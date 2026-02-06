限界を更新する一日へ。「METEORA ANTHEM FES vol.3」タイムテーブル公開！RAJ GLANZがオープニングアクトに参戦決定！

　ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、2026年2月11日（水・祝）に渋谷WOMBで開催する「METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”」のタイムテーブルを公開いたします。さらに、オープニングアクトとして RAJ GLANZ の追加出演が決定しました。





　RAJ GLANZは、REAL AKIBA BOYZがプロデュースするオタク系パフォーマンスユニット。ダンス、トリッキング、アクロバットなど、ジャンルレスかつ高難度のフィジカルパフォーマンスを武器に、ライブシーンやアニメイベントを中心に活動しています。


　今回のタイムテーブル公開とRAJ GLANZの追加出演により、音楽・ダンス・クリエイティブが交差する本イベントの魅力は、さらに拡張されました。「METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”」は、ジャンルを越えて集うアーティストと観客が共鳴し合う、特別な一日を目指しています。



　チケットは公式販売サイト（ https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes ）にて販売中です。新たな才能とカルチャーが交差するこの瞬間を、ぜひ会場で体感してください。あなたの“限界”を更新する一日が、ここから始まります。






＜実施概要＞


METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”


開催日：　2025年2月11日（水・祝） 開場 10:00


※開演開始時間は各階で異なりますのでご注意ください。


会場：　WOMB 　（渋谷区円山町2-16）　https://www.womb.co.jp/access/



【アーティスト出演者】 ※五十音順


アナタシア / RAJ GLANZ / EGOEGG from D4DJ / Otto / 相良茉優 / 赤飯 / DJ小岩井ことり /


DJ Kevin Mitsunaga / DJシーザー / とぅーし from REAL AKIBA BOYZ / nomico /


REAL AKIBA BAND VOCALS / eufonius



【CLUB FLOOR出演者】 ※五十音順


Aoto from REAL AKIBA JUNIORZ ・ RAJ GLANZ / AYATO. / OHASHI DISCO /


GUNSHI rep. ANIERA / けいたん from REAL AKIBA BOYZ / JUNGO /


ゾマやかじゃない! from REAL AKIBA BOYZ / 早川博隆 / ぽにょ皇子 / りさまる / DJ松田彩希 /


龍 from REAL AKIBA BOYZ / 吉田尚記



【共催】


「ARMS」　（腕メインのダンス「タット」のバトルトーナメント） 」https://x.com/i/status/2010328464117957023


エントリーはこちらから https://et-stage.net/event/NS8xMjA5MQ/



【MC/HOST】


源元(GENGEN)from TOKYO ARMS, JOKER TRIBE,YUBINOWA



【DJs】


ネス from REAL AKIBA BOYZ / ＄(ドル)(Theムササビ)



【JUDGES】


NARI Digitz(DARK MATTER) /


Wild Wild Wes(The Scared Gs,TEAMGOODTIME(TGT),ANIMATEDFAMILY)　from　U.S.A. /


Icon(Moon Runners)　from　U.S.A. / ZiNEZ a.k.a. Kamikaze(ジンジ/カミカゼ) /


黄帝心仙人(タイムマシーン)



【チケット情報】


チケット販売サイト　


https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes　


前売 \4980（Livepocket）


当日入場 \5500 ※会場受付にてお支払い下さい。






【+++PLUS ULTRA】


行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。



世界で活躍できる！


そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。



ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った


クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、


それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。



設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）



私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、


インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと


活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。



行ける！


もっと、ずっと、向こうへ。



WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/