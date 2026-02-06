【名古屋グランパス】あいち造形デザイン専門学校×名古屋グランパス学生連携企画！3/14（土）ヴィッセル神戸戦にて全選手イラスト化イベント開催決定！

株式会社名古屋グランパスエイト

標記の件、3月14日（土）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第６節 ヴィッセル神戸戦にて、ホームタウンの今池に拠点を置く『『あいち造形デザイン専門学校』の学生とのコラボイベントを開催することが決定いたしました。

名古屋グランパスの全選手を学生視点で”なんかかわいい”選手イラストに！

グランパスファミリーの皆さまだけでなく、一人でも多くの方が名古屋グランパスのことをする知るきっかけになるよう、親しみやすいデザインにしていただきました。

試合当日は、今回の”なんかかわいい”イラストデザインを使用した様々な施策をご用意し、”なんかでかけたくなる””なんかかわいい”スタジアムイベントグランパスを多数開催いたします。

イベントの詳細はこちら：https://nagoya-grampus.jp/news/homegameevent/2026/0206314presents-grampus-spring-fes.php

◇イラストデザインについて

あいち造形デザイン専門学校 デザイン学科 山元ゆめ花さんを中心に、似顔絵部隊の学生の皆さんが高田怜美先生監修のもと全選手をイラスト化。

選手それぞれの特徴を捉え、”なんかかわいい”親しみやすいデザインを作成いただきました。

▼様々なデザインをご提案いただき、こちらのデザインに決定！

※他選手のデザインは現在作成中です。後日、名古屋グランパス公式サイトにて公開いたします。

＜山元ゆめ花さんコメント＞

このような大きなイベントに関わらせていただき光栄です。選手一人ひとりの個性を大切にしつつ、統一感を持たせることに難しさもありましたが、最後まで楽しく制作させていただきました。イベントの盛り上がりに貢献できれば幸いです！

＜高田怜美先生コメント＞

学生の似顔絵の技術が名古屋グランパスさんを盛り上げる一助となったこと、とても嬉しく思っております。ホームタウン今池にある学校として、今後もデザインの力で名古屋グランパスさんを応援させていただきます！

◇あいち造形デザイン専門学校について

あいち造形デザイン専門学校は、名古屋市千種区にある、デザイン・クリエイティブ分野に特化した専門学校です。グラフィックデザイン、イラスト、マンガ、アニメなどの多彩な表現分野を、実践的なカリキュラムで学ぶことができます。「似顔絵隊」は、本校で20年以上続く学生主体の社会貢献活動で、地域のイベントなどに参加し、多くの方々に似顔絵をプレゼントしてきました。この活動を通して、学生は観察力や表現力、コミュニケーション力を実践の中で磨いています。

※公式サイト：https://www.design.ac.jp/