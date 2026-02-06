バレンタイン本命。今年選ぶなら、＆ OIMO TOKYOの蜜芋×チョコ。『蜜芋尽くしのスイーツお重箱』と『meiji THE Cacao コラボ3種セット』

株式会社芋匠3ヶ月以上の熟成＆炭火焼きで仕上げた種子島産の安納芋を使用。7種類のさつまいもスイーツが詰まったバレンタイン限定の『蜜芋尽くしのスイーツお重箱』。

株式会社芋匠（本社：東京都目黒区、代表取締役：大崎安芸路）が運営する、さつまいもスイーツブランド「＆ OIMO TOKYO（オイモトーキョー）」は、2026年バレンタインシーズンに合わせて『(https://www.oimotokyo.com/products/st-valentines-day)蜜芋尽くしのスイーツお重箱～St. Valentine's Day～(https://www.oimotokyo.com/products/st-valentines-day)』(https://www.oimotokyo.com/products/st-valentines-day)をはじめ、「meiji THE Cacao」とのコラボレーションスイーツ「meiji THE Cacao コラボ3種セット」(https://www.oimotokyo.com/products/2026-meijifuku)などを発売いたしました。

蜜芋とチョコレートを堪能する特別なスイーツお重箱

種子島産の3ヶ月熟成炭火焼き蜜芋を使用した人気スイーツを贅沢に詰め合わせたセットです。さらに本商品では、「meiji THE Cacao」とのコラボレーションにより、濃厚なショコラテリーヌをはじめ、チョコがけ蜜芋けんぴチップスや大学いもなど、カカオと蜜芋の魅力を掛け合わせたスイーツをラインナップ。大切な方へのギフトにはもちろん、自分へのご褒美にもぴったりな“スイーツの玉手箱”に仕上げました。

冷凍保存が可能なため、少しずつゆっくり楽しめるのも魅力のひとつ。バレンタインギフトに迷われている方にこそおすすめしたい、特製の桐箱入りスイーツお重箱です。

オイモトーキョーの人気商品に加え、「meiji THE Cacao」とのコラボレーションが楽しめるスイーツ玉手箱です。

1.蜜芋テリーヌショコラ -THE Cacao Edition-(https://www.oimotokyo.com/products/meijithecacao-terrine)：安納芋のスイートポテトに、カカオ分70％のチョコレートを使った濃厚なテリーヌを合わせました。素材本来の甘さのみで仕上げたスイートポテトとほろ苦いチョコレートが織りなす、大人な味わいがポイントです。

2.蜜芋バスクチーズケーキ（プレーン）(https://www.oimotokyo.com/products/mitsuimobasque)：程よい酸味のチーズケーキと、しっとり甘い熟成炭火焼き安納芋のスイートポテトの二層からなる新感覚スイーツ。Amazon洋菓子部門第1位を獲得した、オイモトーキョーの看板メニューです。



3.蜜芋バスクチーズケーキ（抹茶）(https://www.oimotokyo.com/products/matchabasque)：オイモトーキョーの看板スイーツに、全国1位にも輝いた「桃翠園」の出雲抹茶をたっぷり使用。蜜芋の甘さと抹茶のほろ苦さが絶妙に絡み合い、日本茶やコーヒーに合う洗練された味わいです。

4.蜜芋の焼きいもカヌレ(https://www.oimotokyo.com/products/mitsuimokanure)：五つ星ホテル「ザ・ペニンシュラ東京」のスイートルームで採用された、カヌレの本場フランスの総料理長も認める最高級カヌレ。カリッと仕上げた表面と、中に閉じ込めた安納芋の焼きいものコントラストが、贅沢な味わいを生み出します。

5.蜜芋と金柑ジャムのスイートポテト(https://www.oimotokyo.com/products/sweetpotato)：種子島産の安納芋100%で作られたスイートポテトは、オイモトーキョーならでは。鹿児島産にこだわった金柑ジャムの酸味とほんのり香るラム酒がアクセントになった格別の一品です。

6.Craft Cacao Chips チョコがけ蜜芋けんぴチップス -THE Cacao Edition-(https://www.oimotokyo.com/products/craftcacaochips-the-cacaoedition)：溢れる甘さが特徴のさつまいも「べにはるか」をパリッと揚げ、フルーツのような酸味を持つドミニカ共和国産カカオを使用したチョコレートでコーティングしました。甘さと酸味が心地よく広がる、奥行きのある味わいです。

7.Craft Cacao Truffle 安納芋のチョコがけ大学いも -THE Cacao Edition-(https://www.oimotokyo.com/products/craftcacaotruffle-sweetpotato)：一度素揚げすることで水分を飛ばし、本来の甘さとねっとり感を凝縮した安納芋に、カカオ分70％のほろ苦いチョコレートをコーティングしました。なめらかなほろ苦さと、安納芋のやさしい甘みが絶妙にマッチします。

「蜜芋尽くしのスイーツお重箱～St. Valentine's Day～」

・ 価格：\8,980（税込）

・ 販売期間：2026年2月14日（土）まで（数量限定）

・ 購入可能店舗：

- & OIMO TOKYO 公式オンラインストア(https://www.oimotokyo.com/)

- 直営店／ザ・ペニンシュラ東京本店(https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_peninsula)、中目黒店(https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_cafe)、代々木公園店(https://www.instagram.com/oimotokyo_yoyogipark)

・ 配送地域：全国配送（クール宅急便※冷凍）

・ 保存期間：冷凍1ヶ月（解凍後要冷蔵2日間）

meiji THE Cacao × & OIMO TOKYO待望の“3種セット”が、バレンタイン限定で登場。

FARM to BAR を掲げるmeiji THE Cacaoとグルテンフリーにこだわる蜜芋スイーツ専門店のオイモトーキョーによる、チョコレート×さつまいもスイーツのコラボレーション企画。大学いも、芋けんぴチップス、テリーヌの3種で、素材を生かしたチョコレート×さつまいもを楽しめます。

Craft Cacao Truffle 安納芋のチョコがけ大学いも -THE Cacao Edition-：\2,400（税込）Craft Cacao Chips チョコがけ蜜芋けんぴチップス -THE Cacao Edition-：\1,800（税込）蜜芋テリーヌショコラ - THE Cacao Edition -：\3,800（税込）

「meiji THE Cacao コラボ3種セット」

・ 価格：\7,700（税込）

・ 販売期間：2026年2月14日（土）まで（数量限定）

・ 購入可能店舗：

- & OIMO TOKYO 公式オンラインストア(https://www.oimotokyo.com/products/2026-meijifuku)

・ 配送地域：全国配送（クール宅急便※冷凍）

・ 保存期間：冷凍3ヶ月（解凍後要冷蔵2日間）

商品に関するお問い合わせ

商品や配送に関するご質問がございましたら、以下までお気軽にお問い合わせください。



& OIMO TOKYO（オイモトーキョー）

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-14-4 CONTRAL nakameguro 1F

メール：info@imosho.jp

電話番号：03-6416-4908

公式ウェブサイト：https://www.oimotokyo.com/