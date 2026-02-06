iLiFE!、アニメ『DIGIMON BEATBREAK』エンディングテーマ、「BRAVE GROOVE」で待望のメジャーデビュー決定！
多くのZ世代・α世代から支持を集め、昨年には日本武道館公演も成功させるなど、今まさに、勢いに乗っている、iLiFE!が待望のメジャーデビュー決定！
フジテレビ他にて毎週日曜朝9時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』。2026年1月4日より放送の新エンディングテーマは、グループ初のアニメタイアップとなる、iLiFE!の「BRAVE GROOVE」に。
作中でもキャッチーに扱われるノイズやバグなどの“いらないもの”にも意味を見出し、自分らしさとして取り入れる視点を表した楽曲。
「BRAVE GROOVE」は、先行配信され、2026年2月11日に配信スタート。
この楽曲も収録されるアルバムが、日本コロムビアから、2026年3月31日に発売が決定した。iLiFE!盤の他に、メンバーの個別盤も用意され、全10形態での発売が予定されている。
8月にはKアリーナでの単独公演も開催されるiLiFE!。彼女たちの勢いは、まだまだ止まらない！
【iLiFE! プロフィール】
HEROINES所属のアイドルグループ。
「私(ｉ)と貴方(！)で作るアイドル(ｉ)ライフ(LiFE)」をコンセプトに活動。
ステージとフロアで共に作り上げる熱量あるライブと、SNSでの発信力、楽曲のキャッチーさが相まって、Z世代を中心に強い支持を集めている。
2024年8月に幕張イベントホールでのワンマンライブを開催。
そして翌年2025年8月に開催した夢の舞台 日本武道館公演ではチケット即完売となり、次なるステージに向けその歩みはさらに加速している。
【最新リリース情報】
2026年2月11日(水) 配信
「BRAVE GROOVE」
https://lnk.to/BRAVEGROOVE
※配信日よりリンクが有効となります
2026年3月31日(火) 発売
『BRAVE GROOVE』 全形態2,250円(税込)
CD収録曲
「BRAVE GROOVE」他 全5曲収録
全10タイプ各盤共通の4曲とタイプごとの限定収録を含む各5トラック収録！
TYPE-A
01. BRAVE GROOVE
02. iLiFE! SE ※TYPE-A
03.完全勝利Love&Good !
04.キュンとクラフト
05.ユメクライミング
(メンバー個別盤は、M-2 BRAVE GROOVE solo ver.収録)
TYPE-A
TYPE-B<あいす盤>COCP-42670
TYPE-C<空詩かれん盤>COCP-42671
TYPE-D<心花りり盤>COCP-42672
TYPE-E<福丸うさ盤>COCP-42673
TYPE-F<若葉のあ盤>COCP-42674
TYPE-G<虹羽みに盤>COCP-42675
TYPE-H<小熊まむ盤>COCP-42676
TYPE-I<純嶺みき盤>COCP-42677
TYPE-J<恋星はるか盤>COCP-42678
【リリースイベント情報】
会場にて販売予定のCD購入者を対象とした特典会の実施を予定しております。
CD購入特典の詳細は後日解禁予定。
「BRAVE GROOVE」iLiFE!リリース記念単独公演
2026年2月18日(水)
OPEN17:00 / START18:00 Zepp DiverCity (TOKYO)
＊本公演は通常の特典会実施はございません
2026年3月22日(日) @神戸某所
2026年3月29日(日) @名古屋某所
2026年3月31日(火) @東京某所
【関連リンク】
iLiFE!
HP： https://ilife-heroines.com/
X： https://x.com/iLiFE_official
YouTube： https://www.youtube.com/@iLiFE_official
Instagram： https://www.instagram.com/ilife.idol/
TikTok： https://www.tiktok.com/@ilife_official
HP： https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/
X： @digimon_tv（ https://x.com/digimon_tv ）
日本コロムビア
HP： https://columbia.jp/artist-info/ilife/