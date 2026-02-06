FUMITO GANRYUデザイナー、丸龍文人氏が株式会社BRIGHTEN FASHIONに参画

株式会社 BRIGHTEN FASHION

株式会社BRIGHTEN FASHION（ブライトンファッション 本社：東京都港区、代表取締役：佐々木 貞夫、以下「BF社」）は、コム・デ・ギャルソン出身で、現在「FUMITO GANRYU（フミト ガンリュウ）」を手掛けるデザイナー・丸龍文人氏が、当社に参画したことをお知らせいたします。



現在既に、BF社グループ傘下のアッシュ・ペー・フランスとP&Mが北青山の路面店で行っている期間限定フュージョンストア『H.P.FRANCE et MAAM（アッシュ・ペー・フランス エ マーム）』にて、FUMITO GANRYUブランドの展開が一部、始まっております。

詳細関連リンク：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000013.000164775.html

ファッション、ジュエリー、ホーム。3つの価値が交わる新感覚の複合ストアが北青山に限定オープン

BF社は、「日本のファッションの新しいプレイヤーとして、数々の挑戦を行う」ことを目的に、企画・製造・発信を横断する独自の体制を構築してまいりました。

今回の丸龍氏の参画により、ブランド戦略・商品開発・海外展開において、より高次元のクリエイティビティと競争力を備えた展開を目指します。

丸龍氏は、コム・デ・ギャルソンでの豊富な経験を経て独立後、「FUMITO GANRYU」ブランドにおいて、構築的かつ実用性を備えたデザインで国内外から高い評価を得てきました。

その視点と感性は、次世代の日本ファッションを創出し、世界に挑戦するBF社の姿勢と強く共鳴しています。

今後は、

・海外市場への積極的な展開

・グループ傘下の老舗毛織メーカー「鈴憲毛織株式会社」との高級素材を用いたコラボレーション

・グループ内リソースを活用した新たな商品開発

などを通じ、グループ全体でのシナジー創出を図ってまいります。

また、本参画を機に、ブライトンファッションは、より実験的で挑戦的な取り組みを推進し、日本発のファッションが世界で存在感を持つための新しいモデルの構築に挑戦してまいります。

■丸龍文人氏 コメント

「BRIGHTEN FASHIONの皆様と共に、歩み、取り組んでいける事を心より嬉しく思っております。

FUMITO GANRYUとしても新たな挑戦をして参りたいと考えております。」

【FUMITO GANRYUについて】

デザイナー丸龍文人によるファッションブランド。

構築性と機能性を併せ持つデザインで国内外から高い評価を得る。

https://online.fumitoganryu.jp

【BF社の概要】

名称 : 株式会社BRIGHTEN FASHION

日本のファッションにおける新しいプレイヤーとして、小売４社、生地製造１社を傘下に持つホールディングス。

所在地 : 東京都港区南青山５丁目７-１７ 小原流会館7F

代表者 : 代表取締役社長 佐々木 貞夫

事業内容 : 傘下子会社及びグループ会社の事業活動の管理ならびにそれに付帯する業務

創業 : 2024年12月

https://brtnf.com

【鈴憲毛織の概要】

名称 :株式会社鈴憲毛織

長年にわたり高級毛織物の開発・製造を行うテキスタイルメーカー。

所在地 : 愛知県一宮市明地字東下城84番地1

事業内容 : 婦人服地製造販売、アパレルに関わる製品の製造販売

創業: 1946年4月

https://suzuken-woolenmills.jp

ファッションカンパニーのホールディングスであるブライトンファッション社は、日本発のファッショ

ンカンパニーとして、日本独自の文化との協奏、海外への進出、グループのシナジー効果により、更な

る成長を描いて参ります。

本件に関するお問い合わせ

株式会社BRIGHTEN FASHION

mail : info@brtnf.jp