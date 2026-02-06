限界を更新する一日へ。「METEORA ANTHEM FES vol.3」タイムテーブル公開！RAJ GLANZがオープニングアクトに参戦決定！
ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、2026年2月11日（水・祝）に渋谷WOMBで開催する「METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”」のタイムテーブルを公開いたします。さらに、オープニングアクトとして RAJ GLANZ の追加出演が決定しました。
RAJ GLANZは、REAL AKIBA BOYZがプロデュースするオタク系パフォーマンスユニット。ダンス、トリッキング、アクロバットなど、ジャンルレスかつ高難度のフィジカルパフォーマンスを武器に、ライブシーンやアニメイベントを中心に活動しています。
今回のタイムテーブル公開とRAJ GLANZの追加出演により、音楽・ダンス・クリエイティブが交差する本イベントの魅力は、さらに拡張されました。「METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”」は、ジャンルを越えて集うアーティストと観客が共鳴し合う、特別な一日を目指しています。
チケットは公式販売サイト（ https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes ）にて販売中です。新たな才能とカルチャーが交差するこの瞬間を、ぜひ会場で体感してください。あなたの“限界”を更新する一日が、ここから始まります。
＜実施概要＞
METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”
開催日： 2025年2月11日（水・祝） 開場 10:00
※開演開始時間は各階で異なりますのでご注意ください。
会場： WOMB （渋谷区円山町2-16） https://www.womb.co.jp/access/
【アーティスト出演者】 ※五十音順
アナタシア / RAJ GLANZ / EGOEGG from D4DJ / Otto / 相良茉優 / 赤飯 / DJ小岩井ことり /
DJ Kevin Mitsunaga / DJシーザー / とぅーし from REAL AKIBA BOYZ / nomico /
REAL AKIBA BAND VOCALS / eufonius
【CLUB FLOOR出演者】 ※五十音順
Aoto from REAL AKIBA JUNIORZ ・ RAJ GLANZ / AYATO. / OHASHI DISCO /
GUNSHI rep. ANIERA / けいたん from REAL AKIBA BOYZ / JUNGO /
ゾマやかじゃない! from REAL AKIBA BOYZ / 早川博隆 / ぽにょ皇子 / りさまる / DJ松田彩希 /
龍 from REAL AKIBA BOYZ / 吉田尚記
【共催】
「ARMS」 （腕メインのダンス「タット」のバトルトーナメント） 」https://x.com/i/status/2010328464117957023
エントリーはこちらから https://et-stage.net/event/NS8xMjA5MQ/
【MC/HOST】
源元(GENGEN)from TOKYO ARMS, JOKER TRIBE,YUBINOWA
【DJs】
ネス from REAL AKIBA BOYZ / ＄(ドル)(Theムササビ)
【JUDGES】
NARI Digitz(DARK MATTER) /
Wild Wild Wes(The Scared Gs,TEAMGOODTIME(TGT),ANIMATEDFAMILY) from U.S.A. /
Icon(Moon Runners) from U.S.A. / ZiNEZ a.k.a. Kamikaze(ジンジ/カミカゼ) /
黄帝心仙人(タイムマシーン)
【チケット情報】
チケット販売サイト
https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes
前売 \4980（Livepocket）
当日入場 \5500 ※会場受付にてお支払い下さい。
【+++PLUS ULTRA】
行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。
世界で活躍できる！
そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。
ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った
クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、
それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。
設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）
私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、
インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと
活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。
行ける！
もっと、ずっと、向こうへ。
WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/