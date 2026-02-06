日本医師会がかかりつけ医に関するショート動画並びに意見広告を制作

公益社団法人日本医師会読売新聞全国版に掲載した意見広告

日本医師会（会長：松本吉郎）はこのほど、より多くの方々にかかりつけ医をもってもらうことを目的として、ショート動画と意見広告を制作。２月６日にはショート動画を日本医師会公式YouTubeチャンネルに、意見広告を読売新聞全国版の朝刊にそれぞれ掲載しました。

ショート動画では、かかりつけ医をもつことのメリットやかかりつけ医は複数いても問題はないことを説明。その上で、厚生労働省の医療情報ネット（ナビイ）などを参考にして、医療機関を探し、健（検）診や予防接種などの機会を通じて、自宅や職場の周りでかかりつけ医を見つけることを呼びかけるとともに、医師が国民の皆さんにかかりつけ医として選んでもらえるよう、日本医師会が研修会などを行っていることを紹介しています。

ショート動画はこちらから :https://www.youtube.com/shorts/-ICwadNzR-4

ショート動画の画像

一方、意見広告は「かかりつけ医」に対する理解をより深めてもらうために、「かかりつけ医って何ですか？」「かかりつけ医をもつメリットは？」「かかりつけ医は一人でないといけないの？」「かかりつけ医はどうやって探せばいいの？」という４つの質問とその回答を明示。その上で、ショート動画と同様に自宅や職場の周りでかかりつけ医を見つけることを呼び掛けています。

日本医師会では、「今回のショート動画と意見広告が、国民の皆さんがかかりつけ医を探してみようと思うきっかけとしてもらえればありがたい」としています。

問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL03‐3946‐2121（代）

公益社団法人 日本医師会

日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。

「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。



所在地▷ 東京都文京区本駒込2-28-16

公式ホームページ▷ https://www.med.or.jp



