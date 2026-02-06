eスポーツ/ゲームは「遊び」から「人材育成」へ

特定非営利活動法人国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部

eスポーツ/ゲームを入口に

次世代のデジタル人材をどう育て、社会につなげていくのか。

全国600校を超える高等学校が加盟する国際教育eスポーツ団体

NASEF JAPAN（特定非営利活動法人 国際教育eスポーツ連盟ネットワーク日本本部）は

企業・団体向けに「会員制度説明会」をオンラインで開催します。

NASEF JAPANはこれまで、「NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権」の開催や、eスポーツ/ゲームを活用したデジタル講座・探究学習を通じて、高校生を中心とした次世代人材の育成に取り組んできました。今後これらの活動を全国各地に広げ、持続的なものにしていくために、全国組織化を目指した体制強化と、新たな「会員制度」を導入します。

本説明会では、その全体像と企業・団体がどのように関わることができるのか、分かりやすくご紹介します。

<説明会でお伝えすること>

・NASEF JAPANの活動理念とこれまでの実績

・全国組織化を見据えた今後の事業構想

・会員としてご参画いただく意義と、企業・団体との連携イメージ

<こんな企業・団体の皆さまにおすすめ>

・eスポーツには興味はあるが自社ビジネスとどのように連携したら良いか分からない

・「eスポーツ×デジタル教育」に関心はあるが教材やノウハウがない

・eスポーツ/ゲームを活用して地元の活性化につなげたい

◆開催概要

1. 開催日時

以下開催回からお選びいただけます。（説明会内容は全て同じです）

2月25日（水） 13:00～14:30 / 16:00～17:30

2月26日（木） 11:00～12:30 / 16:00～17:30

2月27日（金） 16:00～17:30

2. 開催形式

オンライン （Zoom）

3. 参加費用

無料

4. 対 象

企業・団体

5. 参加方法

以下「説明会予約ページ」よりお申込みください。

お申込み後、別途Zoom URLをNASEF JAPAN事務局よりご案内します。

【説明会予約ページ】

https://forms.office.com/r/jxzeK5xQUB

注）当日の参加人数を事前に把握するため、同一の会社・団体から複数名でご参加の場合も、参加される方ごとに個別のお申し込みをお願いします。

6. お申込み締切

２月24日(火) 19時

7. お問合せ先

NASEF JAPAN事務局

【メールアドレス】 info@nasef.jp

≪NASEF JAPANについて≫

特定非営利活動法人国際教育ｅスポーツ連盟ネットワーク日本本部（略称：NASEF JAPAN／ナセフ ジャパン、理事長：柿原正郎）はNASEF アメリカの豊富なコンテンツや研究成果の日本への導入に加え、独自コンテンツの開発や現場教員のコミュニティを促進し、次世代を担う主に高校生に対して、ｅスポーツをツールとしてSTEAM教育等の学習に導き、デジタル人材やグローバル人材の育成支援を通して日本の経済成長に資する貢献を行うNPO団体として2020年11月より活動を開始。主な活動として『NASEF JAPAN全日本高校eスポーツ選手権』を主催する他、加盟する高校に対して「eスポーツ/ゲームを活用した教育教材」を無償提供。

●NASEF JAPAN Webサイト

https://nasef.jp/

●NASEF JAPAN Ｘ（旧：Twitter）

https://x.com/NASEF_Japan