて「画業40周年記念 上田倫子原画展～リョウ・桜と揚羽～」も開催予定となっております。

本日2月6日発売された新刊は、累計320万部突破の大ヒット作品『リョウ』の愛蔵版と、再び源平の世を描く最新作『桜と揚羽』です。

■書籍情報

『リョウ 愛蔵版』第1巻・第2巻

●著者：上田倫子

●発売日：2026年2月6日（金）

●レーベル：プリンセス・コミックス

●定価：1980円 (10%税込)

●内容：連載当時のカラーページをそのまま収録し、上田倫子先生のインタビューや描き下ろし漫画も含むファン垂涎の内容です。小口にはカラー印刷を施した高級感のある特別な仕様となっています。

●全巻購入特典キャンペーン: 全巻購入し応募した方全員に、コミックス未収録のカラーイラストなどを収録した上田倫子先生の直筆サイン入りミニイラスト集がプレゼントされます。

『桜と揚羽』第1巻

●著者：上田倫子

●発売日：2026年2月6日（金）

●レーベル：プリンセス・コミックス

●定価：792円 (10%税込)

●内容：「リョウ」の上田倫子が再び描く源平が舞台のドラマティック歴史ロマン。

●作品紹介：海でおぼれた女子高生の桜が目を覚ますと、そこは平安の世だった。動揺する桜の前に現れたのは、美しき平家の御曹司・平維盛で…!?

■イベント情報：「画業40周年記念 上田倫子原画展～リョウ・桜と揚羽～」

画業40周年を記念した原画展では、代表作『リョウ』と大好評連載中『桜と揚羽』の貴重な原画を多数展示します。緻密な筆致のモノクロ原稿や、美麗なカラーイラストの数々を間近でご覧いただけます。会場には「リョウ」の「武蔵坊弁慶」と「桜と揚羽」の「平 維盛」の特大スタンディも展開中です。

イベント名: 画業40周年記念 上田倫子原画展～リョウ・桜と揚羽～

会期: 2026年2月7日(土)～3月1日(日)

※祝日を除く月曜定休

※2月8日(日)はビルメンテナンスのため終日休館

※2月21日(土)はサイン会イベント実施のため、イベント参加者のみ入場可能

営業時間: 12:00～18:00（最終入場17:30まで）

会場: GoFa（東京都渋谷区神宮前5-52-2 青山オーバルビル2F）

主催: 株式会社マット 協力: 株式会社秋田書店

企画制作: MATエンタープライズ株式会社

公式サイト: https://gofa.co.jp/exhibition/uedarinko/(https://gofa.co.jp/exhibition/uedarinko/)

