FOSSiBOT S5/S5PRO新作発表！ ― 軽量コンパクト設計でどこでも携帯可能、高コスパな実用モデル--特別非公開限定クーポン配布中！

FOSSiBOT、軽量・大画面・高コスパのSIMフリースマホ「S5／S5 Pro」を発売。6.88インチ大型画面と6000mAh大容量バッテリーを両立し、Android 15＆8コアプロセッサーで快適動作。大容量ストレージ（S5：12+128GB／S5 Pro：8+256GB）と4GデュアルSIM対応で、日常からアウトドアまで幅広く活用できるバランスモデルです。

新商品発売記念！楽天市場店では期間限定で特別割引をご提供いたします。

【期間】2月6日（土）20:00から2月18日（金）23:59まで

非公開・クーポンコード：DRSA-XE5S-DAW2-WPB3

商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/lala-assoc/s5/

クーポン獲得URL：https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WEU1Uy1EUlNBLURBVzItV1BCMw--&rt=(https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=WEU1Uy1EUlNBLURBVzItV1BCMw--&rt=)

製品の特徴

- Unisoc T7250 8コアで実現する、バランスのとれた日常快適性能

FOSSiBOTは、SIMフリースマートフォン「S5」においてUnisoc T7250 8コアプロセッサーを搭載し、性能と省電力の最適なバランスを実現。これにより日常的な通信や動画視聴、各種アプリケーションの利用においても快適な応答性を維持し、ユーザーにスムーズなモバイル体験を提供します。

- 「日常でも外出先でも電源に縛られない」FOSSiBOT S5、6000mAh大電池と10W急速充電で長時間駆動を実現

FOSSiBOTは、SIMフリースマートフォン「S5」に6000mAhの大容量バッテリーを搭載し、10W急速充電に対応したことを発表しました。約210分でのフル充電が可能で、待機時は最大約780時間、通話は約43時間、ゲームプレイは約10時間、HD動画視聴は約13時間、音楽再生は約40時間という長時間使用を実現。日常生活からアウトドアまで、切れない安心を提供する実用的なバッテリー設計が特長です。

- 16GB（4GB＋12GB仮想RAM）＋128GB ROM・最大1TBまで拡張可能

FOSSiBOTは、4GBの物理RAMと12GBの仮想RAMを統合し最大16GB相当のマルチタスク性能を実現。さらに128GBの内蔵ストレージに加え、microSDカードによる最大1TBまでの拡張をサポートする、高い実用性と拡張性を備えたスマートフォンを提供します。

- 6.88インチHD+大画面・120Hz高リフレッシュレートFOSSiBOTは、SIMフリースマートフォン「S5」において、没入感と操作性を両立する画面設計を採用したことを発表しました。本機は6.88インチの大型ディスプレイを搭載し、広い視野で動画やゲームを楽しめるだけでなく、120Hzの高リフレッシュレートによりスクロールやタッチ操作も極めて滑らかで応答性に優れています。さらに720×1640ピクセルの解像度と最大輝度450nitを実現しており、屋内から屋外まで、文字や映像をくっきりと視認できる高い実用性を備えています。これにより、長時間の利用でも目に優しく、映画鑑賞から日常操作まで、常に快適で没入感のある視覚体験を提供します。- 薄型軽量ボディFOSSiBOTは、SIMフリースマートフォン「S5」において携帯性と接続性を両立した設計を採用したことを発表しました。本体は厚さ8.5mm、重量約215.6gという薄型軽量ボディを実現し、日常的な持ち運びや長時間の使用にも疲れにくい快適な操作性を提供します。また通信環境においては、2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi‑Fiに対応し、環境に応じて最適な周波数への自動切り替えを行うことで、動画視聴やオンライン通信における安定した高速接続を実現します。- 1300万画素高解像度リアカメラ・800万画素フロントカメラFOSSiBOTは、SIMフリースマートフォン「S5」に1300万画素の高解像度リアカメラと800万画素のフロントカメラを搭載したことを発表しました。リアカメラは日常のスナップから特別な記念撮影まで、精細な描写と自然な色彩で瞬間を鮮明に切り取ります。前面のカメラはセルフィーやビデオ通話において、人物の自然な肌色表現とクリアな画面を実現し、コミュニケーションと自己表現をより豊かにします。両カメラの連携により、あらゆるシーンで高品質な撮影体験を提供するトータルなカメラシステムを構築しています。- Geminiアプリ搭載FOSSiBOTは、SIMフリースマートフォン「S5」においてGoogle Geminiアプリへの正式対応を実現したことを発表しました。これにより、AIチャットや多言語翻訳、画像・動画生成、プログラミング支援など、高度な生成AI機能を端末上でシームレスに利用可能となり、日常生活から学習・業務シーンまで、AIを活用したスマートな生産性と創造性の向上を直接的にサポートします。本対応により、S5は単なる通信端末を超えた、個人向けAIパートナーとしての新たな価値も付加されています。- 最新Android 15搭載

FOSSiBOTは、SIMフリースマートフォン「S5」が最新Android 15 OSを搭載し、システムレベルでの性能最適化を実現したことを発表しました。これにより、基本的な操作からマルチタスク、アプリ切り替えに至るまで、一貫してスムーズで安定したレスポンスを提供します。本搭載により、S5は高い操作性と信頼性を両立した、現代的なスマートフォン体験の基盤を構築しています。

製品仕様

選択スタイルで選べる、あなたに合った1台。

S5（4GB+128GB） - 高コスパ × 12GB RAMで日常からマルチタスクまで快適

S5 Pro（8GB+256GB） - 大容量256GB ROMでたっぷり保存できる実用モデル

店舗情報

楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/lala-assoc/

FOSSiBOTについて

FOSSiBOTは「すべての人に、より安全で持続可能なエネルギーとテクノロジーを届ける」ことを使命に、スマートフォンからポータブル電源、防災グッズまで、多様な製品を開発・提供しています。

革新的な技術チームのもと、耐久性・性能・使いやすさを追求し、アウトドアや日常、防災の現場でも信頼できる製品を実現。

私たちは、高品質かつ手に届きやすいテクノロジーで、世界中のユーザーの暮らしをもっと快適に、もっと安心にすることを目指しています。

X(旧Twitter)：https://x.com/fossibot_japan

Instagram： https://www.instagram.com/fossibotjapan/

youtube：https://www.youtube.com/@fossibotofficial