ルミネエスト新宿でPOP UP『Acryl Tag Plate365』を初開催！365日を“0101～1231”の数字で表したアクリルタグプレートを販売

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、ルミネエスト新宿にて、アップサイクルやサステナブルに取り組む自社ブランド「NEWSED（ニューズド）」のPOPUP『Acryl Tag Plate365』を、2026年2月10日（火）～2026年2月24日（火）の会期にて開催いたします。

「NEWSED」は、生産時に出る端材や回収した部材を活用し、新たな価値を生み出すアップサイクルブランドです。なかでも特に好評を得ている商品の1つが、「Acryl Tag Plate」で、その時々で変わる装飾アクリルの端材から生まれた、色柄と文字の組み合わせが楽しめる一点もののタグプレートです。

ルミネエスト新宿では初開催となる本展は、そんな「Acryl Tag Plate」の中で、1年365日を4桁の「0101」～「1231」までの数字で表した「Acryl Tag Plate365」をピックアップし、1点ずつ色・柄の組み合わせが異なる、世界にひとつだけの大切な日にちのアクリルタグプレートを選ぶことができます。

鍵やカバンに取り付けたり、大切な人へのギフトグッズや“推し活”など、さまざまなシーンでご活用いただけます。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【『Acryl Tag Plate365』 開催概要】

■会期：2026年2月10日（火）～2026年2月24日（火）

■会場：ルミネエスト新宿 1F南エスカレーター前

■営業時間：平日 11:00～21:00 / 土日祝 10:30～21:00

※ルミネエスト新宿に準ずる営業時間となります。

※入場無料

※会期中無休

【NEWSED（ニューズド） ブランド紹介】

古くなってしまったものを新たな視点で見ることで、別の新しいものとして蘇らせるアップサイクルブランドです。これまでに、アクセサリーパーツや店舗用什器などを手がける工場から出るアクリル端材を素材とした「Acryl Tag Plate」をはじめ、木琴鍵盤の端材、シートベルトの廃材を活かした多様な製品の開発・製造をしています。

ただ素材を活かすだけではなく、廃材、端材の背後にある生産背景を重要視ししながら、なぜその形に生まれ変わらせるのかストーリーを作りながら商品を開発しています。

Webサイト ：https://kenelephant.co.jp/newsed/

Instagram：https://www.instagram.com/newsedproject/

◇Acryl Tag Plateについて

NEWSEDの中でも人気の高い商品の一つが、鍵などに取り付けられるタグプレート「Acryl Tag Plate」です。

アクセサリーパーツや店舗用什器などを手がける工場から出る、装飾アクリルの端材からできています。

「Acryl Tag Plate」の製造時に使われる廃材はその時々で変わるため、できあがるタグプレートの色や柄も、一つ一つ異なります。各商品は１点ずつでもオリジナリティの高い商品として楽しめますが、組み合わせる内容によって、表現の幅が広がります。

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

・X（旧Twitter）：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/