限界を更新する一日へ。「METEORA ANTHEM FES vol.3」タイムテーブル公開！RAJ GLANZがオープニングアクトに参戦決定！

ISARIBI株式会社

ISARIBI株式会社（代表取締役：田川浩巳／本社：東京都千代田区）が運営するクリエイターレーベル「METEORA st.」は、2026年2月11日（水・祝）に渋谷WOMBで開催する「METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”」のタイムテーブルを公開いたします。さらに、オープニングアクトとして RAJ GLANZ の追加出演が決定しました。

RAJ GLANZは、REAL AKIBA BOYZがプロデュースするオタク系パフォーマンスユニット。ダンス、トリッキング、アクロバットなど、ジャンルレスかつ高難度のフィジカルパフォーマンスを武器に、ライブシーンやアニメイベントを中心に活動しています。

今回のタイムテーブル公開とRAJ GLANZの追加出演により、音楽・ダンス・クリエイティブが交差する本イベントの魅力は、さらに拡張されました。「METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”」は、ジャンルを越えて集うアーティストと観客が共鳴し合う、特別な一日を目指しています。

チケットは公式販売サイト（ https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes ）にて販売中です。新たな才能とカルチャーが交差するこの瞬間を、ぜひ会場で体感してください。あなたの“限界”を更新する一日が、ここから始まります。

＜実施概要＞

METEORA ANTHEM FES vol.3 joint with TUT DANCE BATTLE “ARMS”

開催日： 2025年2月11日（水・祝） 開場 10:00

※開演開始時間は各階で異なりますのでご注意ください。

会場： WOMB （渋谷区円山町2-16） https://www.womb.co.jp/access/

【アーティスト出演者】 ※五十音順

アナタシア / RAJ GLANZ / EGOEGG from D4DJ / Otto / 相良茉優 / 赤飯 / DJ小岩井ことり /

DJ Kevin Mitsunaga / DJシーザー / とぅーし from REAL AKIBA BOYZ / nomico /

REAL AKIBA BAND VOCALS / eufonius

【CLUB FLOOR出演者】 ※五十音順

Aoto from REAL AKIBA JUNIORZ ・ RAJ GLANZ / AYATO. / OHASHI DISCO /

GUNSHI rep. ANIERA / けいたん from REAL AKIBA BOYZ / JUNGO /

ゾマやかじゃない! from REAL AKIBA BOYZ / 早川博隆 / ぽにょ皇子 / りさまる / DJ松田彩希 /

龍 from REAL AKIBA BOYZ / 吉田尚記



【共催】

「ARMS」 （腕メインのダンス「タット」のバトルトーナメント） 」https://x.com/i/status/2010328464117957023

エントリーはこちらから https://et-stage.net/event/NS8xMjA5MQ/

【MC/HOST】

源元(GENGEN)from TOKYO ARMS, JOKER TRIBE,YUBINOWA

【DJs】

ネス from REAL AKIBA BOYZ / ＄(ドル)(Theムササビ)

【JUDGES】

NARI Digitz(DARK MATTER) /

Wild Wild Wes(The Scared Gs,TEAMGOODTIME(TGT),ANIMATEDFAMILY) from U.S.A. /

Icon(Moon Runners) from U.S.A. / ZiNEZ a.k.a. Kamikaze(ジンジ/カミカゼ) /

黄帝心仙人(タイムマシーン)

【チケット情報】

チケット販売サイト

https://livepocket.jp/e/20260211meteoraanthemfes

前売 \4980（Livepocket）

当日入場 \5500 ※会場受付にてお支払い下さい。

【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。



世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。



ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。



設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/