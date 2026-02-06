iLiFE!、アニメ『DIGIMON BEATBREAK』エンディングテーマ、「BRAVE GROOVE」で待望のメジャーデビュー決定！

多くのZ世代・α世代から支持を集め、昨年には日本武道館公演も成功させるなど、今まさに、勢いに乗っている、iLiFE!が待望のメジャーデビュー決定！



フジテレビ他にて毎週日曜朝9時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』。2026年1月4日より放送の新エンディングテーマは、グループ初のアニメタイアップとなる、iLiFE!の「BRAVE GROOVE」に。


作中でもキャッチーに扱われるノイズやバグなどの“いらないもの”にも意味を見出し、自分らしさとして取り入れる視点を表した楽曲。



「BRAVE GROOVE」は、先行配信され、2026年2月11日に配信スタート。


この楽曲も収録されるアルバムが、日本コロムビアから、2026年3月31日に発売が決定した。iLiFE!盤の他に、メンバーの個別盤も用意され、全10形態での発売が予定されている。



8月にはKアリーナでの単独公演も開催されるiLiFE!。彼女たちの勢いは、まだまだ止まらない！



【iLiFE! プロフィール】


HEROINES所属のアイドルグループ。


「私(ｉ)と貴方(！)で作るアイドル(ｉ)ライフ(LiFE)」をコンセプトに活動。


ステージとフロアで共に作り上げる熱量あるライブと、SNSでの発信力、楽曲のキャッチーさが相まって、Z世代を中心に強い支持を集めている。


2024年8月に幕張イベントホールでのワンマンライブを開催。


そして翌年2025年8月に開催した夢の舞台 日本武道館公演ではチケット即完売となり、次なるステージに向けその歩みはさらに加速している。



【最新リリース情報】







2026年2月11日(水) 配信


「BRAVE GROOVE」


https://lnk.to/BRAVEGROOVE


※配信日よりリンクが有効となります



2026年3月31日(火) 発売


『BRAVE GROOVE』　全形態2,250円(税込)


CD収録曲


「BRAVE GROOVE」他　全5曲収録


全10タイプ各盤共通の4曲とタイプごとの限定収録を含む各5トラック収録！


TYPE-A


01. BRAVE GROOVE


02. iLiFE! SE ※TYPE-A限定収録


03.完全勝利Love&Good !


04.キュンとクラフト


05.ユメクライミング


(メンバー個別盤は、M-2 BRAVE GROOVE solo ver.収録)



TYPE-ACOCP-42669　


TYPE-B<あいす盤>COCP-42670


TYPE-C<空詩かれん盤>COCP-42671


TYPE-D<心花りり盤>COCP-42672


TYPE-E<福丸うさ盤>COCP-42673


TYPE-F<若葉のあ盤>COCP-42674


TYPE-G<虹羽みに盤>COCP-42675


TYPE-H<小熊まむ盤>COCP-42676


TYPE-I<純嶺みき盤>COCP-42677


TYPE-J<恋星はるか盤>COCP-42678



【リリースイベント情報】


会場にて販売予定のCD購入者を対象とした特典会の実施を予定しております。


CD購入特典の詳細は後日解禁予定。



「BRAVE GROOVE」iLiFE!リリース記念単独公演


2026年2月18日(水)


OPEN17:00 / START18:00　Zepp DiverCity (TOKYO)


＊本公演は通常の特典会実施はございません



2026年3月22日(日) @神戸某所


2026年3月29日(日) @名古屋某所


2026年3月31日(火) @東京某所



【関連リンク】


iLiFE!


HP： https://ilife-heroines.com/


X： https://x.com/iLiFE_official


YouTube： https://www.youtube.com/@iLiFE_official


Instagram： https://www.instagram.com/ilife.idol/


TikTok： https://www.tiktok.com/@ilife_official



HP： https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/


X： @digimon_tv（ https://x.com/digimon_tv ）


日本コロムビア


HP： https://columbia.jp/artist-info/ilife/