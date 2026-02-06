「『葬送のフリーレン』Season 2 Blu-ray＆DVD Vol.1～3」のアニメイト特典絵柄が公開！　フリーレン＆フェルンの描き下ろしイラストを使用した特典が多数付属!!

株式会社アニメイトホールディングス△アニメイト特典使用イラスト

株式会社アニメイトは、2026年4月15日より順次発売する「『葬送のフリーレン』Season 2 Blu-ray＆DVD Vol.1～3」に付属するアニメイト特典の絵柄を公開いたします。

今回のアニメイト特典には、お出かけ中のフリーレンとフェルンの様子を切り取った描き下ろしイラストを使用。フェルンが着ているのはシュタルクとのデートでは選ばなかった方のワンピース。テラス席で肉まんを持ちながら楽しそうに話しかけるフェルンと、優しい表情で耳を傾けるフリーレン。

アニメイトにてご購入いただくと、当イラストの「描き下ろしミニフォト」を1枚お渡しするほか、全巻ご購入の方には「描き下ろし収納BOX」と「描き下ろしB2タペストリー」をプレゼントいたします。

また、各巻それぞれ「アニメイト限定セット」も同日より販売。Vol.1＆2は公式デフォルメミニキャラを手がけるめばち氏による描き下ろしミニキャライラストを使用した「ミニアクリルスタンド」と「缶バッジ」が、そしてVol.3では同イラストの「描き下ろしアクリルジオラマ」が付くので、こちらもぜひお見逃しなく！

さらに追加施策として、Vol.1を早期予約いただいたお客様に、アニメイト描き下ろしイラストを使用した、法人共通連動購入メーカー特典：箔押しトランプの【スペアカード】をプレゼント！ お早めにご予約ください！

■商品情報

△Vol.1ジャケット

△Vol.1封入特典：アベツカサ先生描き下ろしミニ色紙△めばち氏 描き下ろしミニキャライラスト

『葬送のフリーレン』Season 2 Blu-ray＆DVD

発売日：

＜Vol.1＞2026年4月15日

＜Vol.2＞2026年5月20日

＜Vol.3＞2026年6月17日

価格：

＜Vol.1 初回生産限定版 アニメイト限定セット＞Blu-ray 14,630円（税込）／DVD 13,530円（税込）

＜Vol.2 初回生産限定版 アニメイト限定セット＞Blu-ray 11,330円（税込）／DVD 10,230円（税込）

＜Vol.3 初回生産限定版 アニメイト限定セット＞Blu-ray 12,320円（税込）／DVD 11,220円（税込）

アニメイト限定セット仕様：

＜Vol.1＞描き下ろしミニキャラ ミニアクリルスタンド＆缶バッジ（キャラクター：フリーレン）付き

＜Vol.2＞描き下ろしミニキャラ ミニアクリルスタンド＆缶バッジ（キャラクター：フェルン）付き

＜Vol.3＞描き下ろしアクリルジオラマ（キャラクター：フリーレン＆フェルン）付き

アニメイト各巻購入特典：

＜Vol.1＞描き下ろしミニフォト1枚（キャラクター：フリーレン）

＜Vol.2＞描き下ろしミニフォト1枚（キャラクター：フェルン）

＜Vol.3＞描き下ろしミニフォト1枚（キャラクター：フリーレン＆フェルン）

アニメイト全巻購入特典：

・描き下ろし収納BOX（キャラクター：フリーレン＆フェルン）

・描き下ろしB2タペストリー（キャラクター：フリーレン＆フェルン）

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C) 山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会

■『葬送のフリーレン』とは

「週刊少年サンデー」（小学館）にて連載中の原作・山田鐘人先生、作画・アベツカサ先生による漫画。

勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者とともに魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれており、現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3500万部を突破。2026年1月からは待望のTVアニメ第2期が放送中で、ますます盛り上がりをみせています。