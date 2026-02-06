2.8「K-1 WORLD GP」ヤンキー恋リアで話題沸騰「鈴木ユリア」さんがSPラウンドガールとして登場決定！ゲスト解説には角田信朗さん

K-1実行委員会

来たる2月8日(日)、国立代々木競技場第二体育館で開催される「K-1 WORLD GP 2026～ -90kg世界最強決定トーナメント～」において、世界で話題のヤンキー恋愛リアリティーショー出演で波に乗る鈴木ユリアさんがスペシャルラウンドガールとして登場することが決定いたしました。





鈴木さんは本大会の【第4試合/中島千博vs松山勇汰】戦にて、ラウンドガールとしてK-1のリングに登場。大会に華を添え、熱戦をさらに盛り上げます。鈴木ユリアさんから、以下のコメントが届いております。「皆さん、こんにちは。鈴木ユリアです。この度、K-1 WORLD GP 2026のラウンドガールをさせて頂くことになりました。K-1は元々プライベートで観に行かせて頂くくらい大好きなので今回とても嬉しいです。選手のみなさんの熱いファイトを楽しみにしています！！」当日はぜひ鈴木ユリアさんのラウンドガール姿にもご注目ください！ゲスト解説には、正道会館最高顧問 角田信朗さん、他が登場！

他にはK-1 WORLD MAX 2003・2008世界王者 魔裟斗さん、元K-1MAX日本王者 佐藤嘉洋さん、お笑いコンビアルコ&ピース平子祐希さん、K-1公式応援ギャル ゆうちゃみさん、K-1公式ヴィーナス 斎藤恭代さんが決まりました。

各試合の解説にもぜひご注目ください！

「K-1 Bonの部屋～出張特別編～」ご好評につき第二弾配信決定！ 大木社長＆熊田ポリス、再び登場！

またこの度、 ご好評につき「K-1 Bonの部屋 出張特別編」 第二弾の配信が決定しました！



2月8日(日)『K-1 WORLD GP 2026 ～-90kg世界最強決定トーナメント～』を目前に控えた大会直前企画として、K-1公式YouTubeチャンネルにて「K-1 Bonの部屋 出張特別編～Vol.2～」 の生配信が決定し、K-1を運営する株式会社M-1スポーツメディア代表取締役・大木知葉（通称：Bon）と、“熊田ポリス”ことタレントの熊田曜子さんが再び登場。

試合を目前に控えた選手たちを迎え、ここでしか聞けないトークを繰り広げます。



試合に懸ける想いや舞台裏エピソードなど、選手たちのリアルな声や素顔をたっぷりとお届け。

ここでしか見られない、聞けない内容が盛りだくさんの特別配信。

ぜひリアルタイムでお楽しみください！



＜配信概要＞

■K-1 【official】YouTube channel

https://www.youtube.com/@k1wgp_pr

放送日：2026年2月7日(土)12:00～13:00

なお今大会の模様は新しい未来のテレビ「ABEMA」にて、生中継されます。

2026年2月8日（日）K-1 WORLD GP 2026～ -90kg世界最強決定トーナメント～

https://www.k-1.co.jp/schedule/16660

日程 2026年02月08日(日)

会場 代々木競技場第二体育館

開催日時概要 11:00開場／11:30プレリミナリーファイト開始／12:00第一部開始／15:00開会式・第二部開始

※開始時刻は変更になる場合があります

チケット情報

チケット料金

ロイヤルシート 70,000円 (当日 70,500円)

アリーナSRS席 50,000円 (当日 50,500円)

アリーナRS席 30,000円 (当日 30,500円)

アリーナS席 15,000円 (当日 15,500円)

スタンドS席 15,000円 (当日 15,500円)

スタンドA席 10,000円 (当日 10,500円)

スタンドB席 7,000円 (当日 7,500円)

小・中学生シート（自由席） 無料

※小・中学生は無料でご入場できます（数量限定）→販売サイト【 https://k-1.shop/ 】

詳しくはHPをご確認ください

※消費税込み/全席指定(※一部自由席あり)/小学生からチケットが必要となります。

※当日券は、+500円となります。



チケット発売所

チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2543025&rlsCd=001(https://t.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=2543025&rlsCd=001)

イープラス

https://eplus.jp/sf/detail/0157880001-P0030159P021001?P1=1221

ローソンチケット

https://l-tike.com/order/?gLcode=32890&gPfKey=20251117000002082617(https://l-tike.com/order/?gLcode=32890&gPfKey=20251117000002082617)

「K-1.CLUB」

https://fan.pia.jp/K-1/ticket/detail/68/?page=1&ptag=(https://fan.pia.jp/K-1/ticket/detail/68/?page=1&ptag=)

「K-1.SHOP」

https://k-1.shop/

じゃらんnet

https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000229980

チケットペイ

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=60027



放送スケジュール

前日計量・会見

■ABEMA

放送日：2026年2月7日(土)13:30～

チャンネル：ABEMA 格闘チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/EgTonnYanWMMBV



大会当日

■ABEMA

放送日：2026年2月8日(日)11:00～

チャンネル：ABEMA格闘チャンネル

視聴URL：https://abema.tv/channels/fighting-sports/slots/EjioaWA1bmAwC3



■CSチャンネル「GAORA SPORTS」

K-1 2026 | GAORA - CSスポーツチャンネル

◇番組名K-1 WORLD GP 2026 ～-90kg世界最強決定トーナメント～

2.8国立代々木競技場第二体育館

◇放送スケジュール

2月8日(日) 16:30 ～ 22:00※初回放送

2月9日(月) 14:00 ～ 23:00※リピート

2月25日(水) 12:00 ～ 21:00※リピート



------------------------------------

海外放送

【ABEMA Live】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

配信ページ：https://www.abema-global.com/en/lives/dQCtHfLE98VL1Fjy1utk7A

対象国：アメリカ／カナダ／メキシコ／ブラジル／イギリス／フランス／イタリア／スペイン／韓国／台湾／タイ／フィリピン／インドネシア／マカオ／シンガポール／マレーシア／香港／オーストラリア／ニュージーランド



【UdarTV】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

配信ページ：https://taplink.cc/udar.tv

対象国：ロシア／アルメニア／ベラルーシ／ジョージア／カザフスタン／キルギス



【Combat Sports Network（CSN）】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

配信ページ：https://www.csn.watch/

対象国：オーストラリア／ニュージーランド



【ProTV（VOYO）】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

配信ページ：https://voyo.protv.ro/

対象国：ルーマニア



【FightKlub】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

対象国：ポーランド



【DAZN Italy】

配信日（日本時間）：2026年2月中

配信ページ：https://www.dazn.com/en-JP/home

対象国：イタリア

※ディレイ放送



【StreamTicket】

配信日（日本時間）：2026年2月8日（日）

配信ページ：https://stream-ticket.com/brand/836.html

対象国：上記以外のすべての国・地域（PPV配信）