「柏屋のひなまつり」を開催します

藤枝市役所

女の子の健やかな成長と健康を願うひなまつりを江戸時代の旅籠の雰囲気が残る岡部宿大旅籠柏屋で開催します。







特徴・セールスポイント等


・藤枝市内でひな人形を製作していた二代目好光による、全国的にも珍しい日本最大級の「等身大のひな人形」をはじめ、京都御所をかたどった江戸時代の「御殿飾り」（市指定有形文化財）などを同時に展示します。


・３月１日には「ひなまつりスペシャルデー」と題しステージパフォーマンスやひなあられのプレゼントなどを開催します。


・ひなまつり特別ワークショップと題し「懐中かがみの飾りつけ体験」を期間中の土日に、開催します。


内容


日　時：２月５日（木）～４月５日（日）午前９時～午後５時　


会　場：岡部宿大旅籠柏屋・内野本陣史跡広場（藤枝市岡部町岡部817番地）


入場料：300円（中学生以下無料）イベントは一部無料。


内　容： 日本最大級を誇る等身大のひな人形や京都御所の様子を表現した藤枝市指定文化財の「御殿飾」のほか様々な雛飾りの展示。



「ひなまつりスペシャルデー」

日時：３月１日（日）午前10時～午後２時（雨天中止）


・志太マンドリン・ギターアンサンブルによるステージパフォーマンスを開催。


・似顔絵・ウフフの似顔絵コーナー（先着20名様・一家族２名様まで）


　場所：多目的棟　時間：午前10時～（整理券配布は午前９時30分～）


・入館した小学生以下のお子様にひなあられをプレゼント


　午前９時～無くなり次第終了(先着100名様)




　


「ひなまつり特別ワークショップ」

・懐中かがみの飾りつけ体験


　日時：２月８日(日)・14日(土)・28日(土)、３月14日(土)午前９時30分～午後３時30分


　定員：各日先着５名　


　参加費：500円（入館料別）



