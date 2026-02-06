【2/6より】「ものづくり補助金23次公募」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
＼最大2,500万円の補助チャンス！／
「ものづくり補助金」第23次公募が2026/2/6よりスタート！
公募要領公開:2026年2月6日（金）
電子申請受付:2026年4月3日（金）17：00～
申請締切:2026年5月8日（金）17：00
採択公表:2026年8月上旬頃予定
〇ものづくり補助金の申請サポートの相談はこちらから↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
本補助金は、中小企業・小規模事業者の皆さまによる革新的な製品・サービス開発や設備投資を支援する制度です。
今こそ、自社の成長投資を後押しするチャンスです！
ナビットでは、本補助金の【無料相談】【申請サポート】を受け付けております！
「補助金は初めてで不安…」「何から始めればいいか分からない」
そんな方も、私たちが丁寧にサポートいたします。
・申請書作成のプロが徹底サポート
・採択実績多数の安心対応
・ご相談だけでも歓迎です！
先着順ではありませんが、準備は早い方が断然有利です。
ご興味のある方は、ぜひ今すぐお申し込み・お問い合わせください！
〇ものづくり補助金の申請サポートの相談はこちらから↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
-----------------------
ものづくり補助金の概要
【補助額】
●製品・サービス高付加価値化枠
補助上限額（従業員規模別）
・1～5人：750万円
・6～20人：1,000万円
・21～50人：1,500万円
・51人以上：2,500万円
補助率
・中小企業：1/2
・小規模企業・小規模事業者・再生事業者：2/3
●グローバル枠
補助上限額：3,000万円（従業員規模区切りなし）
補助率
・中小企業：1/2
・小規模企業・小規模事業者：2/3
※特例として、大幅賃上げで上限額上乗せあり
（補助上限100～1,000万円上乗せ）
（補助率2/3への引上げ措置あり）
--------
【補助対象経費】
・機械装置・システム構築費
・技術導入費
・専門家経費
・運搬費
・クラウドサービス利用費
・原材料費
・外注費
・知的財産権等関連経費
・海外旅費（グローバル枠）
・通訳・翻訳費（グローバル枠）
・広告宣伝・販売促進費（グローバル枠）
--------
【補助対象者】
・中小企業者等
・小規模企業・小規模事業者
・再生事業者
→ 生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発を行い、付加価値額や賃金を増加させる事業者が支援対象
--------
【基本要件】
補助事業終了後、事業計画期間において以下を満たすこと：
・付加価値額の増加
・賃金の増加
・事業所内最低賃金水準の引上げ
・従業員の仕事・子育て両立支援への取組
（要件未達の場合、補助金返還の可能性あり）
-----------------------
〇ものづくり補助金の申請サポートの相談はこちらから↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問い合わせはこちら↓
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com