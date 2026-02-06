【2/6より】「ものづくり補助金23次公募」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。



＼最大2,500万円の補助チャンス！／


「ものづくり補助金」第23次公募が2026/2/6よりスタート！



公募要領公開:2026年2月6日（金）


電子申請受付:2026年4月3日（金）17：00～


申請締切:2026年5月8日（金）17：00


採択公表:2026年8月上旬頃予定



本補助金は、中小企業・小規模事業者の皆さまによる革新的な製品・サービス開発や設備投資を支援する制度です。



今こそ、自社の成長投資を後押しするチャンスです！



ナビットでは、本補助金の【無料相談】【申請サポート】を受け付けております！



「補助金は初めてで不安…」「何から始めればいいか分からない」



そんな方も、私たちが丁寧にサポートいたします。



・申請書作成のプロが徹底サポート


・採択実績多数の安心対応


・ご相談だけでも歓迎です！



先着順ではありませんが、準備は早い方が断然有利です。


ご興味のある方は、ぜひ今すぐお申し込み・お問い合わせください！



〇ものづくり補助金の申請サポートの相談はこちらから↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



-----------------------


ものづくり補助金の概要


【補助額】


●製品・サービス高付加価値化枠


補助上限額（従業員規模別）


・1～5人：750万円


・6～20人：1,000万円


・21～50人：1,500万円


・51人以上：2,500万円


補助率


・中小企業：1/2


・小規模企業・小規模事業者・再生事業者：2/3


●グローバル枠


補助上限額：3,000万円（従業員規模区切りなし）


補助率


・中小企業：1/2


・小規模企業・小規模事業者：2/3


※特例として、大幅賃上げで上限額上乗せあり


（補助上限100～1,000万円上乗せ）


（補助率2/3への引上げ措置あり）


--------


【補助対象経費】


・機械装置・システム構築費


・技術導入費


・専門家経費


・運搬費


・クラウドサービス利用費


・原材料費


・外注費


・知的財産権等関連経費


・海外旅費（グローバル枠）


・通訳・翻訳費（グローバル枠）


・広告宣伝・販売促進費（グローバル枠）


--------


【補助対象者】


・中小企業者等


・小規模企業・小規模事業者


・再生事業者


→ 生産性向上に資する革新的な新製品・新サービス開発を行い、付加価値額や賃金を増加させる事業者が支援対象


--------


【基本要件】


補助事業終了後、事業計画期間において以下を満たすこと：


・付加価値額の増加


・賃金の増加


・事業所内最低賃金水準の引上げ


・従業員の仕事・子育て両立支援への取組


（要件未達の場合、補助金返還の可能性あり）


-----------------------



