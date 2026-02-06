【北陸・石川に初上陸】占いサロン羅心盤が金沢に新店舗オープン、都会の喧騒を忘れる癒し空間で“心を整える”体験を

株式会社ミカン

占いサロン羅心盤は、2026年2月10日（火）に、石川県金沢市・香林坊エリアに新店舗「占いサロン羅心盤 金沢店」をグランドオープンします。

東京で多くのお客様に支持されてきた羅心盤が北陸エリアへ初進出。

歴史と文化が息づく金沢の街に、心に寄り添い、運命を紐解く新たな占い体験をお届けします。

占いをラグジュアリーな体験へ ～羅心盤について～

占いサロン「羅心盤（ラシンバン）」は、占いとカウンセリングを組み合わせた独自のアプローチで、お客様一人ひとりの悩みに寄り添うラグジュアリーな占いサロンです。

洗練された店内は、落ち着いた空間設計で日常の疲れをそっとほどく"心のオアシス"。

恋愛、仕事、人間関係、人生の転機など、言葉にしづらい想いも安心してお話しいただけます。

なぜ今「金沢」なのか --伝統とモダンが融合する街で、"心の声"に向き合う時間を

金沢は、加賀百万石の歴史を背景に、工芸・建築・食文化など、暮らしの中に"美意識"が根づく魅力的な都市です。

日本三名園「兼六園」や茶屋街、金沢21世紀美術館など、伝統文化と近代アートが融合した独自の文化が息づいています。

近年は観光都市として国内外から多くの人が訪れる一方で、地元の方々にとっても、仕事や家庭、人間関係など様々な選択を迫られる場面が増えています。

旅の合間に、あるいは忙しい毎日の節目に--

"自分の心の声"と向き合う場所へのニーズが高まりつつある今、羅心盤は金沢という街に「心を整える時間」を提案します。

占いサロン羅心盤 金沢店について

香林坊に佇む、上質で落ち着いた癒やしの空間

占いサロン羅心盤 金沢店は、香林坊バス停より徒歩4分の好立地です。

一歩足を踏み入れると、都会の喧騒を忘れさせてくれる洗練された空間が広がっています。

プライバシーに配慮された完全個室で、周りを気にすることなくリラックスして心の内をお話しいただけます。

「初めてで緊張する」「誰にも聞かれたくない相談がある」そんな方にも安心してご利用いただける環境です。

実力派占い師が集結

タロット、西洋占星術、手相、四柱推命など、多彩な占術を操る実力派の占い師が在籍します。

お客様一人ひとりの状況やお気持ちに合わせ、恋愛・仕事・人間関係・人生の転機など、幅広いテーマに寄り添いながら鑑定を行います。

ただ結果を伝えるだけではなく、気持ちを整理し、次の一歩を考えるための"対話の時間"として。

金沢の街で、前向きになれる体験を提供します。

店舗概要

店名：占いサロン羅心盤 金沢店

所在地：〒920-0981 石川県金沢市片町1-1-29 混元丹ビル701

アクセス：バス停「香林坊」から徒歩4分

営業時間：12:00~21:00(土日祝11:00~21:00)

定休日：年中無休

電話番号：076-213-9975

公式サイト：https://rashinban.co.jp/

所属占い師について

Marie

占術：タロットカード、西洋占星術

得意分野：人間関係、恋愛、不倫、復縁、仕事

仁三郎

占術：スピリチュアルリーディング、オラクルカード、オーラリーディング、サイキックリーディング

得意分野：仕事、転職、家庭問題、人間関係、恋愛、不倫、復縁

料金について

(すべて税込み価格)

ご予約について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108550/table/12_1_173c1e0a0a2b94e54dc99e9f38673911.jpg?v=202602071051 ]

ご予約は公式サイト(https://rashinban.co.jp/)より承っています。

基本情報

会社名 株式会社ミカン

お問い合わせ support@rashinban.co.jp

公式サイト https://rashinban.co.jp/